В Раде выступил спикер Палаты общин парламента Канады Фергюс. ФОТО
В понедельник, 14 октября, на заседании Верховной Рады выступил спикер Палаты общин парламента Канады Грег Фергюс, который находится с визитом в Украине.
Об этом сообщил народный депутат из парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк, информирует Цензор.НЕТ.
Спикер парламента Канады выступил с речью перед украинскими парламентариями, где выразил поддержку Украине.
"Сегодня в Раде выступление Спикера Палаты общин Канады Грега Фергюса", - проинформировал он и опубликовал фото спикера за трибуной ВР.
Напомним, предшественник Фергюса на посту Энтони Рота в сентябре прошлого года ушел в отставку на фоне скандала с приглашением 98-летнего ветерана дивизии СС "Галичина" Ярослава Гуньки на выступление Владимира Зеленского.
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Зэлэный_Змий
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