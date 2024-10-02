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РФ незаконно викрала понад 20 тисяч українських дітей, є ризик депортації ще 1,5 млн, - Лубінець

РФ викрала понад 20 тисяч українських дітей

Від початку повномасштабного вторгнення Росія незаконно викрала понад 20 тисяч українських дітей. Нині існує ризик депортації ще 1,5 млн дітей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець на третьому пленарному заході Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, примусово переміщеним та депортованим дітям окупанти змінюють персональні дані для того, щоб рідні та Україна не змогли їх віднайти та повернути.

Наших дітей навіть відправляють у так звані табори перевиховання, де зомбують російською пропагандою. Тільки уявіть: наших дітей змушують заперечувати своє українське походження", - наголосив Лубінець.

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Омбудсмен розповів міжнародним партнерам про долю інтернатних закладів, таких як Олешківський дитячий будинок-інтернат, комунальний заклад Херсонської обласної ради, де діти спочатку були переміщені на окуповані території, а потім депортовані до Росії.

А дітей із Херсонського обласного будинку дитини взагалі депортували до Росії та усиновили без дозволу.

Діти мають не гідні умови перебування

Уповноважений ВР з прав людини наголосив, що Україні відомі факти, що вивезені до РФ українські діти-сироти отримують неналежну медичну допомогу та мають не гідні умови перебування.

"Україна самостійно займається пошуком і перевіркою місця перебування дітей, розшуком їхніх родичів і залученням до цього процесу сімейних форм виховання. Також наша країна працює над удосконаленням правових механізмів та співпраці між державними органами для захисту прав дітей та їхнього повернення", - зазначив посадовець.

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Ворог свідомо гальмує процес повернення українських дітей

За словами Лубінця, були ухвалені 2 ключові постанови, які є важливими кроками у налагодженні внутрішніх процесів, спрямованих на повернення депортованих українських дітей, а також забезпечення їхніх прав після повернення.

Омбудсмен наголосив, що головна проблема нині полягає в тому, що РФ свідомо гальмує процес повернення наших дітей.

"Для України міжнародна підтримка є життєво необхідною, тож закликав усіх наших партнерів продовжувати працювати спільно і посилювати тиск на Росію. Її дії мають бути визнані міжнародним злочином, а всі причетні до викрадення українських дітей мають бути притягнуті до відповідальності", - додав Лубінець.

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Автор: 

депортація (726) діти (5102) Лубінець Дмитро (603)


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Топ коментарі
+10
А це вже наслідки діяльності Зеленського. Бо саме він ігнорував попередження про напад, за його командою будували дороги для танків мордора замість укріплень. Саме він закликав жерти шашлики і не хвилюватися. І є ще багато чого пригадати.
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02.10.2024 14:43
+4
і варто не забути
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02.10.2024 14:44
+3
В ООН вже звернулися,що відповіли ?
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02.10.2024 14:44
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Да ладно, нету там в херсонской области столько детей, что несет этот лубинец?
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02.10.2024 14:41 Відповісти
В ООН вже звернулися,що відповіли ?
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02.10.2024 14:44 Відповісти
згідно з вікової статистики на 2023 рік, в Україні приблизно ~5,400,000 дітей! лубінець стверджує що 30% дітей в захопленній частині Херсонської області?
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02.10.2024 14:44 Відповісти
Ну может еще плюс кусочек Запорожской
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02.10.2024 14:45 Відповісти
Крим, Луганська та ще 3 частини областей Донецької, Запорізької та Херсонської мають сукупно 1/3 дітей від загальної кількості??? тобто 19 областей мають 2/3 всіх українських дітей, а Крим і 4 частини (навіть не повні області) 1/3? потужно там шпєкаються
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02.10.2024 14:51 Відповісти
какой собственно крым? те дети за 10 лет уже совершеннолетние там все, как и в домбасе с лугандой собственно, уже против нас воюют, кого там депортировать? Все что родилось в окупации, то уже не наши дети ни разу...
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02.10.2024 14:54 Відповісти
нє, ну в Криму ж не перестали шпєкаться всі ці часи, поки український півострів перебуває в окупації? тому, мабудь, виходячі зі слів лубінця, що ці діти, наче як власність держави, мають бути поверненні на територію, контрольовану урядом
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02.10.2024 15:04 Відповісти
А це вже наслідки діяльності Зеленського. Бо саме він ігнорував попередження про напад, за його командою будували дороги для танків мордора замість укріплень. Саме він закликав жерти шашлики і не хвилюватися. І є ще багато чого пригадати.
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02.10.2024 14:43 Відповісти
і варто не забути
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02.10.2024 14:44 Відповісти
Про це саме я писав ще три роки тому😭
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02.10.2024 14:46 Відповісти
Де він там нарахував 1 500 000 дітей?
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02.10.2024 14:54 Відповісти
Скорше всего то очепятка. и не полтора ляма, а 150к
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02.10.2024 14:55 Відповісти
Їм треба міняти населення корінне і зеки які там залишилися давно спилися роботи море а робить нікому у70працювали на будівництві українці і молдавани бо у їхніх руки криві та й робить не хочуть риба гриби ягоди охота первісні люди
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02.10.2024 15:22 Відповісти
Незаконне викрадення?
Є якесь інше викрадення?
Десь писали слово обмін дітьми...
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02.10.2024 15:25 Відповісти
Кожний вибрав свою долю ,та долю своїх дітей сам ,у 19 р....
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02.10.2024 15:46 Відповісти
Тобто маємо 1.5 млн майбутніх яничар Потужно , зепотужно
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02.10.2024 15:47 Відповісти
Росія незаконно викрала .

А можна законно викрасти?
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02.10.2024 16:01 Відповісти
Слуги урода всё делали,чтобы это произошло,да и сам боневтик кормил шашлыками народ,вместо того, чтобы обезопасить и эвакуировать.
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02.10.2024 16:06 Відповісти
Які нахрін півтора мільйона ,з територій ,які були окуповані в 2022-23 роках ,багато дітей виїхало на вільну частину України ,от тепер наш зелений агітпроп підхопить цю цифру і буде всьому Світу розповідати про 1,5 млн українських дітей.
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02.10.2024 17:48 Відповісти
 
 