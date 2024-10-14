У Раді виступив спікер Палати громад парламенту Канади Фергюс. ФОТО
У понеділок, 14 жовтня, на засіданні Верховної Ради виступив спікер Палати громад парламенту Канади Грег Фергюс, який перебуває з візитом в Україні.
Про це повідомив народний депутат із парламентської фракції "Голос" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
Спікер парламенту Канади виступив з промовою перед українськими парламентарями, де висловив підтримку Україні.
"Сьогодні в Раді виступ Спікера Палати громад Канади Грега Фергюса", - проінформував він і опублікував фото спікера за трибуною ВР.
Нагадаємо, попередник Фергюса на посаді Ентоні Рота торік у вересні пішов у відставку на тлі скандалу із запрошенням 98-річного ветерана дивізії СС "Галичина" Ярослава Гуньки на виступ Володимира Зеленського.
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