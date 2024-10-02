РФ незаконно похитила более 20 тысяч украинских детей, есть риск депортации еще 1,5 млн, - Лубинец

С начала полномасштабного вторжения Россия незаконно похитила более 20 тысяч украинских детей. Сейчас существует риск депортации еще 1,5 млн детей, находящихся на временно оккупированных территориях

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец на третьем пленарном мероприятии Международной коалиции за возвращение украинских детей

По его словам, принудительно перемещенным и депортированным детям оккупанты меняют персональные данные для того, чтобы родные и Украина не смогли их найти и вернуть.

Наших детей даже отправляют в так называемые лагеря перевоспитания, где зомбируют российской пропагандой. Только представьте: наших детей заставляют отрицать свое украинское происхождение", - подчеркнул Лубинец.

Омбудсмен рассказал международным партнерам о судьбе интернатных учреждений, таких как Олешковский детский дом-интернат, коммунальное учреждение Херсонского областного совета, где дети сначала были перемещены на оккупированные территории, а затем депортированы в Россию.

А детей из Херсонского областного дома ребенка вообще депортировали в Россию и усыновили без разрешения.

Дети не имеют достойных условий пребывания

Уполномоченный ВР по правам человека отметил, что Украине известны факты, что вывезенные в РФ украинские дети-сироты получают ненадлежащую медицинскую помощь и имеют недостойные условия пребывания.

"Украина самостоятельно занимается поиском и проверкой места пребывания детей, розыском их родственников и привлечением к этому процессу семейных форм воспитания. Также наша страна работает над усовершенствованием правовых механизмов и сотрудничества между государственными органами для защиты прав детей и их возвращения", - отметил чиновник.

Враг сознательно тормозит процесс возвращения украинских детей

По словам Лубинца, были приняты 2 ключевых постановления, которые являются важными шагами в налаживании внутренних процессов, направленных на возвращение депортированных украинских детей, а также обеспечение их прав после возвращения.

Омбудсмен подчеркнул, что главная проблема сейчас заключается в том, что РФ сознательно тормозит процесс возвращения наших детей.

"Для Украины международная поддержка является жизненно необходимой, поэтому призвал всех наших партнеров продолжать работать совместно и усиливать давление на Россию. Ее действия должны быть признаны международным преступлением, а все причастные к похищению украинских детей должны быть привлечены к ответственности", - добавил Лубинец.

