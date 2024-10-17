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Новини
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Танки Leopard, бойові машини Marder, системи ППО і гаубиці: Німеччина оновила перелік допомоги Україні

У Німеччині оновили список допомоги Україні

Уряд Німеччини оновив перелік наданої Україні військової допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Згідно з оновленим 17 жовтня переліком, Берлін надав:

  • вісім танків Leopard 1A5 (передають спільно з Данією),
  • 20 бойових машин піхоти Marder та боєприпаси до них,
  • чотири броньовані військові автомобілі із захистом від мін і засідок MRAP.

Також у повідомленні німецького уряду зазначені:

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цьогоріч Німеччина реалізує 50 проєктів допомоги Україні на €1,4 млрд, - генерал Бундесверу Фройдінг

Берлін також надав:

  • шість самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 із запчастинами 
  • 24 тисячі боєприпасів калібру 155 мм та інше.

Нагадаємо, 11 жовтня Німеччина разом із Бельгією, Данією та Норвегією оголосили, що готують великий пакет військової допомоги для України на суму 1,4 млрд євро. Допомогу планують надати до кінця 2024 року.

Також читайте: Союзникам України бракує грошей на допомогу у 2025 році, постачання зброї під загрозою, - BloombergУ Німеччині оновили список допомоги Україні

Автор: 

Німеччина (7475) допомога і підтримка (1165)


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Топ коментарі
+13
Нідерланди та Данія замовили для України 6 САУ DITA, - Міноборони Нідерландів

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17.10.2024 22:14 Відповісти
+5
Дай їм Бог здоровʼя!
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17.10.2024 22:10 Відповісти
+2
ну, взагалі-то ще кілька місяців тому Rheinmetall відкрив в Україні перший цех по ремонту техніки з перспективою розширення до заводу з виробництва. і такий завод має бути не один. а ще є і інші компанії)
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18.10.2024 00:03 Відповісти
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Дай їм Бог здоровʼя!
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17.10.2024 22:10 Відповісти
Нідерланди та Данія замовили для України 6 САУ DITA, - Міноборони Нідерландів

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17.10.2024 22:14 Відповісти
На них всі л а н ц е т и злетяться, як оси на кавун
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17.10.2024 22:28 Відповісти
Шо, опять зрада??
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17.10.2024 23:17 Відповісти
Та да, краще б не замовляли, воно якось само розсосеця.
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17.10.2024 23:58 Відповісти
Головне.
Екіпаж - 2 людини.
Вогнем (повністю автоматичним) керує один член екіпажу.
Якщо можна порівнювати з якоюсь іншою самохідною САУ, то це шведський Арчер.
У кацапів і близько нічого подібного нема.
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18.10.2024 08:47 Відповісти
Краще б допомогли запустити власне виробництво Леопардів, або хоча б їх модифікацію.

Це було б набагато корисніше у довгостроковій перспективі.

Надіюся, що українську збройну промисловість теж допоможуть розвинути.
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17.10.2024 22:19 Відповісти
ну, взагалі-то ще кілька місяців тому Rheinmetall відкрив в Україні перший цех по ремонту техніки з перспективою розширення до заводу з виробництва. і такий завод має бути не один. а ще є і інші компанії)
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18.10.2024 00:03 Відповісти
Дякуємо!!!
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17.10.2024 23:59 Відповісти
Німці також можуть повторити. Мають чим.
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18.10.2024 01:34 Відповісти
Дякую
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18.10.2024 10:33 Відповісти
 
 