В Україні успішно пройшли випробування дрони від 5 литовських виробників, - Міноброни Литви

Повторні випробування дронів від п’яти литовських виробників в умовах, наближених до бойового застосування, пройшли успішно. Випробування відбулися в Україні.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Литви, інформує Цензор.НЕТ.

В оборонному відомстві Литви розповіли, щоо в Україні пройшли повторні випробування дронів від п’яти литовських виробників в умовах, наближених до бойового застосування. Перед тим апарати вдосконалювали згідно з відгуками української сторони після перших випробувань.

Зазначається, що під час випробувань гарні результати показали дрони 5 литовських компаній.

"Українці діляться своїм досвідом застосування безпілотників на полі бою, випробовують дрони наших виробників і потім, обравши найбільш відповідні потребам варіанти, укладатимуть контракти з компаніями-виробниками. Це чудовий стимул і великий крок вперед для наших виробників безпілотників", - заявив глава Міноборони Литви Лауринас Кащюнас.

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У відомстві додали, що на підтримку України планують передати дрони литовських виробників загальною вартістю 5 млн євро, і такі ж безпілотники закуплять для литовської армії на 3 млн євро.

Раніше повідомлялося, що цьогоріч Литва планує спрямувати додаткові 20 мільйонів євро для закупівлі різних типів бойових та розвідувальних безпілотних літальних апаратів. Кошти також підуть на підготовку інструкторів та операторів дронів, які перейматимуть досвід українців.

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