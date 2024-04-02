Міноборони та ДОТ напрацьовують із НАЗК антикорупційні запобіжники в закупівлях харчування для ЗСУ

Міністерство оборони України та Державний оператор тилу напрацьовують із НАЗК антикорупційні запобіжники під час здійснення закупівель харчування для Збройних сил України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"Міністерство оборони України спільно з "Державним оператором тилу" (ДОТ) та начальниками продовольчих служб взяли участь в онлайн-зустрічі Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК). Мета – напрацювати ефективні антикорупційні запобіжники під час здійснення закупівель харчування для Збройних Сил України, а також покращити взаємодію між учасниками цього процесу", - йдеться у повідомленні.

"Прозорість у закупівлях – це запорука фінансової ефективності використання бюджетних коштів та довіри суспільства до Міноборони. Саме тому ми будуємо нову архітектуру закупівель, яка відповідає практикам НАТО. Ми зобов'язані вчасно забезпечувати ЗСУ якісним харчуванням", – зазначив заступник міністра оборони України Дмитро Кліменков.

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Зазначається, що під час зустрічі представники "Державного оператора тилу" наголосили на важливості розбудови системи тилового забезпечення на засадах доброчесності та кроках у цьому напрямку.

"Наша задача – не тільки забезпечити потреби військових, а і задовольнити запит суспільства на прозорість, доброчесність, усунення корупційних ризиків. Побудова ефективної системи постачання харчування потребує включеності начальників продовольчих служб військових частин, їхньої відповідальної та чіткої роботи", – сказав директор з управління ризиками та комплаєнс ДОТ Дмитро Бігунець.

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"Наразі українські експерти спільно з представниками НАТО напрацьовують рекомендації для удосконалення системи оборонних закупівель в межах Стратегічного огляду системи оборонних закупівель Комплексного пакета допомоги НАТО для України. Водночас НАЗК розпочинає аналіз корупційних ризиків у цій сфері – до нього будуть залучені всі зацікавлені сторони та міжнародні експерти. Як результат, ми надамо рекомендації, які сприятимуть розбудові доброчесності в оборонних закупівлях та впровадженню вже розпочатої Міноборони реформи", - зауважив заступник голови НАЗК Ярослав Любченко.

За результатами наради команда ДОТ опрацює пропозиції щодо побудови ефективної взаємодії для забезпечення безперервності постачання, додали у відомстві.