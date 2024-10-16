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Новини Допомога Україні
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Литва погодила новий пакет допомоги Україні на 3,5 млрд євро, - глава МЗС Ландсбергіс

Ландсбергіс анонсував новий пакет допомоги

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс анонсував новий пакет допомоги Україні на 3,5 млрд євро.

Про це він повідомив під час спільного брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"З початку нашої співпраці ми поставили обладнання на 15,4 млрд євро, а зараз ми узгодили допомогу на 3,5 млрд євро", - сказав очільник МЗС Литви.

Дипломат зазначив, що Литва стала одним із найбільших постачальників енергетичного обладнання в Україну.

Також очільник литовського зовнішньополітичного відомства підтримав "План перемоги" України, публічно представлений президентом Володимиром Зеленським 16 жовтня.

Окпім цього, Ландсбергіс наголосив на невідкладності дозволу Україні використовувати далекобійну зброю по військовим об’єктам РФ.

"Відкладання прийняття цього рішення у 2014 році привело нас до подій 2022 року (повномасштабного вторгнення РФ в Україну, - ред.). Якщо ми будемо відкладати рішення, буде світова криза",- сказав глава МЗС Литви.

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Автор: 

Литва (2444) допомога (8430) Ландсбергіс Габріелюс (214)


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Топ коментарі
+19
багаті литовці, не то шо голодранці французи.
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16.10.2024 20:34
+10
Може, в них же народ не вибирає собі зелених пдарасів у владу, які крадуть мільярдами навіть в армії під час війни.
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16.10.2024 20:53
+10
Дякуємо Литва!!!
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16.10.2024 21:11
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Мені одному здається,що %70 всіх грошей які дають - зникають в шашличній трубі?
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16.10.2024 20:33 Відповісти
Коли здається, треба хреститися. І не повторювати нісенітницю, яку пишуть у ваших темниках.
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16.10.2024 20:37 Відповісти
*********, тупа падалЬяцька мавпа.
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16.10.2024 20:49 Відповісти
Це не гроші, а зброя і обладнання
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16.10.2024 20:38 Відповісти
Ха-ха-ха, а гроші вже не дають? Які йдуть на мільйонів зарплати шашличним чиновникам.
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16.10.2024 20:51 Відповісти
багаті литовці, не то шо голодранці французи.
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16.10.2024 20:34 Відповісти
скажем так - вдячні литовці
чим більше кацапів зажмурить Україна тим менше полізе до них
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16.10.2024 21:09 Відповісти
Такая маленькая страна может себе позволить 15 млрд. евро помощи?
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16.10.2024 20:38 Відповісти
Може, в них же народ не вибирає собі зелених пдарасів у владу, які крадуть мільярдами навіть в армії під час війни.
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16.10.2024 20:53 Відповісти
Может, тк понимает степень угрозы рф. Понимает, что если Украина не выстоит, то литовцам придется сами воевать, тк российские захватчикм не остановятся
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16.10.2024 20:54 Відповісти
3,5 млрд Евро от маленькой Литвы
Всего будет 19 млрд Евро!!!!
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16.10.2024 20:53 Відповісти
Військовий бюджет Литви на 2024 вперше перевищив 3% ВВП і становить 2,3 млрд євро, а тут пакет на 3,5 млрд. Це опечатка якась
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16.10.2024 21:24 Відповісти
Наші журналісти постійно пишуть всяку дурню. Це не одна Литва надасть таку допомогу, а країни Нордично-Балтійської вісімки.
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16.10.2024 21:09 Відповісти
А дураки вірять у все що їм напишуть. Звідки у маленької Литви такі гроші. Та їхній річний військовий бюджет всього 2,3 млрд євро
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16.10.2024 21:25 Відповісти
Дякуємо Литва!!!
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16.10.2024 21:11 Відповісти
Добре, що учасники більш критично думають. Якісь цифри завеликі для Литви. Вибачте литовці.
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16.10.2024 22:18 Відповісти
Дякуємо литовським друзям !
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16.10.2024 22:25 Відповісти
Литовці наші справжні брати.
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16.10.2024 22:43 Відповісти
 
 