В Раде выступил спикер Палаты общин парламента Канады Фергюс. ФОТО

В понедельник, 14 октября, на заседании Верховной Рады выступил спикер Палаты общин парламента Канады Грег Фергюс, который находится с визитом в Украине.

Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.

Спикер парламента Канады выступил с речью перед украинскими парламентариями, где выразил поддержку Украине.

"Сегодня в Раде выступление Спикера Палаты общин Канады Грега Фергюса", - проинформировал он и опубликовал фото спикера за трибуной ВР.

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Напомним, предшественник Фергюса на посту Энтони Рота в сентябре прошлого года ушел в отставку на фоне скандала с приглашением 98-летнего ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гуньки на выступление Владимира Зеленского.