Канада предоставляет Украине почти $300 млн дополнительного льготного кредита, - Минфин
Министр финансов Украины Сергей Марченко 11 октября подписал Четвертое дополнительное соглашение с правительством Канады относительно дополнительного кредита в объеме 400 млн канадских долларов (почти 300 млн долларов США).
Об этом сообщает Министерство финансов, передает Цензор.НЕТ.
Финансирование в рамках заключенного Соглашения будет направлено на обеспечение приоритетных расходов Государственного бюджета Украины.
"Канада является одним из лидеров в поддержке Украины и стратегическим партнером, который оказывает значительную помощь с первых дней полномасштабного вторжения. Прямая бюджетная поддержка с февраля 2022 года достигает более 5 млрд долларов США. Благодарен правительству и гражданам Канады за солидарность с Украиной и крайне важный вклад в стабильность финансовой системы Украины", - отметил Сергей Марченко.
Дополнительный кредит предоставляется на срок 10 лет, процентная ставка - 1,5% годовых. Льготный период составляет 4,5 года от даты поступления средств.
Ожидается, что средства в ближайшее время поступят в общий фонд государственного бюджета.
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Та й який це бюджет - це кишені і офшори ЗЕкоманди
может лучше все таки был бы лендлиз, даже с оплатой, с условием возврата через 50 лет
например
СССР получил помощь на сумму около 180-200 млрд долларов в современных ценах и выплатил только около 11-13 млрд долларов
т.е.5-6% от суммы
но получил оружия измеряемое в тысячах
самолеты 14+тыс, сейчас 0шт
танки 7тыс, сейчас 31шт
артилерия 8тыс, сейчас ~300шт
и многое другое
И все это стоило 11-13млрд,
сейчас PDA за 2.5года подписано на ~27млрд (с учетом аудита ~19млрд)
т.е. в два раза больше денег, но поставок в 20-200 раз меньше
зато "на халяву"