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Канада предоставляет Украине почти $300 млн дополнительного льготного кредита, - Минфин

Канада

Министр финансов Украины Сергей Марченко 11 октября подписал Четвертое дополнительное соглашение с правительством Канады относительно дополнительного кредита в объеме 400 млн канадских долларов (почти 300 млн долларов США).

Об этом сообщает Министерство финансов, передает Цензор.НЕТ.

Финансирование в рамках заключенного Соглашения будет направлено на обеспечение приоритетных расходов Государственного бюджета Украины.

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"Канада является одним из лидеров в поддержке Украины и стратегическим партнером, который оказывает значительную помощь с первых дней полномасштабного вторжения. Прямая бюджетная поддержка с февраля 2022 года достигает более 5 млрд долларов США. Благодарен правительству и гражданам Канады за солидарность с Украиной и крайне важный вклад в стабильность финансовой системы Украины", - отметил Сергей Марченко.

Дополнительный кредит предоставляется на срок 10 лет, процентная ставка - 1,5% годовых. Льготный период составляет 4,5 года от даты поступления средств.

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Ожидается, что средства в ближайшее время поступят в общий фонд государственного бюджета.

Автор: 

Канада (2096) кредит (2378) Марченко Сергей (300)


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Канада як добрий родич та надійний друг. Дякуємо!
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11.10.2024 23:24 Ответить
Цього вистачить на 50 круп !
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11.10.2024 23:30 Ответить
А що таке круп?
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11.10.2024 23:54 Ответить
От не треба вигадувати. Крупа брала не з бюджету, а віддасть ухилянтські хабарі якраз до бюджету. Хоч не хоч, профінансують ухилянти ЗСУ та пенсіонерів.
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11.10.2024 23:55 Ответить
Вона навпаки забула поділитись з кришею (зеСлуги), тому її і показово схопили.
Та й який це бюджет - це кишені і офшори ЗЕкоманди
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12.10.2024 00:49 Ответить
Якщо ліберальний уряд Канади викидує гроші своїх платників податків на кацапську пропаганду під виглядом «антивоєнного» кіно, то чому би не допомогти грошима прокацапським корупціонерам під виглядом допомоги Україні?
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12.10.2024 00:01 Ответить
Може вже досить кредитів,? треба зайнятись корупціонерами
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12.10.2024 00:13 Ответить
"кредит предоставляется на срок 10 лет, процентная ставка - 1,5% годовых" - все таки кредит

может лучше все таки был бы лендлиз, даже с оплатой, с условием возврата через 50 лет
например
СССР получил помощь на сумму около 180-200 млрд долларов в современных ценах и выплатил только около 11-13 млрд долларов
т.е.5-6% от суммы
но получил оружия измеряемое в тысячах
самолеты 14+тыс, сейчас 0шт
танки 7тыс, сейчас 31шт
артилерия 8тыс, сейчас ~300шт
и многое другое

И все это стоило 11-13млрд,
сейчас PDA за 2.5года подписано на ~27млрд (с учетом аудита ~19млрд)
т.е. в два раза больше денег, но поставок в 20-200 раз меньше
зато "на халяву"
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12.10.2024 01:25 Ответить
 
 