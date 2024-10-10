Норвегія допоможе Україні з житлом для переселенців. Що заплановано?
Члени правління Української фінансової житлової компанії ("Укрфінжитло") зістрілися з керівниками норвезьких компаній Itera, Moelven і EksFin та обговорили можливості реалізації пілотного проєкту "Житло для України".
Про це йдеться в повідомленні "Укрфінжитла".
Реалізація пілотного проєкту запланована в трьох областях – Київській, Полтавській та Кіровоградській.
"Він буде спрямований на забезпечення житлом людей, які були змушені покинути свої домівки та переміститися до інших населених пунктів у зв'язку зі збройною агресією Росії проти України", – сказано в повідомленні.
Проєкт передбачатиме виділення громадами земельних ділянок під забудову, можливість придбати житлові будинки компанії Moelven по єОселі та створення сприятливих умов для повної інтеграції переселенців в нове соціальне середовище.
Учасники зустрічі обговорили потенційну роль "Укрфінжитла" в проєкті "Житло для України" та окреслили подальші кроки.
Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на 2025 рік не планується збільшувати розміри державної підтримки внутрішньо переміщених осіб.
Як повідомлялося, вразливі категорії переселенців у 2025 році продовжать отримувати виплати у 2-3 тис. грн.
Наприкінці серпня стало відомо, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пропонує дозволити громадам використовувати приміщення оптимізованих дитсадків та шкіл як житло для внутрішньо переміщених осіб.
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Норвегія - найбагатша країна Північної Європи та ключовий європейський експортер нафти й газу, яка в останні роки отримувала надприбутки від спричиненого Росією стрімкого зростання європейських цін на енергоносії, - за 2,5 роки великої війни надала Україні допомогу на суму, яка не відповідає рівню її добробуту. Зокрема, допомога Данії, якщо рахувати у відсотках від валового внутрішнього продукту (ВВП), у 3,5 раза перевищує той самий показник, розрахований для норвезької допомоги.
Так, за вже згаданими даними Кільського інституту, сума оборонної, фінансової та гуманітарної допомоги Данії сягає 1,8% ВВП, для Швеції і Фінляндії цей показник становить 0,8%, а Норвегія може похвалитися підтримкою лише у 0,5% від ВВП.
Обсяги допомоги Україні спровокували дискусії у Норвегії та звинувачення на адресу норвезького уряду.
Та й в Україні розраховують на Норвегію, особливо зважаючи на дуже ймовірні проблеми з американською підтримкою.
Центр дослідження громадської думки також запитав респондентів, чи повинна польська влада відправляти українських чоловіків призовного віку назад в Україну. Цю ідею підтримують дві третини поляків.