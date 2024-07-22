В Краснодарском крае ночью раздавались взрывы: дроны атаковали НПЗ в Туапсе. ВИДЕО
В ночь на понедельник, 22 июля, БПЛА атаковали город Туапсе в Краснодарском крае.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.
Местные жители сообщили о по меньшей мере 4 БпЛА, которые атаковали Туапсе, примерно в 3.30. По их информации под ударом оказался НПЗ.
Официальных заявлений от местных властей пока нет.
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Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Ось такі самміти і треба для України !!
Головне-результат,як касапи-Бурштинівську тец.