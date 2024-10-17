Танки Leopard, бойові машини Marder, системи ППО і гаубиці: Німеччина оновила перелік допомоги Україні
Уряд Німеччини оновив перелік наданої Україні військової допомоги.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Згідно з оновленим 17 жовтня переліком, Берлін надав:
- вісім танків Leopard 1A5 (передають спільно з Данією),
- 20 бойових машин піхоти Marder та боєприпаси до них,
- чотири броньовані військові автомобілі із захистом від мін і засідок MRAP.
Також у повідомленні німецького уряду зазначені:
- системи протиповітряної оборони IRIS-T SLS та IRIS-T SLM, ракети до них
- ракети Sea Sparrow.
Берлін також надав:
- шість самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 із запчастинами
- 24 тисячі боєприпасів калібру 155 мм та інше.
Нагадаємо, 11 жовтня Німеччина разом із Бельгією, Данією та Норвегією оголосили, що готують великий пакет військової допомоги для України на суму 1,4 млрд євро. Допомогу планують надати до кінця 2024 року.
Топ коментарі
+13 Володимир Мик
показати весь коментар17.10.2024 22:14 Відповісти Посилання
+5 mrSmith
показати весь коментар17.10.2024 22:10 Відповісти Посилання
+2 Наша Радa
показати весь коментар18.10.2024 00:03 Відповісти Посилання
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Екіпаж - 2 людини.
Вогнем (повністю автоматичним) керує один член екіпажу.
Якщо можна порівнювати з якоюсь іншою самохідною САУ, то це шведський Арчер.
У кацапів і близько нічого подібного нема.
Це було б набагато корисніше у довгостроковій перспективі.
Надіюся, що українську збройну промисловість теж допоможуть розвинути.