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У Раді виступив спікер Палати громад парламенту Канади Фергюс. ФОТО

У понеділок, 14 жовтня, на засіданні Верховної Ради виступив спікер Палати громад парламенту Канади Грег Фергюс, який перебуває з візитом в Україні. 

Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

Спікер парламенту Канади виступив з промовою перед українськими парламентарями, де висловив підтримку Україні.

"Сьогодні в Раді виступ Спікера Палати громад Канади Грега Фергюса", - проінформував він і опублікував фото спікера за трибуною ВР.

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Спікер Палати громад парламенту Канади Фергюс прибув до Києва

Нагадаємо, попередник Фергюса на посаді Ентоні Рота торік у вересні пішов у відставку на тлі скандалу із запрошенням 98-річного ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гуньки на виступ Володимира Зеленського.

Автор: 

ВР (15026) Канада (2216) Железняк Ярослав (563)


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А чо залу не сфоткали? Коля-катлєта і "анал-табу" аплодували?
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14.10.2024 13:47 Відповісти
Так каклєта мітболовна ж під домашнім арештом жеж!
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14.10.2024 14:26 Відповісти
Канада нам дружня країна ,дивує що спікер чорношкірий,адже їх там не великий відсоток.
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14.10.2024 15:27 Відповісти
До чого тут відсоток? Видно чоловік мудрий та й керує.
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14.10.2024 15:33 Відповісти
Цікаво, по залу так саме депутати бігали ?
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14.10.2024 17:05 Відповісти
 
 