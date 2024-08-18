Українські військовослужбовці вперше в історії взяли участь у параді до Дня воїнів у Канаді. ФОТОрепортаж
Вперше в історії Україна взяла участь у параді до Дня воїнів у канадському місті Торонто.
Про це у соцмережі Facebook повідомив генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Українські військовослужбовці. Наші захисники. Український прапор. Синьо-жовті кольори свободи. У найбільшому місті Канади. Надзвичайно пишаюся, що нам вдалося втілити цей важливий проєкт", - написав дипломат.
Ніколенко подякував українським воїнам за участь у заході.
"Україна бореться не лише за свою свободу, але і свободу демократичного світу. Шануємо наших воїнів, дякуємо їм за захист", - підкреслив дипломат.
Він зазначив, що запрошення України до участі у параді цьогоріч - це "підтвердження міцної дружби між нашими країнами".
У своєму дописі Ніколенко розповів, що парад до Дня воїнів проводиться в Торонто з 1921 року. Він вшановує чоловіків та жінок, які служать в збройних силах Канади.
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Столиця Канади, - Оттава, взагалі то.
Автор допису, - Сідай, двійка!
Торо́нто (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Toronto) - найбільше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE місто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канади : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F столиця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8) провінції Онтаріо та центр одного з найзаселеніших регіонів Канади, відомого як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Золота підкова . Розміщене у південній частині провінції Онтаріо, на північно-західному узбережжі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE) однойменного озера . Найбільший промисловий, торговий і фінансовий центр Канади, великий транспортний вузол, важливий науковий, культурний, релігійний і мистецький осередок. За версією https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%81_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB) журналу «Форбс» Торонто замикає десятку міст світу з найпотужнішою економікою (2008)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE#cite_note-11 [11] .
Фігурує як важливий центр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0 української діаспори в Північній Америці, в якому розташовані численні громадські організації, освітні, релігійні та мистецькі установи діаспори. За статистикою Перепису населення Канади (2006) у місті Торонто та в його передмістях проживає 122 тисячі осіб, які вважають себе українцями за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C етнічним походженням .
Звичайно, ті хто знає, що це таке -- Австралія. Ну, не Австрія зовсім...
Американці вміють посміятися з своїх придурків.