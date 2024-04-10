ДОТ уклав перші довгострокові контракти на постачання в ЗСУ речового майна
Державний оператор тилу почав укладати довгострокові контракти для забезпечення Збройних сил України речовим майном. Уже були укладені контракти на постачання тактичних захисних розвантажувальних ременів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Державного оператора тилу.
Довгострокові контракти для забезпечення Збройних сил України речовим майном діятимуть протягом пів року, а не до 3 місяців, як це було раніше.
На 3-4 квартал вже були укладені контракти на постачання тактичних захисних розвантажувальних ременів. Переможцями аукціонів стали "АнВа", "ТАКТИК ПРО".
"Розуміння обсягів замовлення на 3-6 місяців дає можливість постачальникам краще планувати свої потужності, вчасно замовляти необхідну кількість матеріалів для виготовлення продукції, долучати потрібну кількість працівників. Це, в свою чергу, дозволяє управляти потенційними ризиками щодо перебоїв у постачанні та сприяє безперервному забезпеченню Збройних сил України", - зауважують в ДОТ.
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От просто ціквво: а що в цей час буде робити МО імені 17грн під керівництвом гідного послідовувача Рєзнікова? 40млрд, які виділялися на дрони, вже знашйли? Дронами чи грошима? А у кого? Чи Рєзніков не просто так по закордонах шастає? До речі: Рєзніков є особою мобілізаційного віку. Як він виїхав за кордон? Знову лист від буданги? Чи від САМОГО дєрьмака?
жодної прокладки?
жодного родича минулих переможців?
де, нас найобують?
чи, ви дійсно вирішили, що 5-6 менеджерів усвідомили та пішли здаватися в печерський суд?
бидло, воно і є бидло!