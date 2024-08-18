Украинские военнослужащие впервые в истории приняли участие в параде ко Дню воинов в Канаде. ФОТОрепортаж

Впервые в истории Украина приняла участие в параде ко Дню воинов в Торонто.

Об этом в соцсети Facebook сообщил генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинские военнослужащие. Наши защитники. Украинский флаг. Сине-желтые цвета свободы. В крупнейшем городе Канады. Очень горжусь, что нам удалось воплотить этот важный проект", - написал дипломат.

Николенко поблагодарил украинских воинов за участие в мероприятии.

"Украина борется не только за свою свободу, но и свободу демократического мира. Уважаем наших воинов, благодарим их за защиту", - подчеркнул дипломат.

Он отметил, что приглашение Украины к участию в параде в этом году - это "подтверждение крепкой дружбы между нашими странами".

В своей заметке Николенко рассказал, что парад ко Дню воинов проводится в Торонто с 1921 года. Он чествует мужчин и женщин, служаob[ в вооруженных силах Канады.

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