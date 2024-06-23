Росіяни на окупованих територіях зганяють українських дітей на перегляд пропагандистських фільмів про "велику вітчизняну", - Центр нацспротиву
У кращих радянських традиціях ворог намагається прививати любов до кремлівської імперії та її злочинів. Дітей, які зараз мали б відпочивати на літніх канікулах, місцеві колаборанти зігнали у сільські клуби для перегляду фільмів про "велику вітчизняну".
Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"Одинадцять мовчазних чоловіків", "Битва за москву", а також "Битва за севастополь", "Т-34" і "Ати-бати йшли солдати" стали обов’язковими для перегляду у тісних та жарких кімнатках й для працівників бюджетних установ.
У такий спосіб ворог системно промиває мізки населення тимчасово окупованих територій України, вбиваючи в голови "правду" про нацистів, бандерівців. Акція пропагандистів приурочена до дня пам’яті початку ввв, яку святкують сьогодні на росії", - йдеться у повідомленні.
Можете той фільм самі дивитись скільки бажаєте, але силоміць ганяти дітей на будь-які фільми то вже злочин.
За якими законами окупанти зганяють українських дітей на перегляд пропагандистських фільмів, які часто дають неповне або спотворене уявлення про 2 світову війну?
Чому росія продожила секретність архівів про 2 світову війну, а натомість пропонує вивчати її по фільмам?
