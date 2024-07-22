Россияне агитируют украинцев выезжать с оккупированных территорий в отдаленные регионы РФ, - Центр нацсопротивления

Кремль продолжает политику изменения демографического состава временно оккупированных территорий.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ

Как отмечается, россияне агитируют жителей оккупированных территорий выезжать на территорию России и получать жилищные сертификаты в дальних регионах. Мотивируют выезжать якобы из соображений безопасности, но общая цель - выселить из региона как можно больше украинцев.

"Таким образом россияне применяют различные методы выселения украинцев: от принудительной депортации до финансового поощрения. Взамен враг завозит на ВОТ своих специалистов, которые являются более лояльными к Кремлю, чем меняет демографический состав населения", - рассказали в ЦНС.

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