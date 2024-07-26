Литва выделит дополнительные 20 млн евро на закупку дронов и будет перенимать опыт Украины, - министр обороны Кащюнас

В этом году Литва планирует направить дополнительные 20 миллионов евро для закупки различных типов боевых и разведывательных беспилотных летательных аппаратов. Средства также пойдут на подготовку инструкторов и операторов дронов, которые будут перенимать опыт украинцев.

Об этом в соцсети Facebook рассказал министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром мы договорились с министром финансов Гинтаре Скайсте, что в ближайшее время выделим в этом году дополнительно 20 млн евро на закупку боевых дронов и беспилотных самолетов-разведчиков", - рассказал глава оборонного ведомства страны.

По словам чиновника, эти средства также пойдут на подготовку инструкторов и операторов дронов - они будут перенимать опыт у украинцев. По мнению Кащюнаса, такое сотрудничество позволит Литве выйти на "новый, качественный уровень".

Следующим шагом, по его словам, станет интеграция возможностей БПЛА в литовские военные структуры.

Смотрите также: Литва передала Украине новую партию военной помощи: БПЛА и боеприпасы. ФОТО

"Выбранная модель интеграции будет представлена до сентября",- сказал Кащюнас.

Он также напомнил, что на развитие потенциала дронов литовское Минобороны в этом году уже выделило отечественным производителям БПЛА 10 млн евро.

Напомним, что Литва является одной из стран-участниц "коалиции дронов" в рамках работы Контактной группы по вопросам обороны Украины.

Читайте также: Чехия присоединилась к "коалиции дронов" для Украины, - Минобороны Латвии