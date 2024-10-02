РФ незаконно викрала понад 20 тисяч українських дітей, є ризик депортації ще 1,5 млн, - Лубінець

Від початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно викрала понад 20 тисяч українських дітей. Нині існує ризик депортації ще 1,5 млн дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на третьому пленарному заході Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, примусово переміщеним та депортованим дітям окупанти змінюють персональні дані для того, щоб рідні та Україна не змогли їх віднайти та повернути.

Наших дітей навіть відправляють у так звані табори перевиховання, де зомбують російською пропагандою. Тільки уявіть: наших дітей змушують заперечувати своє українське походження", - наголосив Лубінець.

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Омбудсмен розповів міжнародним партнерам про долю інтернатних закладів, таких як Олешківський дитячий будинок-інтернат, комунальний заклад Херсонської обласної ради, де діти спочатку були переміщені на окуповані території, а потім депортовані до Росії.

А дітей із Херсонського обласного будинку дитини взагалі депортували до Росії та усиновили без дозволу.

Діти мають не гідні умови перебування

Уповноважений ВР з прав людини наголосив, що Україні відомі факти, що вивезені до РФ українські діти-сироти отримують неналежну медичну допомогу та мають не гідні умови перебування.

"Україна самостійно займається пошуком і перевіркою місця перебування дітей, розшуком їхніх родичів і залученням до цього процесу сімейних форм виховання. Також наша країна працює над удосконаленням правових механізмів та співпраці між державними органами для захисту прав дітей та їхнього повернення", - зазначив посадовець.

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Ворог свідомо гальмує процес повернення українських дітей

За словами Лубінця, були ухвалені 2 ключові постанови, які є важливими кроками у налагодженні внутрішніх процесів, спрямованих на повернення депортованих українських дітей, а також забезпечення їхніх прав після повернення.

Омбудсмен наголосив, що головна проблема нині полягає в тому, що РФ свідомо гальмує процес повернення наших дітей.

"Для України міжнародна підтримка є життєво необхідною, тож закликав усіх наших партнерів продовжувати працювати спільно і посилювати тиск на Росію. Її дії мають бути визнані міжнародним злочином, а всі причетні до викрадення українських дітей мають бути притягнуті до відповідальності", - додав Лубінець.

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