Россияне вербуют молодежь в свои фейковые медиа на оккупированных территориях, - Центр нацсопротивления

Россияне продолжают создавать фейковые локальные медиа на захваченных территориях с целью изоляции информационного поля.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, по замыслу, эти медиа, которые финансируются Кремлем, должны быть "голосом местных". Однако редакциями руководят россияне, и все они созданы уже после захвата региона.

"Чтобы уменьшить кадровый дефицит враг создает на ВОТ медиашколы с бесплатным обучением. Играя на желании молодежи стать известными и независимыми от родителей, россияне вербуют местных подростков к работе на свою машину пропаганды", - рассказали в ЦНС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне строят сеть "Домов молодежи" на оккупированных территориях для "промывания мозгов" украинским подросткам, - Центр нацсопротивления