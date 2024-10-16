"План перемоги" України є дуже реалістичним, потрібне лише політичне рішення, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає "План перемоги", презентований президентом України Володимиром Зеленським, дуже реалістичним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав на пресконференції з міністрами закордонних справ Північно-Балтійської вісімки та України в Одесі.

"Я вдячний Андрію (Сибізі, - Ред.), який виклав "План перемоги", поінформував нас про його основні аспекти під час нашої бесіди. І, вислухавши ідеї, я хотів би висловити кілька міркувань. Це дуже реалістичний план. У нас є можливість надати обладнання. У нас є можливість зняти обмеження на завдання далеких ударів. Усе, що для цього потрібно, - політичне рішення", - сказав він.

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Також Ландсбергіс зазначив, що "у нас є можливість надати гарантії безпеки, щоб Україна знала, що на неї не нападуть наступного дня після підписання будь-якого договору".

"Тож усе інше - це вибір. Ми маємо зробити цей вибір, бо відкладання рішень, як ми відкладали у 2014 році, коли змусили Україну підписати угоду, привело нас до 2022 року. Відкладання рішень, про які нині просить нас Україна, змінить світ не на краще. Це може змінити Європу так, що її неможливо буде впізнати. І я сподіваюся, що цього не станеться", - наголосив Ландсбергіс.

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Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони.

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.