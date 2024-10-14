Союзники України занадто міцно сплять, час нам прокинутися, - спікер Палати громад Канади Фергюс

Спікер Палати громад парламенту Канади Грег Фергюс заявив, що союзники України заплатять набагато вищу ціну, якщо не забезпечать країну всім необхідним для перемоги.

Про це він сказав із трибуни ВР, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Він зазначив, що в той час, як українці щоночі прокидаються від звуків сирен та вибухів, а потім повертаються до своєї боротьби, друзі України перебувають в безпеці, далеко від фронту.

Я вважаю, що ми, хто є позаду вас, очевидно спимо занадто міцно. Можливо, це час для нас прокинутися. Я не хочу, щоб жодна душа в будь-якій країні прокидалася від звук сирен чи бомб, але я думаю, що пора більшості з нас прокинутися від нашого сумління для того, щоб ми ніколи не страждали від того, від чого страждає Україна. Щоб ми не страждали від того завтра", - наголосив Фергюс.

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Канадський парламентар зауважив, що світ всім завдячує Україні та заборгував їй: "Не тільки те, щоб потрібно, щоб вижити, боротися і стікати кров’ю багато років, а щоб перемогти ворога".

Фергюс наголосив, що світ може завтра заплатити набагато більшу ціну, якщо не дасть Україні те, що їй потрібно сьогодні. Політик закликав союзників робити набагато більше для повної перемоги України у боротьбі з російським ворогом.

"Чиї кордони є священними, якщо не в українців? Чиї діти мають бути у своїх домівках, якщо не в українців? Чиї ночі мають бути тихими, якщо не в українців? Хто є вільним, якщо Україна не є вільною? Моя відповідь – ніхто. Якщо Україна не є в безпеці й не є вільною, то ніхто не є", - додав спікер Палати громад парламенту Канади.

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Як інформував Цензор.НЕТ, до Києва 14 жовтня прибув спікер Палати громад парламенту Канади Грег Фергюс та виступив на засіданні Верховної Ради.