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Украинские военнослужащие впервые в истории приняли участие в параде ко Дню воинов в Канаде. ФОТОрепортаж

Впервые в истории Украина приняла участие в параде ко Дню воинов в Торонто.

Об этом в соцсети Facebook сообщил генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Украинские военнослужащие. Наши защитники. Украинский флаг. Сине-желтые цвета свободы. В крупнейшем городе Канады. Очень горжусь, что нам удалось воплотить этот важный проект", - написал дипломат.

Українські військовослужбовці вперше в історії взяли участь в параді до Дня воїнів у Канаді

Николенко поблагодарил украинских воинов за участие в мероприятии.

"Украина борется не только за свою свободу, но и свободу демократического мира. Уважаем наших воинов, благодарим их за защиту", - подчеркнул дипломат.

Українські військовослужбовці вперше в історії взяли участь в параді до Дня воїнів у Канаді

Он отметил, что приглашение Украины к участию в параде в этом году - это "подтверждение крепкой дружбы между нашими странами".

Українські військовослужбовці вперше в історії взяли участь в параді до Дня воїнів у Канаді

В своей заметке Николенко рассказал, что парад ко Дню воинов проводится в Торонто с 1921 года. Он чествует мужчин и женщин, служаob[ в вооруженных силах Канады.

Также читайте: Украина может использовать канадское оружие и технику на территории России

Автор: 

Канада (2078) парад (634) ВСУ (6587) Николенко Олег (301)


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Топ комментарии
+12
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18.08.2024 16:35
+10
у столиці місті Торонто. Джерело:
***********
Столиця Канади, - Оттава, взагалі то.
Автор допису, - Сідай, двійка!

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18.08.2024 16:48
+5
Журналіст, який написав цю новину, явно "Трускавєцькі унівєрсітєти кончав", - разом зі слугами наріду. Було якось таке повідомлення на офіційному сайті Зеленського. )))

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18.08.2024 16:56
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18.08.2024 16:35 Ответить
у столиці місті Торонто. Джерело:
***********
Столиця Канади, - Оттава, взагалі то.
Автор допису, - Сідай, двійка!

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18.08.2024 16:48 Ответить
Столиця Канади-Оттава
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18.08.2024 16:48 Ответить
Журналіст, який написав цю новину, явно "Трускавєцькі унівєрсітєти кончав", - разом зі слугами наріду. Було якось таке повідомлення на офіційному сайті Зеленського. )))

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18.08.2024 16:56 Ответить
апсолютно підтримую !!!

Торо́нто (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Toronto) - найбільше https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE місто https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0 Канади : https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8F столиця https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8) провінції Онтаріо та центр одного з найзаселеніших регіонів Канади, відомого як https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Золота підкова . Розміщене у південній частині провінції Онтаріо, на північно-західному узбережжі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%BE_(%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%BE) однойменного озера . Найбільший промисловий, торговий і фінансовий центр Канади, великий транспортний вузол, важливий науковий, культурний, релігійний і мистецький осередок. За версією https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D0%B1%D1%81_(%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB) журналу «Форбс» Торонто замикає десятку міст світу з найпотужнішою економікою (2008)https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE#cite_note-11 [11] .

Фігурує як важливий центр https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%B0 української діаспори в Північній Америці, в якому розташовані численні громадські організації, освітні, релігійні та мистецькі установи діаспори. За статистикою Перепису населення Канади (2006) у місті Торонто та в його передмістях проживає 122 тисячі осіб, які вважають себе українцями за https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C етнічним походженням .
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18.08.2024 17:05 Ответить
Уявляю, як би здивувалися трускавецькі йолопи, якби дізналися, що столиця Австралії зовсім не Сідней!
Звичайно, ті хто знає, що це таке -- Австралія. Ну, не Австрія зовсім...
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18.08.2024 18:25 Ответить
😀👍
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18.08.2024 18:55 Ответить
колись давно дивився класний американський фільм про поліцейських, які чомусь вирішили насолити канадцям у їх столиці. Ну й сперечалися - куди їм йти. чи в Торонто чи в Монреаль. ще й пішли мимо митниці і попали на рейнжерів. І вже перепудилися, але ті на конях стали їх вітати з успішним прибуттям на землю Канади і завелися між собою відносно високого стилю привітання. це для тих придурків був перший удар, а потім ще. Канадці - добрі люди і байдуже зносили кпини прибульців відносно прапора з "якимось бур'яном" та інші кпини. аж поки один не ковтнувши пива і не відригнувши промимрив собі під носа: і пиво у них паскудне. Шо тут почалося...
Американці вміють посміятися з своїх придурків.
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18.08.2024 20:17 Ответить
Хто ці троє воїнів, що представляли Українське військо???
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18.08.2024 20:44 Ответить
Краще б бтр-ів старих зі складу чи снарядів більше прислали, чи хоча б квадрациклів, які в кожному сільському дворі стоять і дефіциту в них немає. Але ж говорити про потужну підтримку - не мішки носити...
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19.08.2024 00:57 Ответить
 
 