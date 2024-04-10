ДОТ уклав перші довгострокові контракти на постачання в ЗСУ речового майна

Державний оператор тилу почав укладати довгострокові контракти для забезпечення Збройних сил України речовим майном. Уже були укладені контракти на постачання тактичних захисних розвантажувальних ременів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила пресслужба Державного оператора тилу.

Довгострокові контракти для забезпечення Збройних сил України речовим майном діятимуть протягом пів року, а не до 3 місяців, як це було раніше.

На 3-4 квартал вже були укладені контракти на постачання тактичних захисних розвантажувальних ременів. Переможцями аукціонів стали "АнВа", "ТАКТИК ПРО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Міноборони та ДОТ напрацьовують із НАЗК антикорупційні запобіжники в закупівлях харчування для ЗСУ

"Розуміння обсягів замовлення на 3-6 місяців дає можливість постачальникам краще планувати свої потужності, вчасно замовляти необхідну кількість матеріалів для виготовлення продукції, долучати потрібну кількість працівників. Це, в свою чергу, дозволяє управляти потенційними ризиками щодо перебоїв у постачанні та сприяє безперервному забезпеченню Збройних сил України", - зауважують в ДОТ.