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Контракти зі світовими виробниками озброєння укладатимуть напряму, - Міноборони

Україна запроваджує пряме контрактування із виробниками зброї

Україна запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це заявив заступник міністра Дмитро Кліменков.

"Міноборони запроваджує пряме контрактування зі світовими виробниками озброєння. Це новий етап співпраці, який дозволить нам отримувати сучасне озброєння безпосередньо від виробників, що, безумовно, сприятиме швидшій та ефективнішій модернізації ЗСУ", - розповів він.

Читайте: ДОТ уклав перші довгострокові контракти на постачання в ЗСУ речового майна

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Топ коментарі
+7
Очевидно, що це категорична вимога західних партнерів, яким вже несила терпіти зелених ворюг.
Адже казнокради можуть прокручувати свої оборудки тільки через "прокладки".
Можна собі тільки уявити, який скрегіт зубовний стоїть у смердючих коридорах зеленої влади....
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10.06.2024 13:40
+6
Як - так - а фірми - прокладки - де харчеватись будуть?
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10.06.2024 13:35
+5
Що (хто) заважало це зробити два роки тому?
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10.06.2024 13:37
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Як - так - а фірми - прокладки - де харчеватись будуть?
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10.06.2024 13:35 Відповісти
Що (хто) заважало це зробити два роки тому?
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10.06.2024 13:37 Відповісти
Щоб купити снаряди у продавця A, потрібно спочатку зареєструвати фірму B, під'єднати до неї фірми С, D, E, F, G, також обов'язково має бути якась фірма на Кіпрі H, неодмінно кілька фірм K, L - які розбанкрутують і не зможуть виконати своїх зобов'язань у процесі.

Це найпростіший варіант я описав
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10.06.2024 13:44 Відповісти
Очевидно, що це категорична вимога західних партнерів, яким вже несила терпіти зелених ворюг.
Адже казнокради можуть прокручувати свої оборудки тільки через "прокладки".
Можна собі тільки уявити, який скрегіт зубовний стоїть у смердючих коридорах зеленої влади....
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10.06.2024 13:40 Відповісти
Напряму-це як?В обхід Андрія Борисовича?Не може такого бути
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10.06.2024 13:40 Відповісти
Два роки працювали через прокладки, а тепер під тиском США вимушені робити елементарні речі і подають їх, як якесь ноу-хау...
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10.06.2024 13:40 Відповісти
Та то світові потужні виробники відмовились вести справи з ларьочником та його мощними маркітантами.
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10.06.2024 13:53 Відповісти
Напряму то е через дерьмаківців? Никого завого?
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10.06.2024 14:00 Відповісти
Фірми прокладки забезпечують ЗСУ усім чим тільки можна. Плюс вся держава проводить закупівлі через фірми прокладки. От мені цікаво, чи можна цю практику поширити на всі державні закупівлі? Думаю що це зробити дуже легко, але найвеличніший і його єрмачня будуть категорично проти, тому що якщо це зробити то прийде пі₴дєц гешефту.
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10.06.2024 14:19 Відповісти
Мабуть нажерлися
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10.06.2024 14:48 Відповісти
😂
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10.06.2024 16:38 Відповісти
Де два рази по 40 мільярдів, котрі резнікоф перерахавав на закупівлю зброї та б/к у 22 та 23 роках? На пряму вони закуповують - а дерьмак дав добро на ті прямі закупки.
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10.06.2024 15:06 Відповісти
О це так ! А до цього як якладали ? Ганьба ЗеМародерам !
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10.06.2024 17:02 Відповісти
 
 