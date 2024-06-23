Россияне на оккупированных территориях сгоняют украинских детей на просмотр пропагандистских фильмов о "большой отечественной", - Центр нацсопротивления
В лучших советских традициях враг пытается прививать любовь к кремлевской империи и ее преступлениям. Детей, которые сейчас должны были бы отдыхать на летних каникулах, местные коллаборационисты согнали в сельские клубы для просмотра фильмов о "великой отечественной".
Об этом сообщает Центр национального сопротивления, передает Цензор.НЕТ.
"Одиннадцать молчаливых мужчин", "Битва за москву", а также "Битва за севастополь", "Т-34" и "Аты-баты шли солдаты" стали обязательными для просмотра в тесных и жарких комнатках и для работников бюджетных учреждений.
Таким образом враг системно промывает мозги населения временно оккупированных территорий Украины, вбивая в головы "правду" о нацистах, бандеровцах. Акция пропагандистов приурочена ко дню памяти начала ВОВ, которую празднуют сегодня в России", - говорится в сообщении.
Можете той фільм самі дивитись скільки бажаєте, але силоміць ганяти дітей на будь-які фільми то вже злочин.
За якими законами окупанти зганяють українських дітей на перегляд пропагандистських фільмів, які часто дають неповне або спотворене уявлення про 2 світову війну?
Чому росія продожила секретність архівів про 2 світову війну, а натомість пропонує вивчати її по фільмам?
Сейчас смотрю на свою первую школы в инете и там такой совок которого и 80е не было