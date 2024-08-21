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Новини Допомога Україні
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Понад $5 млрд надала Україні Канада від початку повномасштабного вторгнення РФ, - Мінфін

Скільки допомоги надала Україні Канада

Із лютого 2022 року Канада надала Україні понад $5 млрд прямої бюджетної підтримки.

Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Марченко провів зустріч із міністром з міжнародного розвитку Канади Ахмедом Хуссеном.

"Канада є третьою країною-членом G7 за обсягом спрямованого фінансування – близько 5,1 млрд доларів США. Вдячні канадському уряду за багатосторонню та надважливу підтримку з перших днів російського вторгнення. Канада продовжує зберігати свою чітку позицію щодо фінансової, військової, гуманітарної допомоги, санкцій проти країни-агресора, а також у політичному рішенні G7 щодо використання знерухомлених суверенних активів рф на користь України", - зазанчив очільник Мінфіну.

У 2022 році Україна отримала від Канади близько 1,9 млрд доларів США. У 2023 році Україна отримала понад 1,75 млрд доларів США пільгових коштів, а поточного року до держбюджету було залучено ще понад 1,47 млрд доларів США.

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Автор: 

Канада (2186) Марченко Сергій (574)


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Чи колись побачимо ЗВІТ за кожен цент наданої допомоги ?
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21.08.2024 13:06 Відповісти
Щиро дякуємо Канаді за підтримку та допомогу.
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21.08.2024 13:12 Відповісти
Багато надали допомоги адекватні країни. Не зрозуміло чому й досі ЗЕкоМанда не забезпечує ЗСУ НАЛЕЖНИМ ЧИНО?!!! Дрони й автівки й досі не є з запасом..... й ще деякі речі.
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21.08.2024 13:23 Відповісти
Не густо для країни з G-7
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21.08.2024 13:25 Відповісти
Підтримую
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21.08.2024 23:42 Відповісти
 
 