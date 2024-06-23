УКР
Росіяни вербують молодь до своїх фейкових медіа на окупованих територіях, - Центр нацспротиву

Пропагандиські медіа РФ

Росіяни продовжують створювати фейкові локальні медіа на захоплених територіях з метою ізоляції інформаційного поля.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за задумом, ці медіа, які фінансуються Кремлем, мають бути "голосом місцевих". Проте редакціями керують росіяни, і всі вони створені вже після захоплення регіону.

"Аби зменшити кадровий дефіцит ворог створює на ТОТ медіашколи з безкоштовним навчанням. Граючи на бажанні молоді стати відомими й незалежними від батьків, росіяни вербують місцевих підлітків до роботи на свою машину пропаганди", - розповіли в ЦНС.

Також читайте: Росіяни на окупованих територіях зганяють українських дітей на перегляд пропагандистських фільмів про "велику вітчизняну", - Центр нацспротиву

Ну, зрлозуміло...

Єтику росі...

Коли дають ресурси...

Живим матеріалом...

Розриваючи судьби......

Не улічте...

Мене нв темі....

Жорстого... аналу.,
показати весь коментар
23.06.2024 15:31 Відповісти
Чому тіки на окупованих - там і на не окупованих молоді зеленского вистачає - хто, по вашему палить машини ЗСУ, бь'ють ветеранів війни(навіть знаходячись студентами військових училиш) - їм і не потрібно дуже шукати - молодь вся тут, на виставці - у соц. мережах - чекає на легкі гроші.
показати весь коментар
23.06.2024 16:05 Відповісти
 
 