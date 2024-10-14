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Новини Війна
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Союзники України занадто міцно сплять, час нам прокинутися, - спікер Палати громад Канади Фергюс

Спікер Палати громад парламенту Канади Грег Фергюс

Спікер Палати громад парламенту Канади Грег Фергюс заявив, що союзники України заплатять набагато вищу ціну, якщо не забезпечать країну всім необхідним для перемоги.

Про це він сказав із трибуни ВР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що в той час, як українці щоночі прокидаються від звуків сирен та вибухів, а потім повертаються до своєї боротьби, друзі України перебувають в безпеці, далеко від фронту.

Я вважаю, що ми, хто є позаду вас, очевидно спимо занадто міцно. Можливо, це час для нас прокинутися. Я не хочу, щоб жодна душа в будь-якій країні прокидалася від звук сирен чи бомб, але я думаю, що пора більшості з нас прокинутися від нашого сумління для того, щоб ми ніколи не страждали від того, від чого страждає Україна. Щоб ми не страждали від того завтра", - наголосив Фергюс.

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Канадський парламентар зауважив, що світ всім завдячує Україні та заборгував їй: "Не тільки те, щоб потрібно, щоб вижити, боротися і стікати кров’ю багато років, а щоб перемогти ворога".

Фергюс наголосив, що світ може завтра заплатити набагато більшу ціну, якщо не дасть Україні те, що їй потрібно сьогодні. Політик закликав союзників робити набагато більше для повної перемоги України у боротьбі з російським ворогом. 

"Чиї кордони є священними, якщо не в українців? Чиї діти мають бути у своїх домівках, якщо не в українців? Чиї ночі мають бути тихими, якщо не в українців? Хто є вільним, якщо Україна не є вільною? Моя відповідь – ніхто. Якщо Україна не є в безпеці й не є вільною, то ніхто не є", - додав спікер Палати громад парламенту Канади. 

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Як інформував Цензор.НЕТ, до Києва 14 жовтня прибув спікер Палати громад парламенту Канади Грег Фергюс та виступив на засіданні Верховної Ради.

Автор: 

Канада (2216) допомога і підтримка (1165)


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Топ коментарі
+8
Сильна промова.
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14.10.2024 16:24
+5
Сплять - а украінців знищують
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14.10.2024 16:25
+5
мабуть нащадок емігрантів з України.
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14.10.2024 16:26
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Сильна промова.
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14.10.2024 16:24 Відповісти
Сплять - а украінців знищують
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14.10.2024 16:25 Відповісти
Так сами зрадників на вибирали.
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14.10.2024 16:33 Відповісти
Так - то шо нас тепер під ніж?
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14.10.2024 16:36 Відповісти
мабуть нащадок емігрантів з України.
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14.10.2024 16:26 Відповісти
Як би хотілось щоб рашка напала на ,,союзничків" якось повз України! Може хоч тоді вони прокинулись!!! Бо зараз сплять міцно!
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14.10.2024 16:27 Відповісти
А що Вас дивує?
Може Ви забули як жили більшість в Україні з 2014 по 2022 ? А тут навіть не на союзників теріторії війна. Людина так створена що "поки смажений півень не клюне вона не заворушиться".
Навіть зараз є відсоток людей в Україні якім "не до війни" й вони "сплять" а є які міліони складають в квартирах коли волонтери збори закрити не можуть тижнями бо у тих хто допомогає вже банально немає фінансів. Так що не дивуйтесь....
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14.10.2024 18:03 Відповісти
Здогадавсь-таки!
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14.10.2024 16:28 Відповісти
Союзники? В України немає союзників, на жаль, а є партнери. А партнери, то такі перці, що хочуть - допомагають, а хочуть - ні
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14.10.2024 16:34 Відповісти
Говорили-балакали, сіли та й заплакали.

Всі говорять гарно, толку тільки з того.
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14.10.2024 16:36 Відповісти
Толк є.
Чи Ви бажаєте щоб була тиша як коли Рашисти напали на Чечню?
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14.10.2024 18:04 Відповісти
Вони не сплять, а просто живуть своїм пофігістичним життям та час від часу висловлюють стурбованіть з приводу подій в Україні, які, до речі, можуть зачепити й їхнє невтручальне життя.
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14.10.2024 16:38 Відповісти
ЦЕ iз-за плана перемоги Зе Рамштайн вiдмiнили?!!!
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14.10.2024 16:38 Відповісти
Бла, бла, бла
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14.10.2024 16:48 Відповісти
У заходу дилема - з однієї сторни вони хочуть спати спокійно, а з іншої вони не хочуть, щоб маленька країна, в якої корупція найвища у світі, демократії і не пахне, а у керівництва держави блазень, отримала перемогу над такою потужною країною як РФ. Бо тоді виходить, що всі "цінності" заходу, та її військова потужність то є мильна бульбошка, - а це виклик для всієї європейської та американської інституції з якими вони можуть не впоратись. Виходів може бути декілька - один з них це приєднатись заходжу до боротьби, як у свій час гітлерівську Германію було переможено антигітлерівською коаліцією.
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14.10.2024 16:53 Відповісти
У наших "союзників" перемога України взагалі не розглядалася, як можливість, і не розглядається. Вони ж це відкрито кажуть, ну.
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14.10.2024 17:01 Відповісти
у союзників план з 2-х пунктів
1. чекати поки уйло все надоїсть і сісти за стол перемовин
2. якщо уйлу ще на надоїло - перейти до п.1

пояснити їх поведінку якось по іншому не виходить
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14.10.2024 17:05 Відповісти
У найближчі дні українцям презентують "План примусу рф до миру", який Зеленський представив у Європі, - Подоляк
❗️Багато ATACMS та Storm Shadow - один з запитів Плану перемоги України
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14.10.2024 17:11 Відповісти
будут бить больно и возможно Томагавками
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14.10.2024 17:14 Відповісти
Всі все розуміють, і не сплять бо ніколи, треба 24/7 рахувати бабло зароблене на війніі на стражданні українців.
Аби вони дійсно більше витрачали грошей на Україну і її захист, ніж отримували на війні, то пуйло вже б давно в мовзелеї лежав....в кращому випадку.
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14.10.2024 17:26 Відповісти
❗️Зеленський у середу, 16 жовтня, виступить у Верховній Раді, де, ймовірно, представить План перемоги, - радник ОП Лещенко
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14.10.2024 17:30 Відповісти
Вибачте, напишу по кацапськи, але ******* не мешки ворочать. Ці "високодуховні" промови уже за...ли за ці майже три роки.
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14.10.2024 17:34 Відповісти
Де цей канадець так загорів ?
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14.10.2024 17:36 Відповісти
вам с первого дня войны надо было перестать жевать сопли и обеспечить Украину всем необходимым вооружением как это происходило в года 2 мировой по лендлизу а не давать в час по чайной ложке как подаяние!твари вы!
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14.10.2024 17:46 Відповісти
Та не спят они , инурез мешает .
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14.10.2024 21:12 Відповісти
Передадуть ще десяток списаних бтр-ів і сотню списаних ракет...
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15.10.2024 04:02 Відповісти
"надоїло" - це якою мовою? " Надоїти" можливо виключно молоко.
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15.10.2024 18:02 Відповісти
 
 