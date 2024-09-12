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Литва (2334) помощь (7419)

Литва отправила в Украину партию бронетранспортеров М113 и внедорожников

литва

На этой неделе в Украину прибудут бронетранспортеры М113 и внедорожники от Литвы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно сообщению на сайте минобороны Литвы, эта поддержка укрепит способности украинских Вооруженных сил в сфере разминирования и будет способствовать достижению целей Коалиции по разминированию, которую возглавляет Литва и Исландия.

В Минобороны напомнили, что Литва в ответ на запросы Украины в этом году уже поставила боеприпасы 155 мм, бронемашины М577, бронемашины М113, противодроновые системы, необходимое для зимнего сезона оборудование и комплекты теплой одежды, противотанковый гранатомет "Карл Густав", боеприпасы, системы дистанционного инициирования взрыва RISE-1, генераторы, погрузчики, прицепы, раскладушки и прочее.

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С начала войны Литва предоставила Украине военную помощь на сумму более EUR679 млн. Общая сумма поддержки Литвой Украине превысила один миллиард евро.
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Топ комментарии
+24
Спасибо Литва
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12.09.2024 21:50
+19
Гівно - це ти, кацапе.
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12.09.2024 21:56
+13
Щиро дякуємо, друзі.
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12.09.2024 21:58
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для пеемоги потрібні атакамси томагавки та ф-16 а не це застаріле гомно
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12.09.2024 21:43 Ответить
Гівно - це ти, кацапе.
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12.09.2024 21:56 Ответить
+ 100 !!!
та ще й засохше на палочкє...

Литві щира подяка !
якщо деякі гівнюки не розуміють то в Литві всього 2 892 761 населення, а вони допомогли нам на міліард !

Отжк, в декілька разів більше, ніж багаті США, а переахунку на населення
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12.09.2024 23:23 Ответить
а в сектор хлопцям на Ф-16 літати, чи на Томагавках??
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13.09.2024 10:43 Ответить
бз авіації та далекобійих ракет хлопців кацапи рано чи пізно ФАБ 3000 ми претворять в землю. без ударів по кацпських аєродромах та віїськових обїєктах а терітоії РФ премоги не буде. хлопці вже кінчаться , зрозумійте
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13.09.2024 15:53 Ответить
Спасибо Литва
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12.09.2024 21:50 Ответить
Правильно буде:
Ачю Лєтува.
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12.09.2024 22:47 Ответить
Щиро дякуємо, друзі.
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12.09.2024 21:58 Ответить
Маленька країна, а скіки вже допомогла цім крадіям - вони дають, а тут крадуть, крадуть..... бескінечно та необмежено.
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13.09.2024 01:34 Ответить
Дякуємо, друзі Литовці!
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13.09.2024 10:41 Ответить
 
 