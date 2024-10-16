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"План победы" Украины очень реалистичен, нужно только политическое решение, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Ландсбергіс вважає

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает "План победы", презентованный президентом Украины Владимиром Зеленским, очень реалистичным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал на пресс-конференции с министрами иностранных дел Северо-Балтийской восьмерки и Украины в Одессе.

"Я благодарен Андрею (Сибиге, - Ред.), который изложил "План победы", проинформировал нас о его основных аспектах во время нашей беседы. И, выслушав идеи, я хотел бы высказать несколько соображений. Это очень реалистичный план. У нас есть возможность предоставить оборудование. У нас есть возможность снять ограничения на нанесение дальних ударов. Все, что для этого нужно, - политическое решение", - сказал он.

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Также Ландсбергис отметил, что "у нас есть возможность предоставить гарантии безопасности, чтобы Украина знала, что на нее не нападут на следующий день после подписания любого договора".

"Поэтому все остальное - это выбор. Мы должны сделать этот выбор, потому что откладывание решений, как мы откладывали в 2014 году, когда заставили Украину подписать соглашение, привело нас к 2022 году. Откладывание решений, о которых сейчас просит нас Украина, изменит мир не к лучшему. Это может изменить Европу так, что ее невозможно будет узнать. И я надеюсь, что этого не произойдет", - подчеркнул Ландсбергис.

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Напомним, сегодня, 16 октября, президент Владимир Зеленский представил "План победы" Украины в Верховной Раде. Известно, что глава государства представит "План победы" на следующем заседании Европейского Совета. Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.

Автор: 

Литва (2497) Габриэлюс Ландсбергис (158) План победы (85)


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Топ комментарии
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Ганьба піпець
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16.10.2024 19:56
+1
«План, что и говорить, был превосходный: простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него был только один: было совершенно неизвестно, как привести его в исполнение.»
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Льюис Кэрролл, «Алиса в стране чудес»
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16.10.2024 23:03
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Ганьба піпець
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16.10.2024 19:56 Ответить
"У "нас" є можливість, але рішення хай приймає хтось, а не я".
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16.10.2024 19:57 Ответить
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16.10.2024 20:09 Ответить
Так само реалістично, як виглядають посібники «Як стати мільйонером».
Підгрунтям любого плану є ресурси для його реалізації.
В нас їх немає.
Комплектація 14 бригад (це навіть не дивізії), виявилася нереальним завданням.
То про яку реалістичність йде мова, якщо потрібно протистояти півмільйонному угрупуванню, а немає можливості підготувати, укомплектувати та озброїти 56 тисяч
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16.10.2024 20:16 Ответить
Зараз головна проблема на горизонті це проблема недостатку особового складу. Армійська ієрархія і ризик для життя самі по собі лякають ******** ніженок, але совкова ієрархія і безтолкова жертва життям заради виконання наказу барана з вищого штабу навіть адекватного розсудливого чоловіка ставить глухий кут.
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16.10.2024 23:21 Ответить
так отож. європейцям саме час згадати ультиматум ху йла в грудні 21-го про забирання манатків на кордони 97-го року... тож не варто і далі тримати голову засунотою у пісок. думаєте, ху йло забуло про свій ультиматум? звісно, не забуло. тож ставайте разом з українцями до праці. інакше ху йло точно перейде до дій. і почне з країн Балтії.
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16.10.2024 20:23 Ответить
пане Ландсбергіс, а читачі цензора з Вами не згодні
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16.10.2024 21:12 Ответить
Нажаль сцикливі партнери не готові до такогопровідного плану, все там правильно, але є велике але з такими партнерами
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16.10.2024 21:34 Ответить
цей план - заморожування війни без повернення окупованих теріторій, соціальні виплати на окупованих теріторіях і х.з. хто зна що. Перерва на деякий час. Якщо ти ще невторопав.
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16.10.2024 23:32 Ответить
«План, что и говорить, был превосходный: простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него был только один: было совершенно неизвестно, как привести его в исполнение.»
----------
Льюис Кэрролл, «Алиса в стране чудес»
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16.10.2024 23:03 Ответить
Спочатку прочитай, а тоді називай "реалістичним".
Хоча Литва таки в паніці - 40 км від атомної станції імені Лукашенка, яку будували криворукі кацапи...
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16.10.2024 23:32 Ответить
 
 