"План победы" Украины очень реалистичен, нужно только политическое решение, - глава МИД Литвы Ландсбергис

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис считает "План победы", презентованный президентом Украины Владимиром Зеленским, очень реалистичным.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сказал на пресс-конференции с министрами иностранных дел Северо-Балтийской восьмерки и Украины в Одессе.

"Я благодарен Андрею (Сибиге, - Ред.), который изложил "План победы", проинформировал нас о его основных аспектах во время нашей беседы. И, выслушав идеи, я хотел бы высказать несколько соображений. Это очень реалистичный план. У нас есть возможность предоставить оборудование. У нас есть возможность снять ограничения на нанесение дальних ударов. Все, что для этого нужно, - политическое решение", - сказал он.

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Также Ландсбергис отметил, что "у нас есть возможность предоставить гарантии безопасности, чтобы Украина знала, что на нее не нападут на следующий день после подписания любого договора".

"Поэтому все остальное - это выбор. Мы должны сделать этот выбор, потому что откладывание решений, как мы откладывали в 2014 году, когда заставили Украину подписать соглашение, привело нас к 2022 году. Откладывание решений, о которых сейчас просит нас Украина, изменит мир не к лучшему. Это может изменить Европу так, что ее невозможно будет узнать. И я надеюсь, что этого не произойдет", - подчеркнул Ландсбергис.

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Напомним, сегодня, 16 октября, президент Владимир Зеленский представил "План победы" Украины в Верховной Раде. Известно, что глава государства представит "План победы" на следующем заседании Европейского Совета. Основными пунктами "Плана победы" является приглашение Украины в НАТО и укрепление обороны.

По словам Зеленского, "План победы" состоит из пяти пунктов и трех тайных приложений. Тайные приложения есть к оборонному и экономическому пунктам, а также пункту сдерживания. Тайные приложения доступны для партнеров, которые имеют соответствующий потенциал помощи.