Канада предоставляет Украине почти $300 млн дополнительного льготного кредита, - Минфин

Министр финансов Украины Сергей Марченко 11 октября подписал Четвертое дополнительное соглашение с правительством Канады относительно дополнительного кредита в объеме 400 млн канадских долларов (почти 300 млн долларов США).

Об этом сообщает Министерство финансов, передает Цензор.НЕТ.

Финансирование в рамках заключенного Соглашения будет направлено на обеспечение приоритетных расходов Государственного бюджета Украины.

Читайте также: Более $5 млрд предоставила Украине Канада с начала полномасштабного вторжения РФ, - Минфин

"Канада является одним из лидеров в поддержке Украины и стратегическим партнером, который оказывает значительную помощь с первых дней полномасштабного вторжения. Прямая бюджетная поддержка с февраля 2022 года достигает более 5 млрд долларов США. Благодарен правительству и гражданам Канады за солидарность с Украиной и крайне важный вклад в стабильность финансовой системы Украины", - отметил Сергей Марченко.

Дополнительный кредит предоставляется на срок 10 лет, процентная ставка - 1,5% годовых. Льготный период составляет 4,5 года от даты поступления средств.

Читайте также: Канада и Франция разработают "дорожную карту" по возвращению похищенных РФ украинских детей

Ожидается, что средства в ближайшее время поступят в общий фонд государственного бюджета.