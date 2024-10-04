Канада и Франция разработают "дорожную карту" по возвращению похищенных РФ украинских детей

Министры иностранных дел Канады и Франции Мелани Жоли и Жан-Ноэль Барро пообещали разработать "дорожную карту" с конкретными мерами по возвращению похищенных Россией украинских детей, когда будут участвовать в министерской конференции по вопросам человеческого измерения, которая состоится в Монреале в конце октября.

Об этом говорится в совместном заявлении двух дипломатических ведомств, текст которого есть в распоряжении Укрінформ

Они также подтвердили свое решительное осуждение агрессивной войны, которую ведет Россия против Украины, а также свою преданность Украине и ее народу.

"Министерская конференция по вопросам человеческого измерения мирной формулы для Украины из 10 пунктов в Монреале 30-31 октября предоставит возможность совместно работать над достижением этих целей, в частности, разработать дорожную карту с конкретными мерами для возвращения домой украинских детей, которые стали жертвами российской агрессивной войны", - говорится в тексте заявления.

МИД Франции и Канады призывают международное сообщество не забывать об украинских детях, чье настоящее и будущее уже пострадало от этой войны.

"Мы осуждаем военные преступления, убийства и сексуальное насилие, совершенные против украинских детей, нападения на школы и больницы, а также принудительные незаконные перемещения и депортации украинских детей. Мы требуем от России вернуть украинских детей их семьям, законным опекунам и общинам", - отмечается в заявлении.

Стороны обязуются поддерживать усилия и посредничество, осуществляемые с целью возвращения украинских детей под сопредседательством Канады и Украины и при поддержке Франции.

"Мы также будем продолжать поддерживать прием и защиту украинских детей и их доступ ко всем основным услугам, здравоохранению и образованию", - сказано в коммюнике.

Франция, в частности, пообещала "увеличить свою финансовую поддержку ряду субъектов гражданского общества и Организации Объединенных Наций с целью достижения этих целей".

Министры также подтвердили свою преданность Украине и ее народу, чтобы предоставить им все средства для самозащиты и положить конец российской агрессии.

Похищение Россией украинских детей

Омбудсмен Лубинец сообщал, что с начала полномасштабного вторжения Россия незаконно похитила более 20 тысяч украинских детей. Сейчас существует риск депортации еще 1,5 млн детей, которые находятся на временно оккупированных территориях.

Напомним, в марте 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордера на арест Путина и Львовой-Беловой. Их подозревают в совершении военных преступлений - насильственных депортаций и перемещения населения, в том числе детей, с оккупированных территорий Украины.

Как сообщалось, по данным Йельского университета, более 2400 украинских детей в возрасте от 6 до 17 лет были незаконно вывезены в Беларусь с начала полномасштабного вторжения России в Украину.