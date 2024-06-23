РУС
Россияне на оккупированных территориях сгоняют украинских детей на просмотр пропагандистских фильмов о "большой отечественной", - Центр нацсопротивления

Центр нацспротиву

В лучших советских традициях враг пытается прививать любовь к кремлевской империи и ее преступлениям. Детей, которые сейчас должны были бы отдыхать на летних каникулах, местные коллаборационисты согнали в сельские клубы для просмотра фильмов о "великой отечественной".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.

"Одиннадцать молчаливых мужчин", "Битва за москву", а также "Битва за севастополь", "Т-34" и "Аты-баты шли солдаты" стали обязательными для просмотра в тесных и жарких комнатках и для работников бюджетных учреждений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты снова начали принудительные медосмотры украинских детей на ВОТ, чтобы потом их депортировать, - ЦНС

Таким образом враг системно промывает мозги населения временно оккупированных территорий Украины, вбивая в головы "правду" о нацистах, бандеровцах. Акция пропагандистов приурочена ко дню памяти начала ВОВ, которую празднуют сегодня в России", - говорится в сообщении.

дети (6688) оккупация (10265) пропаганда (3723) Центр национального сопротивления (597)
+10
А на неокупованих територіях без обмежень веде пропаганду філія фсб в Україні, так звана рпц мп, при повному потуранні зелених вuблRдків.
23.06.2024 00:44
+8
Якщо так ностальгуєш за радянською окупацією і окупаційною армією, звіздуй на схід - отримаєш собі скріпи на всю жопу.
23.06.2024 02:27
+7
так !!! бо це і усу що знято у совку про так звану "вов" є тупа комуно-нацистька, кацапо-совкуова окупаційна пропаганда про міфічну, придуману тією ж пропагандою !! не було жодної "вов" була німецько-совіцька війна як частина 2Світової !!! як би розвідка 3Рейху не спрацювала гарно цілкуом могла б бути совітько-німецька війна, бо різні там сталіни, берії, молотови, калініни прпосто марили про "побіду міровой соцреволюції" і як би Адік не напав на сталіна 22.06.1941 року то вже через 2-3 тижні, максимум до 01.09.1941 року йоська напавби на Адіка !!!
23.06.2024 05:53
23.06.2024 00:44
Нічого нового.
23.06.2024 14:36
Пам'ятаю, як в "совку" нас періодично водили на всяку пропагандистську хрінь про війну. Не знаю, як інших дітей, а мене в тих фільмах цікавило лише те, щоб показали німецьку бронетехніку (особливо, "Тигри") і я страшенно нудьгував на тих фільмах, якщо в них не було німецьких танків.
23.06.2024 01:08
"Ати-бати ..." поганий фільм?
23.06.2024 01:25
Як казав Абдулла "но кто на этой земле знает, что есть добро и зло? Кинжал хорош для того, у кого он есть, и плохо тому, у кого он не окажется в нужное время."

Можете той фільм самі дивитись скільки бажаєте, але силоміць ганяти дітей на будь-які фільми то вже злочин.
23.06.2024 10:50
Радянський" Біле сонце пустелі " цитуєте? Обов'язкові уроки літератури, історії, математики можна теж скасувати. Нехай діти відпочивають.
23.06.2024 11:21
Я можу цитувати що захочу. Так як і Ви. В Україні діє свобода слова. А ще в Україні є Закон про повну загальну середню освіту, в межахякого уроки літератури, історії, математики є для дітей обов'язковими.
За якими законами окупанти зганяють українських дітей на перегляд пропагандистських фільмів, які часто дають неповне або спотворене уявлення про 2 світову війну?
Чому росія продожила секретність архівів про 2 світову війну, а натомість пропонує вивчати її по фільмам?
23.06.2024 11:41
Але батьки-ждуни цього і чекали, більшість з тих, хто там залишився, саме цього і хотіли. Хто не хотів,через рашку вже виїхав за кордон. Теж саме і в Криму, тих хто чекає Україну, з кожним роком все менше і менше,нажаль...
23.06.2024 01:42
Я помню себя с 2.5-3 лет, сколько не смотрел советские фильмы о войне всегда болел за немцев. Советские лозунги на каждом здании и вечное хвастовство из телевизора раздражали ещё до того как научился читать по нормальному .
Сейчас смотрю на свою первую школы в инете и там такой совок которого и 80е не было
23.06.2024 03:35
памʼятою в дитистві, десь 1975-85 рр., також любив дивитися ці совково-кацапські дибільні фільми про війну, бо більше в довбаному совку не було що дивитися - дивилися дві програми тв (ЦТ1 та УТ1, десь в 1982/83 році дали це цт2) на чорно-білому ламповому тв типу весна 308 !!! на що мій дід, інвалід з дитинства, ветеран так званої "вов", якого червоножопі кацапи забрали в 1994 році, після так званого "асвабажденія" на цю війну захищати інтереси комуно-нацистів, дуже матювався і матикався кажучи що уся це совково кацапська-маячня і пропаганда !!! потім вж в 1986-1989 році колои я був трохи доросліший він розповіів чому матюкався, ніколи не наґосив нагроди які йому повісили "асвабодітелі" !!!
23.06.2024 11:12
В 90-х когда ссср здох и привезли клубничку - я тоже начал "болеть" за немцев - особенно когда они стонали...
23.06.2024 14:38
Ничо, скоро рашкованские отбросы будут изучать великие творения товарища Мао, и коспектировать пленарные заседания компартии Китая.🙃
23.06.2024 04:14
Кацапська агіт, газета "Комсомольська правда" розповідає про гарне життя українських воїнів у полоні.От брехливi падлюки.
23.06.2024 11:20
 
 