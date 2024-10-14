Союзники Украины слишком крепко спят, пора нам проснуться, - спикер Палаты общин Канады Фергюс
Спикер Палаты общин парламента Канады Грег Фергюс заявил, что союзники Украины заплатят гораздо более высокую цену, если не обеспечат страну всем необходимым для победы.
Об этом он сказал с трибуны ВР, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Он отметил, что в то время, как украинцы каждую ночь просыпаются от звуков сирен и взрывов, а затем возвращаются к своей борьбе, друзья Украины находятся в безопасности, вдали от фронта.
Я считаю, что мы, кто позади вас, очевидно спим слишком крепко. Возможно, пришло время нам проснуться. Я не хочу, чтобы ни одна душа в любой стране просыпалась от звук сирен или бомб, но я думаю, что пора большинству из нас проснуться от нашей совести для того, чтобы мы никогда не страдали от того, от чего страдает Украина. Чтобы мы не страдали от этого завтра", - подчеркнул Фергюс.
Канадский парламентарий отметил, что мир всем обязан Украине и задолжал ей: "Не только тем, чтобы нужно, чтобы выжить, бороться и истекать кровью много лет, а чтобы победить врага".
Фергюс подчеркнул, что мир может завтра заплатить гораздо большую цену, если не даст Украине то, что ей нужно сегодня. Политик призвал союзников делать гораздо больше для полной победы Украины в борьбе с российским врагом.
"Чьи границы являются священными, если не у украинцев? Чьи дети должны быть в своих домах, если не у украинцев? Чьи ночи должны быть тихими, если не у украинцев? Кто является свободным, если Украина не является свободной? Мой ответ - никто. Если Украина не в безопасности и не является свободной, то никто не является", - добавил спикер Палаты общин парламента Канады.
Как информировал Цензор.НЕТ, в Киев 14 октября прибыл спикер Палаты общин парламента Канады Грег Фергюс и выступил на заседании Верховной Рады.
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Може Ви забули як жили більшість в Україні з 2014 по 2022 ? А тут навіть не на союзників теріторії війна. Людина так створена що "поки смажений півень не клюне вона не заворушиться".
Навіть зараз є відсоток людей в Україні якім "не до війни" й вони "сплять" а є які міліони складають в квартирах коли волонтери збори закрити не можуть тижнями бо у тих хто допомогає вже банально немає фінансів. Так що не дивуйтесь....
Всі говорять гарно, толку тільки з того.
Чи Ви бажаєте щоб була тиша як коли Рашисти напали на Чечню?
1. чекати поки уйло все надоїсть і сісти за стол перемовин
2. якщо уйлу ще на надоїло - перейти до п.1
пояснити їх поведінку якось по іншому не виходить
❗️Багато ATACMS та Storm Shadow - один з запитів Плану перемоги України
Аби вони дійсно більше витрачали грошей на Україну і її захист, ніж отримували на війні, то пуйло вже б давно в мовзелеї лежав....в кращому випадку.