Норвегія виділить €250 мільйонів на підтримку енергоінфраструктури України

Міністр закордонних справ Королівства Норвегії Еспен Барт Ейде під час візиту до Києва оголосив про новий пакет енергетичної підтримки України напередодні зими.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ, про це заявив міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде на спільному з главою МЗС України Андрієм Сибігою брифінгу в Києві.

"Сьогодні ми оголосили про пакет підтримки в розмірі 250 мільйонів євро саме енергетичної інфраструктури. І тут ми працюємо з українською владою, з міжнародними партнерами як щодо ремонту того, що було зруйновано, так і для допомоги з розбудовою нової сучасної енергетичної інфраструктури ХХІ століття, яка є більш стійкою, більш розгалуженою", – сказав він.

Ейде також оголосив, що його країна надасть окремий зимовий пакет підтримки енергосектору, в рамках якого передбачається, наприклад, утеплення будинків.

"Ми працюємо з ключовими партнерами на цьому фронті", – підкреслив міністр.

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За його словами, Норвегія лише цього року виділила Україні 2,3 млрд євро, що є потужним сигналом підтримки України.

"Ми гарантуємо підтримку, яку ви отримаєте. Поки війна йде, ми поруч. Коли війна буде виграна на користь України, ми братимемо участь у відбудові України", – зауважив глава МЗС Норвегії.

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