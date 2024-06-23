Россияне вербуют молодежь в свои фейковые медиа на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления
Россияне продолжают создавать фейковые локальные медиа на захваченных территориях с целью изоляции информационного поля.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, по замыслу, эти медиа, которые финансируются Кремлем, должны быть "голосом местных". Однако редакциями руководят россияне, и все они созданы уже после захвата региона.
"Чтобы уменьшить кадровый дефицит враг создает на ВОТ медиашколы с бесплатным обучением. Играя на желании молодежи стать известными и независимыми от родителей, россияне вербуют местных подростков к работе на свою машину пропаганды", - рассказали в ЦНС.
