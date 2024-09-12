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Литва планирует приобрести ЗРК малой дальности для систем ПВО Украины, - Науседа
Литва изучает возможность приобретения для Украины зенитно-ракетных комплексов малой дальности. Решение по этому вопросу примут в течение двух-трех недель.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.
"Мы также изучаем возможность приобретения зенитно-ракетных комплексов малой дальности для украинских систем ПВО.
Надеемся, что в течение 2-3 недель мы получим положительный результат и сможем как можно быстрее передать эти системы украинцам", - отметил он.
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Pawlo Kit
показать весь комментарий12.09.2024 21:04 Ответить Мне нравится 0
vismavista
показать весь комментарий12.09.2024 21:09 Ответить Мне нравится 0
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