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В Краснодарском крае ночью раздавались взрывы: дроны атаковали НПЗ в Туапсе. ВИДЕО

В ночь на понедельник, 22 июля, БПЛА атаковали город Туапсе в Краснодарском крае.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишут российские СМИ.

Местные жители сообщили о по меньшей мере 4 БпЛА, которые атаковали Туапсе, примерно в 3.30. По их информации под ударом оказался НПЗ.

Официальных заявлений от местных властей пока нет.

Также смотрите: Последствия ударов дронов по нефтебазе в Волгоградской области РФ СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

Автор: 

беспилотник (3589) НПЗ (239) россия (95515)


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Топ комментарии
+15
Гарно ранок розпочинається
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22.07.2024 06:22
+12
Бєгают, суєтяцца..))
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22.07.2024 06:42
+9
Шановні українці, нагадую, що для продовження веселухи не забуваємо донатити - подивилися ранкове відео - задонатили копіїчку
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22.07.2024 07:13
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Гарно ранок розпочинається
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22.07.2024 06:22 Ответить
Шановні українці, нагадую, що для продовження веселухи не забуваємо донатити - подивилися ранкове відео - задонатили копіїчку
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22.07.2024 07:13 Ответить
Почему у вас надежда тока на случайные донаты... А куда деваются наши стабильные налоги?
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22.07.2024 07:55 Ответить
Знов будуть бігати кругами, шукати якусь Свєту.
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22.07.2024 06:28 Ответить
Бєгают, суєтяцца..))
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22.07.2024 06:42 Ответить
а можна повторити ранком, щось погано бачу
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22.07.2024 06:53 Ответить
«В цистерну, бл@, попалі» - кадри атаки БПЛА по місту Морозовськ, Ростовської області

https://t.me/operativnoZSU/152210
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22.07.2024 06:55 Ответить
Національно визвольний рух під проводом Кубанського Хору! В них є у репертуарі Червона Калина?
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22.07.2024 07:15 Ответить
Була . і ще була "Ще не вмерла Україна" . може колись проснеться ген українства.
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22.07.2024 07:33 Ответить
все беспилотники были успешно уничтожены!
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22.07.2024 08:20 Ответить
На рашистів, зійшов Олімпійський вогонь з Мирної України!!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Ось такі самміти і треба для України !!
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22.07.2024 08:58 Ответить
Героям України слава 👍🏼🙏🏼❤️
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22.07.2024 09:05 Ответить
Это они сами себя бомбят.
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22.07.2024 09:22 Ответить
Це лише атакували?
Головне-результат,як касапи-Бурштинівську тец.
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22.07.2024 21:33 Ответить
 
 