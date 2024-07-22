Латвия отправила Украине партию из более 500 дронов, - глава Минобороны Спрудс. ФОТОрепортаж

Латвия отправила Украине новую партию беспилотников в рамках Коалиции дронов.

Об этом сообщил министр обороны Андрис Спрудс, передает Цензор.НЕТ.

"Партия из более 500 дронов начинает свой путь в Украину", - отметил он.

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