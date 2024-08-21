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Новости Помощь Украине
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Более $5 млрд предоставила Украине Канада с начала полномасштабного вторжения РФ, - Минфин

Скільки допомоги надала Україні Канада

С февраля 2022 года Канада предоставила Украине более $5 млрд прямой бюджетной поддержки.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Марченко провел встречу с министром по международному развитию Канады Ахмедом Хуссеном.

"Канада является третьей страной-членом G7 по объему направленного финансирования - около 5,1 млрд долларов США. Благодарны канадскому правительству за многостороннюю и сверхважную поддержку с первых дней российского вторжения. Канада продолжает сохранять свою четкую позицию по финансовой, военной, гуманитарной помощи, санкций против страны-агрессора, а также в политическом решении G7 по использованию обездвиженных суверенных активов рф в пользу Украины", - отметил глава Минфина.

В 2022 году Украина получила от Канады около 1,9 млрд долларов США. В 2023 году Украина получила более 1,75 млрд долларов США льготных средств, а в текущем году в госбюджет было привлечено еще более 1,47 млрд долларов США.

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Автор: 

Канада (2073) Марченко Сергей (298)


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Чи колись побачимо ЗВІТ за кожен цент наданої допомоги ?
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21.08.2024 13:06 Ответить
Щиро дякуємо Канаді за підтримку та допомогу.
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21.08.2024 13:12 Ответить
Багато надали допомоги адекватні країни. Не зрозуміло чому й досі ЗЕкоМанда не забезпечує ЗСУ НАЛЕЖНИМ ЧИНО?!!! Дрони й автівки й досі не є з запасом..... й ще деякі речі.
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21.08.2024 13:23 Ответить
Не густо для країни з G-7
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21.08.2024 13:25 Ответить
Підтримую
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21.08.2024 23:42 Ответить
 
 