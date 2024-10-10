БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
Новини
4 011 2

Норвегія допоможе Україні з житлом для переселенців. Що заплановано?

Норвегія допоможе Україні реалізувати проєкт із житлом для переселенців

Члени правління Української фінансової житлової компанії ("Укрфінжитло") зістрілися з керівниками норвезьких компаній Itera, Moelven і EksFin та обговорили можливості реалізації пілотного проєкту "Житло для України".

Про це йдеться в повідомленні "Укрфінжитла".

Реалізація пілотного проєкту запланована в трьох областях – Київській, Полтавській та Кіровоградській.

"Він буде спрямований на забезпечення житлом людей, які були змушені покинути свої домівки та переміститися до інших населених пунктів у зв'язку зі збройною агресією Росії проти України", – сказано в повідомленні.

Проєкт передбачатиме виділення громадами земельних ділянок під забудову, можливість придбати житлові будинки компанії Moelven по єОселі та створення сприятливих умов для повної інтеграції переселенців в нове соціальне середовище.

Учасники зустрічі обговорили потенційну роль "Укрфінжитла" в проєкті "Житло для України" та окреслили подальші кроки.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на 2025 рік не планується збільшувати розміри державної підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомлялося, вразливі категорії переселенців у 2025 році продовжать отримувати виплати у 2-3 тис. грн.

Наприкінці серпня стало відомо, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пропонує дозволити громадам використовувати приміщення оптимізованих дитсадків та шкіл як житло для внутрішньо переміщених осіб.

Автор: 

житло (593) Норвегія (257) переселенці (466) Укрфінжитло (19)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Європейська правда

Норвегія - найбагатша країна Північної Європи та ключовий європейський експортер нафти й газу, яка в останні роки отримувала надприбутки від спричиненого Росією стрімкого зростання європейських цін на енергоносії, - за 2,5 роки великої війни надала Україні допомогу на суму, яка не відповідає рівню її добробуту. Зокрема, допомога Данії, якщо рахувати у відсотках від валового внутрішнього продукту (ВВП), у 3,5 раза перевищує той самий показник, розрахований для норвезької допомоги.

Так, за вже згаданими даними Кільського інституту, сума оборонної, фінансової та гуманітарної допомоги Данії сягає 1,8% ВВП, для Швеції і Фінляндії цей показник становить 0,8%, а Норвегія може похвалитися підтримкою лише у 0,5% від ВВП.

Обсяги допомоги Україні спровокували дискусії у Норвегії та звинувачення на адресу норвезького уряду.

Та й в Україні розраховують на Норвегію, особливо зважаючи на дуже ймовірні проблеми з американською підтримкою.
показати весь коментар
10.10.2024 20:42 Відповісти
Лише 53% поляків підтримують прийняття у Польщі українських біженців. Це - найнижчий показник з березня 2022 року. Тоді підтримка у прихистку втікачів від війни становила 94%. Про це йдеться у найновішому дослідженні CBOS (Центр дослідження громадської думки).

Центр дослідження громадської думки також запитав респондентів, чи повинна польська влада відправляти українських чоловіків призовного віку назад в Україну. Цю ідею підтримують дві третини поляків.
показати весь коментар
11.10.2024 08:19 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 