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Россияне агитируют украинцев выезжать с оккупированных территорий в отдаленные регионы РФ, - Центр нацсопротивления

Окупанти агітують українців виїжджати до РФ

Кремль продолжает политику изменения демографического состава временно оккупированных территорий.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ

Как отмечается, россияне агитируют жителей оккупированных территорий выезжать на территорию России и получать жилищные сертификаты в дальних регионах. Мотивируют выезжать якобы из соображений безопасности, но общая цель - выселить из региона как можно больше украинцев.

"Таким образом россияне применяют различные методы выселения украинцев: от принудительной депортации до финансового поощрения. Взамен враг завозит на ВОТ своих специалистов, которые являются более лояльными к Кремлю, чем меняет демографический состав населения", - рассказали в ЦНС.

Также читайте: Россияне заставляют депортированных в РФ украинцев записывать видео в поддержку "СВО", - Центр нацсопротивления

Автор: 

депортация (678) оккупация (10119) Центр национального сопротивления (558)


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Топ комментарии
+7
Ну да - нафіг вам село в Херсонській області їдьте в Сибір де на 1000 км лише 1 ведмедь
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22.07.2024 17:52
+5
І влада зелені теж діє на користь московії, забравши виплати у ВПО змушує повертатися в окупацію та ставати " росіянськими фєдєрастами"(
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22.07.2024 18:07
+5
Мати коли після закінчення інституту була направлена до Алма-Ати на 3 роки і їй там дуже і дуже пропонували отримати квартиру.... Вона відмовилась і повернулаь в рідну Одесу...так її паспорт перевіряли тричі...щоб там часом не виявилась алматинська прописка...
А батька після закінчення інституту направили до Іркутська...де йому дуже і дуже наполегливо пропонували оженитися і зробити військову кар'єру...але він не захотів і теж повернувся в рідне місто....
А от люди які поступили до інституту з невеликого індустріального містечка чи з села додому вже не повернулися...і тЯпєрь Ани руские а не хАхли какита там нибудь
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22.07.2024 18:49
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Заборони.
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22.07.2024 17:43 Ответить
А я агітую їх до повального суїциду
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22.07.2024 17:45 Ответить
Запрошують в сонячнии Магадан?
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22.07.2024 17:47 Ответить
Ist dies nicht das Standard Deportationsgebiet von ethnischen Minderheiten zu Stalins Zeiten gewesen?
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22.07.2024 17:59 Ответить
In der Ukraine ließ das stalinistische Regime die Ukrainer verhungern und füllte die leerstehenden Wohnungen mit Russen. Hunderttausende russische Familien wurden in Güterwaggons in die Ukraine gebracht. Historische Tatsache, dokumentiert.
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22.07.2024 18:22 Ответить
Ін дойче сайт заблокували?
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22.07.2024 19:03 Ответить
Ну да - нафіг вам село в Херсонській області їдьте в Сибір де на 1000 км лише 1 ведмедь
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22.07.2024 17:52 Ответить
з Херсона осіли в основному в Краснодарі.
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22.07.2024 18:52 Ответить
Схожий діалект,т.зв. кубанська балачка !!))
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22.07.2024 18:56 Ответить
Кубанские казаки о переселении с Запорожья и русификации

