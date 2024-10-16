Литва погодила новий пакет допомоги Україні на 3,5 млрд євро, - глава МЗС Ландсбергіс

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс анонсував новий пакет допомоги Україні на 3,5 млрд євро.

Про це він повідомив під час спільного брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"З початку нашої співпраці ми поставили обладнання на 15,4 млрд євро, а зараз ми узгодили допомогу на 3,5 млрд євро", - сказав очільник МЗС Литви.

Дипломат зазначив, що Литва стала одним із найбільших постачальників енергетичного обладнання в Україну.

Також очільник литовського зовнішньополітичного відомства підтримав "План перемоги" України, публічно представлений президентом Володимиром Зеленським 16 жовтня.

Окпім цього, Ландсбергіс наголосив на невідкладності дозволу Україні використовувати далекобійну зброю по військовим об’єктам РФ.

"Відкладання прийняття цього рішення у 2014 році привело нас до подій 2022 року (повномасштабного вторгнення РФ в Україну, - ред.). Якщо ми будемо відкладати рішення, буде світова криза",- сказав глава МЗС Литви.

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