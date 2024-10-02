РУС
РФ незаконно похитила более 20 тысяч украинских детей, есть риск депортации еще 1,5 млн, - Лубинец

РФ викрала понад 20 тисяч українських дітей

С начала полномасштабного вторжения Россия незаконно похитила более 20 тысяч украинских детей. Сейчас существует риск депортации еще 1,5 млн детей, находящихся на временно оккупированных территориях

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на третьем пленарном мероприятии Международной коалиции за возвращение украинских детей, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, принудительно перемещенным и депортированным детям оккупанты меняют персональные данные для того, чтобы родные и Украина не смогли их найти и вернуть.

Наших детей даже отправляют в так называемые лагеря перевоспитания, где зомбируют российской пропагандой. Только представьте: наших детей заставляют отрицать свое украинское происхождение", - подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен рассказал международным партнерам о судьбе интернатных учреждений, таких как Олешковский детский дом-интернат, коммунальное учреждение Херсонского областного совета, где дети сначала были перемещены на оккупированные территории, а затем депортированы в Россию.

А детей из Херсонского областного дома ребенка вообще депортировали в Россию и усыновили без разрешения.

Дети не имеют достойных условий пребывания

Уполномоченный ВР по правам человека отметил, что Украине известны факты, что вывезенные в РФ украинские дети-сироты получают ненадлежащую медицинскую помощь и имеют недостойные условия пребывания.

"Украина самостоятельно занимается поиском и проверкой места пребывания детей, розыском их родственников и привлечением к этому процессу семейных форм воспитания. Также наша страна работает над усовершенствованием правовых механизмов и сотрудничества между государственными органами для защиты прав детей и их возвращения", - отметил чиновник.

Враг сознательно тормозит процесс возвращения украинских детей

По словам Лубинца, были приняты 2 ключевых постановления, которые являются важными шагами в налаживании внутренних процессов, направленных на возвращение депортированных украинских детей, а также обеспечение их прав после возвращения.

Омбудсмен подчеркнул, что главная проблема сейчас заключается в том, что РФ сознательно тормозит процесс возвращения наших детей.

"Для Украины международная поддержка является жизненно необходимой, поэтому призвал всех наших партнеров продолжать работать совместно и усиливать давление на Россию. Ее действия должны быть признаны международным преступлением, а все причастные к похищению украинских детей должны быть привлечены к ответственности", - добавил Лубинец.

+10
А це вже наслідки діяльності Зеленського. Бо саме він ігнорував попередження про напад, за його командою будували дороги для танків мордора замість укріплень. Саме він закликав жерти шашлики і не хвилюватися. І є ще багато чого пригадати.
02.10.2024 14:43 Ответить
+4
і варто не забути
02.10.2024 14:44 Ответить
+3
В ООН вже звернулися,що відповіли ?
02.10.2024 14:44 Ответить
Да ладно, нету там в херсонской области столько детей, что несет этот лубинец?
02.10.2024 14:41 Ответить
згідно з вікової статистики на 2023 рік, в Україні приблизно ~5,400,000 дітей! лубінець стверджує що 30% дітей в захопленній частині Херсонської області?
02.10.2024 14:44 Ответить
Ну может еще плюс кусочек Запорожской
02.10.2024 14:45 Ответить
Крим, Луганська та ще 3 частини областей Донецької, Запорізької та Херсонської мають сукупно 1/3 дітей від загальної кількості??? тобто 19 областей мають 2/3 всіх українських дітей, а Крим і 4 частини (навіть не повні області) 1/3? потужно там шпєкаються
02.10.2024 14:51 Ответить
какой собственно крым? те дети за 10 лет уже совершеннолетние там все, как и в домбасе с лугандой собственно, уже против нас воюют, кого там депортировать? Все что родилось в окупации, то уже не наши дети ни разу...
02.10.2024 14:54 Ответить
нє, ну в Криму ж не перестали шпєкаться всі ці часи, поки український півострів перебуває в окупації? тому, мабудь, виходячі зі слів лубінця, що ці діти, наче як власність держави, мають бути поверненні на територію, контрольовану урядом
02.10.2024 15:04 Ответить
Про це саме я писав ще три роки тому😭
02.10.2024 14:46 Ответить
Де він там нарахував 1 500 000 дітей?
02.10.2024 14:54 Ответить
Скорше всего то очепятка. и не полтора ляма, а 150к
02.10.2024 14:55 Ответить
Їм треба міняти населення корінне і зеки які там залишилися давно спилися роботи море а робить нікому у70працювали на будівництві українці і молдавани бо у їхніх руки криві та й робить не хочуть риба гриби ягоди охота первісні люди
02.10.2024 15:22 Ответить
Незаконне викрадення?
Є якесь інше викрадення?
Десь писали слово обмін дітьми...
02.10.2024 15:25 Ответить
Кожний вибрав свою долю ,та долю своїх дітей сам ,у 19 р....
02.10.2024 15:46 Ответить
Тобто маємо 1.5 млн майбутніх яничар Потужно , зепотужно
02.10.2024 15:47 Ответить
Росія незаконно викрала .

А можна законно викрасти?
02.10.2024 16:01 Ответить
Слуги урода всё делали,чтобы это произошло,да и сам боневтик кормил шашлыками народ,вместо того, чтобы обезопасить и эвакуировать.
02.10.2024 16:06 Ответить
Які нахрін півтора мільйона ,з територій ,які були окуповані в 2022-23 роках ,багато дітей виїхало на вільну частину України ,от тепер наш зелений агітпроп підхопить цю цифру і буде всьому Світу розповідати про 1,5 млн українських дітей.
02.10.2024 17:48 Ответить
 
 