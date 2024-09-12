Литва відправила в Україну партію бронетранспортерів М113 та позашляховиків

Цього тижня до України прибудуть бронетранспортери М113 та позашляховики від Литви.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Згідно з повідомленням на сайі міноборони Литви, ця підтримка зміцнить спроможності українських Збройних сил у сфері розмінування та сприятиме досягненню цілей Коаліції з розмінування, яку очолює Литва та Ісландія.

У Міноборони нагадали, що Литва у відповідь на запити України цьогоріч уже поставила боєприпаси 155 мм, бронемашини М577, бронемашини М113, протидронові системи, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, протитанковий гранатомет "Карл Густав", боєприпаси, системи дистанційного ініціювання вибуху RISE-1, генератори, навантажувачі, причепи, розкладачки та інше.

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З початку війни Литва надала Україні військову допомогу на суму понад EUR679 млн. Загальна сума підтримки Литвою Україні перевищила один мільярд євро.