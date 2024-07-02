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Россияне заставляют депортированных в РФ украинцев записывать видео в поддержку "СВО", - Центр нацсопротивления

Рсіяни змушують українців записувати відео про підтримку

Российская ФСБ под разными предлогами охотится на украинцев, которые вынуждены были выехать из Украины в РФ.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время допросов украинцам предлагают записать видео в поддержку "СВО" в рамках информационной кампании против Украины, чтобы избежать "проблем". Фактически украинцев используют как заложников ситуации.

"Такие действия являются очередным циничным преступлением Кремля, который ради своей безумной античеловеческой политики использует горе людей, которых сама РФ лишила жилья и родного края", - отметили в ЦНС.

Также читайте: Россияне вербуют молодежь в свои фейковые медиа на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

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Как пагодка в масквє, підор?
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02.07.2024 17:20 Ответить
Ой, страшно. Ядерка, блекаут, тепер яничари... Може пляшку треба поправити?
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02.07.2024 17:27 Ответить
Що значить Україна их бросила? Бросила их власть, которую они сами де и выбрали ( смотрим результаты выборов в восточных и южных регионах, которые сейчас под оккупацией). И ещё, в западных и центральных регионах полно мужиков переселенцев, которые не спешат в армию, а ведь по идее, они должны быть там в первую очередь.
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02.07.2024 18:34 Ответить
Хто нормальний цьому "кацап-ТВ" повірить
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02.07.2024 17:18 Ответить
те,що русня СВОлота,давно відомо
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02.07.2024 19:03 Ответить
 
 