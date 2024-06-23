Росіяни вербують молодь до своїх фейкових медіа на окупованих територіях, - Центр нацспротиву
Росіяни продовжують створювати фейкові локальні медіа на захоплених територіях з метою ізоляції інформаційного поля.
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, за задумом, ці медіа, які фінансуються Кремлем, мають бути "голосом місцевих". Проте редакціями керують росіяни, і всі вони створені вже після захоплення регіону.
"Аби зменшити кадровий дефіцит ворог створює на ТОТ медіашколи з безкоштовним навчанням. Граючи на бажанні молоді стати відомими й незалежними від батьків, росіяни вербують місцевих підлітків до роботи на свою машину пропаганди", - розповіли в ЦНС.
