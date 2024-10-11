Канада надає Україні майже $300 млн додаткового пільгового кредиту, - Мінфін
Міністр фінансів України Сергій Марченко 11 жовтня підписав Четверту додаткову угоду з урядом Канади щодо додаткового кредиту в обсязі 400 млн канадських доларів (майже 300 млн доларів США).
Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає Цензор.НЕТ.
Фінансування в рамках укладеної Угоди буде спрямоване на забезпечення пріоритетних видатків Державного бюджету України.
"Канада є одним із лідерів у підтримці України та стратегічним партнером, який надає значну допомогу з перших днів повномасштабного вторгнення. Пряма бюджетна підтримка з лютого 2022 року сягає понад 5 млрд доларів США. Вдячний Уряду та громадянам Канади за солідарність з Україною та вкрай важливий внесок у стабільність фінансової системи України", - зазначив Сергій Марченко.
Додатковий кредит надається на строк 10 років, процентна ставка – 1,5% річних. Пільговий період становить 4,5 роки від дати надходження коштів.
Очікується, що кошти найближчим часом надійдуть до загального фонду державного бюджету.
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Та й який це бюджет - це кишені і офшори ЗЕкоманди
может лучше все таки был бы лендлиз, даже с оплатой, с условием возврата через 50 лет
например
СССР получил помощь на сумму около 180-200 млрд долларов в современных ценах и выплатил только около 11-13 млрд долларов
т.е.5-6% от суммы
но получил оружия измеряемое в тысячах
самолеты 14+тыс, сейчас 0шт
танки 7тыс, сейчас 31шт
артилерия 8тыс, сейчас ~300шт
и многое другое
И все это стоило 11-13млрд,
сейчас PDA за 2.5года подписано на ~27млрд (с учетом аудита ~19млрд)
т.е. в два раза больше денег, но поставок в 20-200 раз меньше
зато "на халяву"