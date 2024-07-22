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Новости Помощь Украине
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Латвия отправила Украине партию из более 500 дронов, - глава Минобороны Спрудс. ФОТОрепортаж

Латвия отправила Украине новую партию беспилотников в рамках Коалиции дронов.

Об этом сообщил министр обороны Андрис Спрудс, передает Цензор.НЕТ.

"Партия из более 500 дронов начинает свой путь в Украину", - отметил он.

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Латвія відправила Україні нову партію дронів
Латвія відправила Україні нову партію дронів
Латвія відправила Україні нову партію дронів

Автор: 

беспилотник (3541) Латвия (1330) дроны (3845)


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Топ комментарии
+6
Добре що повідомили, хай усі дійдуть по призначенню до ЗСУ, туди де вони вкрай потрібні щоб ліквідовувати кацапську нечість.
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22.07.2024 16:09
+6
русофобии будет еще больше
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22.07.2024 16:17
+4
500 дронів це 500 дохлих свинособак як мінімум Дякуємо
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22.07.2024 16:18
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Добре що повідомили, хай усі дійдуть по призначенню до ЗСУ, туди де вони вкрай потрібні щоб ліквідовувати кацапську нечість.
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22.07.2024 16:09 Ответить
Головне щоб дійшли до кацапів за прямим призначенням ...
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22.07.2024 16:29 Ответить
русофобии будет еще больше
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22.07.2024 16:17 Ответить
500 дронів це 500 дохлих свинособак як мінімум Дякуємо
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22.07.2024 16:18 Ответить
Нажаль ні . Бо ККД дронів меньше 50%.
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22.07.2024 16:50 Ответить
так дрон може поцілити в "буханку" наприклад а там купа орків сидить тому,як подивитися..
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22.07.2024 16:58 Ответить
Ну, а ішчьо валанкьор владіміраф два прівьоз, і целий яшчік мівіни!!👍👍
А пєтрофф, сказал шта валанкьор очінь камунікабєльний, так шта фсьо впаряткє, фсє - в акопи!!
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22.07.2024 16:41 Ответить
Велика дяка !!!
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22.07.2024 16:44 Ответить
Дякуємо! Справжні брати!
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22.07.2024 16:46 Ответить
Це на рахунок мільйону зеленського чи поза ним?
Бо приписувати собі вони вміють. Навіть якщо не за свій рахунок.
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22.07.2024 16:48 Ответить
 
 