Україна прагне перейти на прямі контракти з виробниками озброєння, - Міноборони

Україна прагне перейти на прямі контракти з виробниками озброєння, що дозволить знизити залежність від посередників та підвищити обороноздатність.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков під час зустрічі з віцепрезидентом із продажів та розвитку бізнесу EOS Defence Systems, бригадним генералом Скоттом Хіксом та віцепрезидентом із глобальних продажів і маркетингу EOS Defence Systems Марком Ессігом.



"Україна продовжує активно працювати над модернізацією своїх оборонних можливостей та розширенням міжнародного співробітництва. Перехід на прямі контракти з виробниками озброєння дозволить знизити залежність від посередників та підвищити нашу обороноздатність", – зазначив Кліменков.

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Як зазначається, під час зустрічі обговорювалися питання співпраці у галузі оборонних технологій та можливості взаємодії між Україною та EOS Defence Systems. Крім того, австралійська сторона висловила бажання локалізувати виробництво в Україні.



Австралійська компанія EOS Defence Systems спеціалізується на технологіях, що дозволяють інтегрувати системи озброєнь до широкого переліку платформ сухопутного і морського використання. Зокрема, серед продуктів фірми – рішення для боротьби з безпілотними літальними апаратами та наземними цілями.



Кліменков також подякував Австралії за підтримку України у війні з Росією.

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