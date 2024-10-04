Канада і Франція розроблять "дорожню карту" щодо повернення викрадених РФ українських дітей

Міністри закордонних справ Канади і Франції Мелані Жолі і Жан-Ноель Барро пообіцяли розробити "дорожню карту" з конкретними заходами щодо повернення викрадених Росією українських дітей, коли братимуть участь у міністерській конференції з питань людського виміру, що відбудеться в Монреалі наприкінці жовтня.

Про це йдеться у спільній заяві двох дипломатичних відомств, текст якої є у розпорядженні Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ

Вони також підтвердили своє найрішучіше засудження агресивної війни, яку веде Росія проти України, а також свою відданість Україні та її народу.

"Міністерська конференція з питань людського виміру мирної формули для України з 10 пунктів у Монреалі 30-31 жовтня надасть можливість спільно працювати над досягненням цих цілей, зокрема, розробити дорожню карту з конкретними заходами для повернення додому українських дітей, які стали жертвами російської агресивної війни", - йдеться в тексті заяви.

МЗС Франції та Канади закликають міжнародну спільноту не забувати про українських дітей, чиє сьогодення та майбутнє вже постраждало від цієї війни.

"Ми засуджуємо воєнні злочини, вбивства та сексуальне насильство, скоєні проти українських дітей, напади на школи та лікарні, а також примусові незаконні переміщення та депортації українських дітей. Ми вимагаємо від Росії повернути українських дітей їхнім сім'ям, законним опікунам та громадам", - зазначається в заяві.

Сторони зобов’язуються підтримувати зусилля та посередництво, що здійснюються з метою повернення українських дітей під співголовуванням Канади та України та за підтримки Франції.

"Ми також продовжуватимемо підтримувати прийом і захист українських дітей та їхній доступ до всіх основних послуг, охорони здоров'я та освіти", - сказано в комюніке.

Франція, зокрема, пообіцяла "збільшити свою фінансову підтримку низці суб'єктів громадянського суспільства та Організації Об'єднаних Націй з метою досягнення цих цілей".

Міністри також підтвердили свою відданість Україні та її народу, щоб надати їм усі засоби для самозахисту та покласти край російській агресії.

Викрадення Росією українських дітей

Омбудсмен Лубінець повідомляв, що від початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно викрала понад 20 тисяч українських дітей. Нині існує ризик депортації ще 1,5 млн дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, у березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт Путіна та Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій та переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Як повідомлялося, за даними Єльського університету, понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років були незаконно вивезені до Білорусі з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.