https://www.facebook.com/currenttimetv/videos/1377642639341266
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22.07.2024 20:07 Ответить
Там після геноциду українців немає. З початком війни всі виїхали. А те що лишилося то....
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22.07.2024 17:55 Ответить
Асиміляція українців московитами триває вже з часів Хмеля!! Чергова руйнація Запорізької Січі!!))
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22.07.2024 17:56 Ответить
Putin fürchtet wohl, vor seiner Niederlage in der Ukraine, eine legitime Wahl ohne das er Schmu ********* kann, wie die höhere Wahlbeteiligung als Einwohner oder der Urnengang längst verstorbenen.
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22.07.2024 18:06 Ответить
Вас воллен зі? Сайт переплутав?
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22.07.2024 19:04 Ответить
І влада зелені теж діє на користь московії, забравши виплати у ВПО змушує повертатися в окупацію та ставати " росіянськими фєдєрастами"(
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22.07.2024 18:07 Ответить
ПА ТУНДРЕЕ, ПО ЖАЛЕЗНОЙ ДАРОГЕЕЕЕ....
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22.07.2024 18:30 Ответить
Десятки років пройшло а методи московитів не змінилися. Й саме трагічне що діти Українців які перейдуть, у більшості, потім будуть люто ненавидить Україну.
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22.07.2024 18:33 Ответить
Сотні років,з часів Хмеля триває асиміляція українців московитами!! Цк класика-окупація-анексія-асиміляція і нема народу,загарбали землі і знищили народ !!))
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22.07.2024 18:41 Ответить
Потрібно пам'ятати 1932-33, 1944,1947 роки .
Знищення українства на Донбасі, депортація кримських татар.
Та назвіть зараз завозять з раши всіх в покинуті оселі українців. Натомість в тіж самі регіони раши "запрошують " українців щоб там навести лад. Бо рашистські люмпени тільки в змозі бухати
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22.07.2024 18:40 Ответить
З часів Хмеля,московити нищили українців та українство-мову,історію,культуру та церкви,це десятки ,якщо не сотні млн. замордованих та поневічених українців !! Народ який не пам"ятає минулого не має майбутнього !!))
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22.07.2024 18:46 Ответить
Мати коли після закінчення інституту була направлена до Алма-Ати на 3 роки і їй там дуже і дуже пропонували отримати квартиру.... Вона відмовилась і повернулаь в рідну Одесу...так її паспорт перевіряли тричі...щоб там часом не виявилась алматинська прописка...
А батька після закінчення інституту направили до Іркутська...де йому дуже і дуже наполегливо пропонували оженитися і зробити військову кар'єру...але він не захотів і теж повернувся в рідне місто....
А от люди які поступили до інституту з невеликого індустріального містечка чи з села додому вже не повернулися...і тЯпєрь Ани руские а не хАхли какита там нибудь
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22.07.2024 18:49 Ответить
Та я б також повернувся з чуркестану в Одесу.
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22.07.2024 19:06 Ответить
Не знаю...на той час Алма-Ата був столицею де камайже не було корінного населення...а була зібрана науково-технічна еліта...
А про військові наукові містечка взагалі окрема тема...це тобі не командиром взводу з чурками
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22.07.2024 19:58 Ответить
Нічого не міняється. Це з перших захоплень чужих територій Московією. Винищували, та виселяли корінне населення. А заселяли кацапнею зі своїм "язиком".
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22.07.2024 19:29 Ответить
На московії, проходить МАСОВАНЕ відновлення, таборів ГУЛАГУ …!!!
Вертухаїв, теж набирають рашисти …
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22.07.2024 19:51 Ответить
Просто росіянам страшно від мігрантів за Азії та не тільки. Одна новина. Цбого місяця. Цигани зібрались всім табором та побили казаків. Всю станицю поставили на вуха. Це вони тільки в кіно "русский характер". А на ділі - порожне місце.
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22.07.2024 20:24 Ответить
Це ждунам на замітку, які гадають, що будуть жити собі як раніше але при руzzкам мірє.
Поїдете до кацапських ******, на болотах комарів годувати, а у ваших хатах будуть кацапи жити.
Вони і раніше так робили…
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22.07.2024 22:48 Ответить
Нема на окупованих теріторіях українців. Зрадники є. Українців нема.
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22.07.2024 23:25 Ответить
За 11 месяцев текущего года в Краснодарском крае выходцами из Дагестана изнасиловано на 24,3 процента меньше казаков, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом объявил пресс-центр краевого ГУВД.
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23.07.2024 00:08 Ответить
Це русня виходить виконує те чого так боялась вата Донбасу:чемодан-вокзал-расія.
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23.07.2024 02:25 Ответить
Це росіяки спочатку такі "добрі", що вмовляють на добровільне переселення. Пізніше вже почнуть силою примушувати українців до депортації на неосяжні простори сибіру та далекого сходу..
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23.07.2024 09:25 Ответить
 
 