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Литва (2263) допомога (7869)

Литва відправила в Україну партію бронетранспортерів М113 та позашляховиків

литва

Цього тижня до України прибудуть бронетранспортери М113 та позашляховики від Литви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням на сайі міноборони Литви, ця підтримка зміцнить спроможності українських Збройних сил у сфері розмінування та сприятиме досягненню цілей Коаліції з розмінування, яку очолює Литва та Ісландія.

У Міноборони нагадали, що Литва у відповідь на запити України цьогоріч уже поставила боєприпаси 155 мм, бронемашини М577, бронемашини М113, протидронові системи, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, протитанковий гранатомет "Карл Густав", боєприпаси, системи дистанційного ініціювання вибуху RISE-1, генератори, навантажувачі, причепи, розкладачки та інше.

Також читайте: Литва планує придбати ЗРК малої дальності для систем ППО України, - Науседа

З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму понад EUR679 млн. Загальна сума підтримки Литвою Україні перевищила один мільярд євро.

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Топ коментарі
+24
Спасибо Литва
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12.09.2024 21:50
+19
Гівно - це ти, кацапе.
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12.09.2024 21:56
+13
Щиро дякуємо, друзі.
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12.09.2024 21:58
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для пеемоги потрібні атакамси томагавки та ф-16 а не це застаріле гомно
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12.09.2024 21:43 Відповісти
Гівно - це ти, кацапе.
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12.09.2024 21:56 Відповісти
+ 100 !!!
та ще й засохше на палочкє...

Литві щира подяка !
якщо деякі гівнюки не розуміють то в Литві всього 2 892 761 населення, а вони допомогли нам на міліард !

Отжк, в декілька разів більше, ніж багаті США, а переахунку на населення
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12.09.2024 23:23 Відповісти
а в сектор хлопцям на Ф-16 літати, чи на Томагавках??
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13.09.2024 10:43 Відповісти
бз авіації та далекобійих ракет хлопців кацапи рано чи пізно ФАБ 3000 ми претворять в землю. без ударів по кацпських аєродромах та віїськових обїєктах а терітоії РФ премоги не буде. хлопці вже кінчаться , зрозумійте
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13.09.2024 15:53 Відповісти
Спасибо Литва
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12.09.2024 21:50 Відповісти
Правильно буде:
Ачю Лєтува.
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12.09.2024 22:47 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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12.09.2024 21:58 Відповісти
Маленька країна, а скіки вже допомогла цім крадіям - вони дають, а тут крадуть, крадуть..... бескінечно та необмежено.
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13.09.2024 01:34 Відповісти
Дякуємо, друзі Литовці!
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13.09.2024 10:41 Відповісти
 
 