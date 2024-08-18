Українські військовослужбовці вперше в історії взяли участь у параді до Дня воїнів у Канаді. ФОТОрепортаж

Вперше в історії Україна взяла участь у параді до Дня воїнів у канадському місті Торонто.

Про це у соцмережі Facebook повідомив генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Українські військовослужбовці. Наші захисники. Український прапор. Синьо-жовті кольори свободи. У найбільшому місті Канади. Надзвичайно пишаюся, що нам вдалося втілити цей важливий проєкт", - написав дипломат.

Ніколенко подякував українським воїнам за участь у заході.

"Україна бореться не лише за свою свободу, але і свободу демократичного світу. Шануємо наших воїнів, дякуємо їм за захист", - підкреслив дипломат.

Він зазначив, що запрошення України до участі у параді цьогоріч - це "підтвердження міцної дружби між нашими країнами".

У своєму дописі Ніколенко розповів, що парад до Дня воїнів проводиться в Торонто з 1921 року. Він вшановує чоловіків та жінок, які служать в збройних силах Канади.

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