Норвегія допоможе Україні з житлом для переселенців. Що заплановано?

Члени правління Української фінансової житлової компанії ("Укрфінжитло") зістрілися з керівниками норвезьких компаній Itera, Moelven і EksFin та обговорили можливості реалізації пілотного проєкту "Житло для України".

Про це йдеться в повідомленні "Укрфінжитла".

Реалізація пілотного проєкту запланована в трьох областях – Київській, Полтавській та Кіровоградській.

"Він буде спрямований на забезпечення житлом людей, які були змушені покинути свої домівки та переміститися до інших населених пунктів у зв'язку зі збройною агресією Росії проти України", – сказано в повідомленні.

Проєкт передбачатиме виділення громадами земельних ділянок під забудову, можливість придбати житлові будинки компанії Moelven по єОселі та створення сприятливих умов для повної інтеграції переселенців в нове соціальне середовище.

Учасники зустрічі обговорили потенційну роль "Укрфінжитла" в проєкті "Житло для України" та окреслили подальші кроки.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що на 2025 рік не планується збільшувати розміри державної підтримки внутрішньо переміщених осіб.

Як повідомлялося, вразливі категорії переселенців у 2025 році продовжать отримувати виплати у 2-3 тис. грн.

Наприкінці серпня стало відомо, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій пропонує дозволити громадам використовувати приміщення оптимізованих дитсадків та шкіл як житло для внутрішньо переміщених осіб.