Росіяни на окупованих територіях зганяють українських дітей на перегляд пропагандистських фільмів про "велику вітчизняну", - Центр нацспротиву

У кращих радянських традиціях ворог намагається прививати любов до кремлівської імперії та її злочинів. Дітей, які зараз мали б відпочивати на літніх канікулах, місцеві колаборанти зігнали у сільські клуби для перегляду фільмів про "велику вітчизняну".

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"Одинадцять мовчазних чоловіків", "Битва за москву", а також "Битва за севастополь", "Т-34" і "Ати-бати йшли солдати" стали обов’язковими для перегляду у тісних та жарких кімнатках й для працівників бюджетних установ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти знову почали примусові медогляди українських дітей на ТОТ, щоб потім їх депортувати, - ЦНС

У такий спосіб ворог системно промиває мізки населення тимчасово окупованих територій України, вбиваючи в голови "правду" про нацистів, бандерівців. Акція пропагандистів приурочена до дня пам’яті початку ввв, яку святкують сьогодні на росії", - йдеться у повідомленні.