Канада надає Україні майже $300 млн додаткового пільгового кредиту, - Мінфін

Міністр фінансів України Сергій Марченко 11 жовтня підписав Четверту додаткову угоду з урядом Канади щодо додаткового кредиту в обсязі 400 млн канадських доларів (майже 300 млн доларів США).

Про це повідомляє Міністерство фінансів, передає Цензор.НЕТ.

Фінансування в рамках укладеної Угоди буде спрямоване на забезпечення пріоритетних видатків Державного бюджету України.

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"Канада є одним із лідерів у підтримці України та стратегічним партнером, який надає значну допомогу з перших днів повномасштабного вторгнення. Пряма бюджетна підтримка з лютого 2022 року сягає понад 5 млрд доларів США. Вдячний Уряду та громадянам Канади за солідарність з Україною та вкрай важливий внесок у стабільність фінансової системи України", - зазначив Сергій Марченко.

Додатковий кредит надається на строк 10 років, процентна ставка – 1,5% річних. Пільговий період становить 4,5 роки від дати надходження коштів.

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Очікується, що кошти найближчим часом надійдуть до загального фонду державного бюджету.