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Канада надає Україні майже $300 млн додаткового пільгового кредиту, - Мінфін

Канада

Міністр фінансів України Сергій Марченко 11 жовтня підписав Четверту додаткову угоду з урядом Канади щодо додаткового кредиту в обсязі 400 млн канадських доларів (майже 300 млн доларів США).

Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає Цензор.НЕТ.

Фінансування в рамках укладеної Угоди буде спрямоване на забезпечення пріоритетних видатків Державного бюджету України.

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"Канада є одним із лідерів у підтримці України та стратегічним партнером, який надає значну допомогу з перших днів повномасштабного вторгнення. Пряма бюджетна підтримка з лютого 2022 року сягає понад 5 млрд доларів США. Вдячний Уряду та громадянам Канади за солідарність з Україною та вкрай важливий внесок у стабільність фінансової системи України", - зазначив Сергій Марченко.

Додатковий кредит надається на строк 10 років, процентна ставка – 1,5% річних. Пільговий період становить 4,5 роки від дати надходження коштів.

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Очікується, що кошти найближчим часом надійдуть до загального фонду державного бюджету.

Автор: 

Канада (2213) кредит (3850) Марченко Сергій (582)


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Канада як добрий родич та надійний друг. Дякуємо!
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11.10.2024 23:24 Відповісти
Цього вистачить на 50 круп !
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11.10.2024 23:30 Відповісти
А що таке круп?
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11.10.2024 23:54 Відповісти
От не треба вигадувати. Крупа брала не з бюджету, а віддасть ухилянтські хабарі якраз до бюджету. Хоч не хоч, профінансують ухилянти ЗСУ та пенсіонерів.
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11.10.2024 23:55 Відповісти
Вона навпаки забула поділитись з кришею (зеСлуги), тому її і показово схопили.
Та й який це бюджет - це кишені і офшори ЗЕкоманди
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12.10.2024 00:49 Відповісти
Якщо ліберальний уряд Канади викидує гроші своїх платників податків на кацапську пропаганду під виглядом «антивоєнного» кіно, то чому би не допомогти грошима прокацапським корупціонерам під виглядом допомоги Україні?
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12.10.2024 00:01 Відповісти
Може вже досить кредитів,? треба зайнятись корупціонерами
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12.10.2024 00:13 Відповісти
"кредит предоставляется на срок 10 лет, процентная ставка - 1,5% годовых" - все таки кредит

может лучше все таки был бы лендлиз, даже с оплатой, с условием возврата через 50 лет
например
СССР получил помощь на сумму около 180-200 млрд долларов в современных ценах и выплатил только около 11-13 млрд долларов
т.е.5-6% от суммы
но получил оружия измеряемое в тысячах
самолеты 14+тыс, сейчас 0шт
танки 7тыс, сейчас 31шт
артилерия 8тыс, сейчас ~300шт
и многое другое

И все это стоило 11-13млрд,
сейчас PDA за 2.5года подписано на ~27млрд (с учетом аудита ~19млрд)
т.е. в два раза больше денег, но поставок в 20-200 раз меньше
зато "на халяву"
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12.10.2024 01:25 Відповісти
 
 