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В Раде выступил спикер Палаты общин парламента Канады Фергюс. ФОТО

В понедельник, 14 октября, на заседании Верховной Рады выступил спикер Палаты общин парламента Канады Грег Фергюс, который находится с визитом в Украине.

Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Спикер парламента Канады выступил с речью перед украинскими парламентариями, где выразил поддержку Украине.

"Сегодня в Раде выступление Спикера Палаты общин Канады Грега Фергюса", - проинформировал он и опубликовал фото спикера за трибуной ВР.

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Спікер Палати громад парламенту Канади Фергюс прибув до Києва

Напомним, предшественник Фергюса на посту Энтони Рота в сентябре прошлого года ушел в отставку на фоне скандала с приглашением 98-летнего ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гуньки на выступление Владимира Зеленского.

Автор: 

ВР (29272) Канада (2099) Железняк Ярослав (431)


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А чо залу не сфоткали? Коля-катлєта і "анал-табу" аплодували?
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14.10.2024 13:47 Ответить
Так каклєта мітболовна ж під домашнім арештом жеж!
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14.10.2024 14:26 Ответить
Канада нам дружня країна ,дивує що спікер чорношкірий,адже їх там не великий відсоток.
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14.10.2024 15:27 Ответить
До чого тут відсоток? Видно чоловік мудрий та й керує.
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14.10.2024 15:33 Ответить
Цікаво, по залу так саме депутати бігали ?
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14.10.2024 17:05 Ответить
 
 