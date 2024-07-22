Чехия присоединилась к "коалиции дронов" для Украины, - Минобороны Латвии

Количество участников международной коалиции по обеспечению Украины беспилотниками увеличилось до 16 - к ней присоединилась Чехия.

Об этом сообщило министерство обороны Латвии, информирует Цензор.НЕТ.

Чехия присоединилась к "коалиции дронов" после того, как ее делегация подписала меморандум о взаимопонимании во время саммита НАТО в Вашингтоне, 11 июля.

Как известно, эту коалицию возглавляют Латвия и Великобритания.

"Я очень рад приветствовать Чехию в коалиции беспилотников, которая помогает Украине отбиваться от российского вторжения. Каждое государство-участник коалиции может сделать значительный вклад в усилия Украины, а также поддержать развитие своей национальной промышленности", - заявил министр обороны Латвии Андрюс Спрудс.

Напомним, что в понедельник, 22 июля, стало известно о том, что Латвия отправила Украине новую партию из более 500 беспилотников в рамках "коалиции дронов".

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Кроме Латвии, которая играет ведущую роль, в "коалиции дронов" также участвуют соседние Эстония и Литва, а также Польша, Великобритания, Дания, Швеция, Франция, Германия, Нидерланды, Канада и Австралия. Эти страны собрали более полумиллиарда евро на поставку Украине беспилотников и работают над созданием совместного фонда, который позволит быстрее и эффективнее финансировать производство беспилотников.

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