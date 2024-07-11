Литва передала Украине новую партию военной помощи: БПЛА и боеприпасы. ФОТО

В четверг, 11 июля, Украина получила новую партию военной поддержки от правительства Литвы.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны Литвы.

"11 июля в Украину были доставлены беспилотники, боеприпасы калибра 5,56х45 мм и раскладные кровати для ВСУ", - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что Литва предоставляет Украине долгосрочную поддержку в размере 1 млрд евро.

"Литва уже предоставила Украине военную помощь на сумму около 641 млн евро. В этом году уже предоставлено около 115 миллионов евро, и мы стремимся сохранить эту динамику - до победы", - добавили в Минобороны страны.

