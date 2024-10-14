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Новости Война
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Союзники Украины слишком крепко спят, пора нам проснуться, - спикер Палаты общин Канады Фергюс

Спікер Палати громад парламенту Канади Грег Фергюс

Спикер Палаты общин парламента Канады Грег Фергюс заявил, что союзники Украины заплатят гораздо более высокую цену, если не обеспечат страну всем необходимым для победы.

Об этом он сказал с трибуны ВР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Он отметил, что в то время, как украинцы каждую ночь просыпаются от звуков сирен и взрывов, а затем возвращаются к своей борьбе, друзья Украины находятся в безопасности, вдали от фронта.

Я считаю, что мы, кто позади вас, очевидно спим слишком крепко. Возможно, пришло время нам проснуться. Я не хочу, чтобы ни одна душа в любой стране просыпалась от звук сирен или бомб, но я думаю, что пора большинству из нас проснуться от нашей совести для того, чтобы мы никогда не страдали от того, от чего страдает Украина. Чтобы мы не страдали от этого завтра", - подчеркнул Фергюс.

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Канадский парламентарий отметил, что мир всем обязан Украине и задолжал ей: "Не только тем, чтобы нужно, чтобы выжить, бороться и истекать кровью много лет, а чтобы победить врага".

Фергюс подчеркнул, что мир может завтра заплатить гораздо большую цену, если не даст Украине то, что ей нужно сегодня. Политик призвал союзников делать гораздо больше для полной победы Украины в борьбе с российским врагом.

"Чьи границы являются священными, если не у украинцев? Чьи дети должны быть в своих домах, если не у украинцев? Чьи ночи должны быть тихими, если не у украинцев? Кто является свободным, если Украина не является свободной? Мой ответ - никто. Если Украина не в безопасности и не является свободной, то никто не является", - добавил спикер Палаты общин парламента Канады.

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Как информировал Цензор.НЕТ, в Киев 14 октября прибыл спикер Палаты общин парламента Канады Грег Фергюс и выступил на заседании Верховной Рады.

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Топ комментарии
+8
Сильна промова.
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14.10.2024 16:24
+5
Сплять - а украінців знищують
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14.10.2024 16:25
+5
мабуть нащадок емігрантів з України.
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14.10.2024 16:26
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Сильна промова.
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14.10.2024 16:24 Ответить
Сплять - а украінців знищують
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14.10.2024 16:25 Ответить
Так сами зрадників на вибирали.
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14.10.2024 16:33 Ответить
Так - то шо нас тепер під ніж?
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14.10.2024 16:36 Ответить
мабуть нащадок емігрантів з України.
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14.10.2024 16:26 Ответить
Як би хотілось щоб рашка напала на ,,союзничків" якось повз України! Може хоч тоді вони прокинулись!!! Бо зараз сплять міцно!
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14.10.2024 16:27 Ответить
А що Вас дивує?
Може Ви забули як жили більшість в Україні з 2014 по 2022 ? А тут навіть не на союзників теріторії війна. Людина так створена що "поки смажений півень не клюне вона не заворушиться".
Навіть зараз є відсоток людей в Україні якім "не до війни" й вони "сплять" а є які міліони складають в квартирах коли волонтери збори закрити не можуть тижнями бо у тих хто допомогає вже банально немає фінансів. Так що не дивуйтесь....
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14.10.2024 18:03 Ответить
Здогадавсь-таки!
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14.10.2024 16:28 Ответить
Союзники? В України немає союзників, на жаль, а є партнери. А партнери, то такі перці, що хочуть - допомагають, а хочуть - ні
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14.10.2024 16:34 Ответить
Говорили-балакали, сіли та й заплакали.

Всі говорять гарно, толку тільки з того.
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14.10.2024 16:36 Ответить
Толк є.
Чи Ви бажаєте щоб була тиша як коли Рашисти напали на Чечню?
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14.10.2024 18:04 Ответить
Вони не сплять, а просто живуть своїм пофігістичним життям та час від часу висловлюють стурбованіть з приводу подій в Україні, які, до речі, можуть зачепити й їхнє невтручальне життя.
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14.10.2024 16:38 Ответить
ЦЕ iз-за плана перемоги Зе Рамштайн вiдмiнили?!!!
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14.10.2024 16:38 Ответить
Бла, бла, бла
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14.10.2024 16:48 Ответить
У заходу дилема - з однієї сторни вони хочуть спати спокійно, а з іншої вони не хочуть, щоб маленька країна, в якої корупція найвища у світі, демократії і не пахне, а у керівництва держави блазень, отримала перемогу над такою потужною країною як РФ. Бо тоді виходить, що всі "цінності" заходу, та її військова потужність то є мильна бульбошка, - а це виклик для всієї європейської та американської інституції з якими вони можуть не впоратись. Виходів може бути декілька - один з них це приєднатись заходжу до боротьби, як у свій час гітлерівську Германію було переможено антигітлерівською коаліцією.
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14.10.2024 16:53 Ответить
У наших "союзників" перемога України взагалі не розглядалася, як можливість, і не розглядається. Вони ж це відкрито кажуть, ну.
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14.10.2024 17:01 Ответить
у союзників план з 2-х пунктів
1. чекати поки уйло все надоїсть і сісти за стол перемовин
2. якщо уйлу ще на надоїло - перейти до п.1

пояснити їх поведінку якось по іншому не виходить
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14.10.2024 17:05 Ответить
У найближчі дні українцям презентують "План примусу рф до миру", який Зеленський представив у Європі, - Подоляк
❗️Багато ATACMS та Storm Shadow - один з запитів Плану перемоги України
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14.10.2024 17:11 Ответить
будут бить больно и возможно Томагавками
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14.10.2024 17:14 Ответить
Всі все розуміють, і не сплять бо ніколи, треба 24/7 рахувати бабло зароблене на війніі на стражданні українців.
Аби вони дійсно більше витрачали грошей на Україну і її захист, ніж отримували на війні, то пуйло вже б давно в мовзелеї лежав....в кращому випадку.
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14.10.2024 17:26 Ответить
❗️Зеленський у середу, 16 жовтня, виступить у Верховній Раді, де, ймовірно, представить План перемоги, - радник ОП Лещенко
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14.10.2024 17:30 Ответить
Вибачте, напишу по кацапськи, але ******* не мешки ворочать. Ці "високодуховні" промови уже за...ли за ці майже три роки.
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14.10.2024 17:34 Ответить
Де цей канадець так загорів ?
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14.10.2024 17:36 Ответить
вам с первого дня войны надо было перестать жевать сопли и обеспечить Украину всем необходимым вооружением как это происходило в года 2 мировой по лендлизу а не давать в час по чайной ложке как подаяние!твари вы!
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14.10.2024 17:46 Ответить
Та не спят они , инурез мешает .
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14.10.2024 21:12 Ответить
Передадуть ще десяток списаних бтр-ів і сотню списаних ракет...
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15.10.2024 04:02 Ответить
"надоїло" - це якою мовою? " Надоїти" можливо виключно молоко.
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15.10.2024 18:02 Ответить
 
 