Более $5 млрд предоставила Украине Канада с начала полномасштабного вторжения РФ, - Минфин

С февраля 2022 года Канада предоставила Украине более $5 млрд прямой бюджетной поддержки.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Марченко провел встречу с министром по международному развитию Канады Ахмедом Хуссеном.

"Канада является третьей страной-членом G7 по объему направленного финансирования - около 5,1 млрд долларов США. Благодарны канадскому правительству за многостороннюю и сверхважную поддержку с первых дней российского вторжения. Канада продолжает сохранять свою четкую позицию по финансовой, военной, гуманитарной помощи, санкций против страны-агрессора, а также в политическом решении G7 по использованию обездвиженных суверенных активов рф в пользу Украины", - отметил глава Минфина.

В 2022 году Украина получила от Канады около 1,9 млрд долларов США. В 2023 году Украина получила более 1,75 млрд долларов США льготных средств, а в текущем году в госбюджет было привлечено еще более 1,47 млрд долларов США.

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