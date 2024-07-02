Россияне заставляют депортированных в РФ украинцев записывать видео в поддержку "СВО", - Центр нацсопротивления

Российская ФСБ под разными предлогами охотится на украинцев, которые вынуждены были выехать из Украины в РФ.

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, во время допросов украинцам предлагают записать видео в поддержку "СВО" в рамках информационной кампании против Украины, чтобы избежать "проблем". Фактически украинцев используют как заложников ситуации.

"Такие действия являются очередным циничным преступлением Кремля, который ради своей безумной античеловеческой политики использует горе людей, которых сама РФ лишила жилья и родного края", - отметили в ЦНС.

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