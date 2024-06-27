Україна прагне перейти на прямі контракти з виробниками озброєння, - Міноборони
Україна прагне перейти на прямі контракти з виробниками озброєння, що дозволить знизити залежність від посередників та підвищити обороноздатність.
Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков під час зустрічі з віцепрезидентом із продажів та розвитку бізнесу EOS Defence Systems, бригадним генералом Скоттом Хіксом та віцепрезидентом із глобальних продажів і маркетингу EOS Defence Systems Марком Ессігом.
"Україна продовжує активно працювати над модернізацією своїх оборонних можливостей та розширенням міжнародного співробітництва. Перехід на прямі контракти з виробниками озброєння дозволить знизити залежність від посередників та підвищити нашу обороноздатність", – зазначив Кліменков.
Як зазначається, під час зустрічі обговорювалися питання співпраці у галузі оборонних технологій та можливості взаємодії між Україною та EOS Defence Systems. Крім того, австралійська сторона висловила бажання локалізувати виробництво в Україні.
Австралійська компанія EOS Defence Systems спеціалізується на технологіях, що дозволяють інтегрувати системи озброєнь до широкого переліку платформ сухопутного і морського використання. Зокрема, серед продуктів фірми – рішення для боротьби з безпілотними літальними апаратами та наземними цілями.
Кліменков також подякував Австралії за підтримку України у війні з Росією.
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Головне питання полягає в тому, скільки із цих *********** припаде на користь України. Беручи до уваги те, що Німеччина буде поповнювати і власні запаси, лишається 1,5 млн снарядів - це близько 41 тисячі *********** щомісяця для України в оптимальному випадку.
При цьому, паралельно в Україні планують розбудувати нові проєкти європейських виробників озброєння. За останні 50 днів було підписано угоди із 6 компаніями, дві з яких планують розвивати саме виробництво, а не тільки ремонт техніки. Це сам Rheinmetall (виробництво ППО) та Roshel (виробництво бронетехніки).
Це хороший результат, але цього все одно замало. Хоча європейське ВПК дійсно пробуджується, про що свідчать показники виробництва, це відбувається досить повільно. Для розуміння, коли Франція планує виробити і передати Україні 600 авіабомб цього року, а в той же час росіяни скидають 3000 авіабомб щомісяця.
Тому інтересах України просувати саме модель створення спільних підприємств на нашій території. Це допоможе нам і ефективніше вести забезпечення власних військових потреб, і заохочувати потоки інвестицій.