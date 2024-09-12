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Литва планує придбати ЗРК малої дальності для систем ППО України, - Науседа

Литва планує придбати для України ЗРК малої дальності

Литва вивчає можливість придбання для України зенітно-ракетних комплексів малої дальності. Рішення щодо цього питання ухвалять упродовж двох-трьох тижнів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив президент Литви Гітанас Науседа під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським.

"Ми також вивчаємо можливість придбання зенітно-ракетних комплексів малої дальності для українських систем ППО.

Сподіваємося, що протягом 2-3 тижнів ми матимемо позитивний результат і зможемо якнайшвидше передати ці системи українцям", - зазначив він.

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Дякуємо.
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12.09.2024 21:04 Відповісти
Дякуємо Друзі!!!
показати весь коментар
12.09.2024 21:09 Відповісти
 
 