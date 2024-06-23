УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10416 відвідувачів онлайн
Новини
1 550 16

Росіяни на окупованих територіях зганяють українських дітей на перегляд пропагандистських фільмів про "велику вітчизняну", - Центр нацспротиву

Центр нацспротиву

У кращих радянських традиціях ворог намагається прививати любов до кремлівської імперії та її злочинів. Дітей, які зараз мали б відпочивати на літніх канікулах, місцеві колаборанти зігнали у сільські клуби для перегляду фільмів про "велику вітчизняну".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Одинадцять мовчазних чоловіків", "Битва за москву", а також "Битва за севастополь", "Т-34" і "Ати-бати йшли солдати" стали обов’язковими для перегляду у тісних та жарких кімнатках й для працівників бюджетних установ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти знову почали примусові медогляди українських дітей на ТОТ, щоб потім їх депортувати, - ЦНС

У такий спосіб ворог системно промиває мізки населення тимчасово окупованих територій України, вбиваючи в голови "правду" про нацистів, бандерівців. Акція пропагандистів приурочена до дня пам’яті початку ввв, яку святкують сьогодні на росії", - йдеться у повідомленні.

Автор: 

діти (5265) окупація (6824) пропаганда (2850) Центр національного спротиву (847)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+10
А на неокупованих територіях без обмежень веде пропаганду філія фсб в Україні, так звана рпц мп, при повному потуранні зелених вuблRдків.
показати весь коментар
23.06.2024 00:44 Відповісти
+8
Якщо так ностальгуєш за радянською окупацією і окупаційною армією, звіздуй на схід - отримаєш собі скріпи на всю жопу.
показати весь коментар
23.06.2024 02:27 Відповісти
+7
так !!! бо це і усу що знято у совку про так звану "вов" є тупа комуно-нацистька, кацапо-совкуова окупаційна пропаганда про міфічну, придуману тією ж пропагандою !! не було жодної "вов" була німецько-совіцька війна як частина 2Світової !!! як би розвідка 3Рейху не спрацювала гарно цілкуом могла б бути совітько-німецька війна, бо різні там сталіни, берії, молотови, калініни прпосто марили про "побіду міровой соцреволюції" і як би Адік не напав на сталіна 22.06.1941 року то вже через 2-3 тижні, максимум до 01.09.1941 року йоська напавби на Адіка !!!
показати весь коментар
23.06.2024 05:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А на неокупованих територіях без обмежень веде пропаганду філія фсб в Україні, так звана рпц мп, при повному потуранні зелених вuблRдків.
показати весь коментар
23.06.2024 00:44 Відповісти
Нічого нового.
показати весь коментар
23.06.2024 14:36 Відповісти
Пам'ятаю, як в "совку" нас періодично водили на всяку пропагандистську хрінь про війну. Не знаю, як інших дітей, а мене в тих фільмах цікавило лише те, щоб показали німецьку бронетехніку (особливо, "Тигри") і я страшенно нудьгував на тих фільмах, якщо в них не було німецьких танків.
показати весь коментар
23.06.2024 01:08 Відповісти
"Ати-бати ..." поганий фільм?
показати весь коментар
23.06.2024 01:25 Відповісти
Якщо так ностальгуєш за радянською окупацією і окупаційною армією, звіздуй на схід - отримаєш собі скріпи на всю жопу.
показати весь коментар
23.06.2024 02:27 Відповісти
так !!! бо це і усу що знято у совку про так звану "вов" є тупа комуно-нацистька, кацапо-совкуова окупаційна пропаганда про міфічну, придуману тією ж пропагандою !! не було жодної "вов" була німецько-совіцька війна як частина 2Світової !!! як би розвідка 3Рейху не спрацювала гарно цілкуом могла б бути совітько-німецька війна, бо різні там сталіни, берії, молотови, калініни прпосто марили про "побіду міровой соцреволюції" і як би Адік не напав на сталіна 22.06.1941 року то вже через 2-3 тижні, максимум до 01.09.1941 року йоська напавби на Адіка !!!
показати весь коментар
23.06.2024 05:53 Відповісти
Як казав Абдулла "но кто на этой земле знает, что есть добро и зло? Кинжал хорош для того, у кого он есть, и плохо тому, у кого он не окажется в нужное время."

Можете той фільм самі дивитись скільки бажаєте, але силоміць ганяти дітей на будь-які фільми то вже злочин.
показати весь коментар
23.06.2024 10:50 Відповісти
Радянський" Біле сонце пустелі " цитуєте? Обов'язкові уроки літератури, історії, математики можна теж скасувати. Нехай діти відпочивають.
показати весь коментар
23.06.2024 11:21 Відповісти
Я можу цитувати що захочу. Так як і Ви. В Україні діє свобода слова. А ще в Україні є Закон про повну загальну середню освіту, в межахякого уроки літератури, історії, математики є для дітей обов'язковими.
За якими законами окупанти зганяють українських дітей на перегляд пропагандистських фільмів, які часто дають неповне або спотворене уявлення про 2 світову війну?
Чому росія продожила секретність архівів про 2 світову війну, а натомість пропонує вивчати її по фільмам?
показати весь коментар
23.06.2024 11:41 Відповісти
Але батьки-ждуни цього і чекали, більшість з тих, хто там залишився, саме цього і хотіли. Хто не хотів,через рашку вже виїхав за кордон. Теж саме і в Криму, тих хто чекає Україну, з кожним роком все менше і менше,нажаль...
показати весь коментар
23.06.2024 01:42 Відповісти
Я помню себя с 2.5-3 лет, сколько не смотрел советские фильмы о войне всегда болел за немцев. Советские лозунги на каждом здании и вечное хвастовство из телевизора раздражали ещё до того как научился читать по нормальному .
Сейчас смотрю на свою первую школы в инете и там такой совок которого и 80е не было
показати весь коментар
23.06.2024 03:35 Відповісти
памʼятою в дитистві, десь 1975-85 рр., також любив дивитися ці совково-кацапські дибільні фільми про війну, бо більше в довбаному совку не було що дивитися - дивилися дві програми тв (ЦТ1 та УТ1, десь в 1982/83 році дали це цт2) на чорно-білому ламповому тв типу весна 308 !!! на що мій дід, інвалід з дитинства, ветеран так званої "вов", якого червоножопі кацапи забрали в 1994 році, після так званого "асвабажденія" на цю війну захищати інтереси комуно-нацистів, дуже матювався і матикався кажучи що уся це совково кацапська-маячня і пропаганда !!! потім вж в 1986-1989 році колои я був трохи доросліший він розповіів чому матюкався, ніколи не наґосив нагроди які йому повісили "асвабодітелі" !!!
показати весь коментар
23.06.2024 11:12 Відповісти
В 90-х когда ссср здох и привезли клубничку - я тоже начал "болеть" за немцев - особенно когда они стонали...
показати весь коментар
23.06.2024 14:38 Відповісти
Ничо, скоро рашкованские отбросы будут изучать великие творения товарища Мао, и коспектировать пленарные заседания компартии Китая.🙃
показати весь коментар
23.06.2024 04:14 Відповісти
Кацапська агіт, газета "Комсомольська правда" розповідає про гарне життя українських воїнів у полоні.От брехливi падлюки.
показати весь коментар
23.06.2024 11:20 Відповісти
 
 