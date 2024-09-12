РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11633 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине
768 2
Литва (2334) ПВО (2485) Науседа Гитанас (234) ЗРК (174)

Литва планирует приобрести ЗРК малой дальности для систем ПВО Украины, - Науседа

Литва планує придбати для України ЗРК малої дальності

Литва изучает возможность приобретения для Украины зенитно-ракетных комплексов малой дальности. Решение по этому вопросу примут в течение двух-трех недель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским.

"Мы также изучаем возможность приобретения зенитно-ракетных комплексов малой дальности для украинских систем ПВО.

Надеемся, что в течение 2-3 недель мы получим положительный результат и сможем как можно быстрее передать эти системы украинцам", - отметил он.

Читайте также: В НАТО продолжается дискуссия относительно сбивания ракет над Украиной, - Науседа и Дуда
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо.
показать весь комментарий
12.09.2024 21:04 Ответить
Дякуємо Друзі!!!
показать весь комментарий
12.09.2024 21:09 Ответить
 
 