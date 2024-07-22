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Латвия отправила Украине партию из более 500 дронов, - глава Минобороны Спрудс. ФОТОрепортаж
Латвия отправила Украине новую партию беспилотников в рамках Коалиции дронов.
Об этом сообщил министр обороны Андрис Спрудс, передает Цензор.НЕТ.
"Партия из более 500 дронов начинает свой путь в Украину", - отметил он.
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+6 Леонід #587957
показать весь комментарий22.07.2024 16:09
+6 Псамметих II
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+4 Максім ХОЙ #398010
показать весь комментарий22.07.2024 16:18
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А пєтрофф, сказал шта валанкьор очінь камунікабєльний, так шта фсьо впаряткє, фсє - в акопи!!
Бо приписувати собі вони вміють. Навіть якщо не за свій рахунок.