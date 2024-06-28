Литва на саммите НАТО в Вашингтоне будет задавать вопросы членства Украины: Украинцы отстаивают безопасность Европы и они хотят другого месседжа

На саммите НАТО в Вашингтоне Литва поднимет вопрос членства Украины в Альянсе, места ротационной модели противовоздушной обороны в планах НАТО и "нижнего предела" финансирования обороны в 2,5% от ВВП.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В пятницу на совместном заседании Комитета по иностранным делам Сейма и Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны обсуждали подготовку Литвы к саммиту НАТО в Вашингтоне в июле.

"Мы обсудили приоритеты предстоящего саммита - вопрос членства Украины, вопрос приглашения или, по крайней мере, более сильной лексики. Мы твердо будем стоять на стороне Украины, чтобы достичь чего-то большего, чем то, что мы имели в Вильнюсе", - сказал министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас журналистам после заседания.

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В июле прошлого года на саммите в Вильнюсе лидеры НАТО заявили, что приглашение Украине вступить в НАТО будет направлено после того, как страны-члены блока дадут на это согласие, и страна выполнит соответствующие условия. Также было решено освободить Украину от Плана действий по членству (ПДЧ), создать Совет Украина - Альянс и утвердить долгосрочный план поддержки Вооруженных сил Украины.

"Ожидания могут быть несколько ниже, чем в прошлом году, потому что партнеры очень четко указывают на то, что они не готовы к решительным действиям, но по крайней мере нет никакого изменения мнения, никакого отступления, никто не считает, что тексты, принятые в прошлом году, были слишком сильными. Это дает надежду, что, постоянно поднимая этот вопрос, мы движемся вперед", - отметил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Кащюнас, в свою очередь, также сообщил, что на саммите Литва поднимет вопрос практической реализации региональных оборонных планов, принятых в прошлом году. В частности Литва будет настаивать на том, чтобы модель ротационной противовоздушной обороны в странах Балтии появилась в планах НАТО как потребность в общих планах НАТО. По мнению литовского министра, это должно быть не только заботой трех балтийских стран, необходимо внедрение ротационной модели противовоздушной обороны в планы НАТО.

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Кащюнас добавил, что Литва хочет начать дискуссию об обязательном для членов Альянса пороге расходов своего ВВП на оборону - 2,5%. "Дискуссия, вероятно, так и останется дискуссией, потому что не все страны еще достигли 2%", - отметил он.

Говоря о "нижнем пределе" - 2,5% ВВП - для финансирования обороны, Ландсбергис отметил, что это будет предложение Литвы для текста коммюнике: "Мы имеем и моральное, и практическое право сказать, что это достижимо даже для стран, которые не считают себя членами самого богатого клуба стран НАТО".

Ландсбергис считает, что в Вашингтоне будет много символических жестов, что, по его словам, продиктовано 75-летием Альянса. "Я неоднократно ставил вопрос, что символизм не должен расходиться с реальностью. Скажем, украинцы отстаивают безопасность Европы и НАТО, защищаясь под Харьковом, и они, наверное, хотят другого месседжа", - резюмировал министр иностранных дел Литвы.

Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля.