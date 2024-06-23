РУС
Россияне вербуют молодежь в свои фейковые медиа на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Пропагандиські медіа РФ

Россияне продолжают создавать фейковые локальные медиа на захваченных территориях с целью изоляции информационного поля.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по замыслу, эти медиа, которые финансируются Кремлем, должны быть "голосом местных". Однако редакциями руководят россияне, и все они созданы уже после захвата региона.

"Чтобы уменьшить кадровый дефицит враг создает на ВОТ медиашколы с бесплатным обучением. Играя на желании молодежи стать известными и независимыми от родителей, россияне вербуют местных подростков к работе на свою машину пропаганды", - рассказали в ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне строят сеть "Домов молодежи" на оккупированных территориях для "промывания мозгов" украинским подросткам, - Центр нацсопротивления

молодежь (247) пропаганда (3723) Центр национального сопротивления (597)
Ну, зрлозуміло...

Єтику росі...

Коли дають ресурси...

Живим матеріалом...

Розриваючи судьби......

Не улічте...

Мене нв темі....

Жорстого... аналу.,
показать весь комментарий
23.06.2024 15:31 Ответить
Чому тіки на окупованих - там і на не окупованих молоді зеленского вистачає - хто, по вашему палить машини ЗСУ, бь'ють ветеранів війни(навіть знаходячись студентами військових училиш) - їм і не потрібно дуже шукати - молодь вся тут, на виставці - у соц. мережах - чекає на легкі гроші.
показать весь комментарий
23.06.2024 16:05 Ответить
 
 