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Новини
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"План перемоги" України є дуже реалістичним, потрібне лише політичне рішення, - глава МЗС Литви Ландсбергіс

Ландсбергіс вважає

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає "План перемоги", презентований президентом України Володимиром Зеленським, дуже реалістичним.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він сказав на пресконференції з міністрами закордонних справ Північно-Балтійської вісімки та України в Одесі.

"Я вдячний Андрію (Сибізі, - Ред.), який виклав "План перемоги", поінформував нас про його основні аспекти під час нашої бесіди. І, вислухавши ідеї, я хотів би висловити кілька міркувань. Це дуже реалістичний план. У нас є можливість надати обладнання. У нас є можливість зняти обмеження на завдання далеких ударів. Усе, що для цього потрібно, - політичне рішення", - сказав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Мирні плани", які не відповідають вимогам України, є просто закликами до капітуляції, - МЗС Литви

Також Ландсбергіс зазначив, що "у нас є можливість надати гарантії безпеки, щоб Україна знала, що на неї не нападуть наступного дня після підписання будь-якого договору".

"Тож усе інше - це вибір. Ми маємо зробити цей вибір, бо відкладання рішень, як ми відкладали у 2014 році, коли змусили Україну підписати угоду, привело нас до 2022 року. Відкладання рішень, про які нині просить нас Україна, змінить світ не на краще. Це може змінити Європу так, що її неможливо буде впізнати. І я сподіваюся, що цього не станеться", - наголосив Ландсбергіс.

Також читайте: Маємо надати Україні кращі та сильніші гарантії безпеки,- Боррель відреагував на "План перемоги" Зеленського

Нагадаємо, сьогодні, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський на засіданні у Верховній Раді представив "План перемоги". Основними пунктами "Плану перемоги" є запрошення України в НАТО та зміцнення оборони. 

За словами Зеленського, "План перемоги" складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків. Таємні додатки є до оборонного та економічного пунктів, а також пункту стримування. Таємні додатки доступні для партнерів, які мають відповідний потенціал допомоги.

Автор: 

Литва (2444) Ландсбергіс Габріелюс (214) План перемоги (85)


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Топ коментарі
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Ганьба піпець
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16.10.2024 19:56
+1
«План, что и говорить, был превосходный: простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него был только один: было совершенно неизвестно, как привести его в исполнение.»
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Льюис Кэрролл, «Алиса в стране чудес»
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16.10.2024 23:03
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Ганьба піпець
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16.10.2024 19:56 Відповісти
"У "нас" є можливість, але рішення хай приймає хтось, а не я".
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16.10.2024 19:57 Відповісти
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16.10.2024 20:09 Відповісти
Так само реалістично, як виглядають посібники «Як стати мільйонером».
Підгрунтям любого плану є ресурси для його реалізації.
В нас їх немає.
Комплектація 14 бригад (це навіть не дивізії), виявилася нереальним завданням.
То про яку реалістичність йде мова, якщо потрібно протистояти півмільйонному угрупуванню, а немає можливості підготувати, укомплектувати та озброїти 56 тисяч
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16.10.2024 20:16 Відповісти
Зараз головна проблема на горизонті це проблема недостатку особового складу. Армійська ієрархія і ризик для життя самі по собі лякають ******** ніженок, але совкова ієрархія і безтолкова жертва життям заради виконання наказу барана з вищого штабу навіть адекватного розсудливого чоловіка ставить глухий кут.
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16.10.2024 23:21 Відповісти
так отож. європейцям саме час згадати ультиматум ху йла в грудні 21-го про забирання манатків на кордони 97-го року... тож не варто і далі тримати голову засунотою у пісок. думаєте, ху йло забуло про свій ультиматум? звісно, не забуло. тож ставайте разом з українцями до праці. інакше ху йло точно перейде до дій. і почне з країн Балтії.
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16.10.2024 20:23 Відповісти
пане Ландсбергіс, а читачі цензора з Вами не згодні
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16.10.2024 21:12 Відповісти
Нажаль сцикливі партнери не готові до такогопровідного плану, все там правильно, але є велике але з такими партнерами
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16.10.2024 21:34 Відповісти
цей план - заморожування війни без повернення окупованих теріторій, соціальні виплати на окупованих теріторіях і х.з. хто зна що. Перерва на деякий час. Якщо ти ще невторопав.
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16.10.2024 23:32 Відповісти
«План, что и говорить, был превосходный: простой и ясный, лучше не придумать. Недостаток у него был только один: было совершенно неизвестно, как привести его в исполнение.»
----------
Льюис Кэрролл, «Алиса в стране чудес»
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16.10.2024 23:03 Відповісти
Спочатку прочитай, а тоді називай "реалістичним".
Хоча Литва таки в паніці - 40 км від атомної станції імені Лукашенка, яку будували криворукі кацапи...
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16.10.2024 23:32 Відповісти
 
 