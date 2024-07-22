Россияне агитируют украинцев выезжать с оккупированных территорий в отдаленные регионы РФ, - Центр нацсопротивления
Кремль продолжает политику изменения демографического состава временно оккупированных территорий.
Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ
Как отмечается, россияне агитируют жителей оккупированных территорий выезжать на территорию России и получать жилищные сертификаты в дальних регионах. Мотивируют выезжать якобы из соображений безопасности, но общая цель - выселить из региона как можно больше украинцев.
"Таким образом россияне применяют различные методы выселения украинцев: от принудительной депортации до финансового поощрения. Взамен враг завозит на ВОТ своих специалистов, которые являются более лояльными к Кремлю, чем меняет демографический состав населения", - рассказали в ЦНС.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/currenttimetv/videos/1377642639341266
Знищення українства на Донбасі, депортація кримських татар.
Та назвіть зараз завозять з раши всіх в покинуті оселі українців. Натомість в тіж самі регіони раши "запрошують " українців щоб там навести лад. Бо рашистські люмпени тільки в змозі бухати
А батька після закінчення інституту направили до Іркутська...де йому дуже і дуже наполегливо пропонували оженитися і зробити військову кар'єру...але він не захотів і теж повернувся в рідне місто....
А от люди які поступили до інституту з невеликого індустріального містечка чи з села додому вже не повернулися...і тЯпєрь Ани руские а не хАхли какита там нибудь
А про військові наукові містечка взагалі окрема тема...це тобі не командиром взводу з чурками
Вертухаїв, теж набирають рашисти …
Поїдете до кацапських ******, на болотах комарів годувати, а у ваших хатах будуть кацапи жити.
Вони і раніше так робили…