У Раді виступив спікер Палати громад парламенту Канади Фергюс. ФОТО

У понеділок, 14 жовтня, на засіданні Верховної Ради виступив спікер Палати громад парламенту Канади Грег Фергюс, який перебуває з візитом в Україні.

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Спікер парламенту Канади виступив з промовою перед українськими парламентарями, де висловив підтримку Україні.

"Сьогодні в Раді виступ Спікера Палати громад Канади Грега Фергюса", - проінформував він і опублікував фото спікера за трибуною ВР.

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Нагадаємо, попередник Фергюса на посаді Ентоні Рота торік у вересні пішов у відставку на тлі скандалу із запрошенням 98-річного ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гуньки на виступ Володимира Зеленського.