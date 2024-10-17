Танки Leopard, бойові машини Marder, системи ППО і гаубиці: Німеччина оновила перелік допомоги Україні

Уряд Німеччини оновив перелік наданої Україні військової допомоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.



Згідно з оновленим 17 жовтня переліком, Берлін надав:

вісім танків Leopard 1A5 (передають спільно з Данією),

20 бойових машин піхоти Marder та боєприпаси до них,

чотири броньовані військові автомобілі із захистом від мін і засідок MRAP.

Також у повідомленні німецького уряду зазначені:

системи протиповітряної оборони IRIS-T SLS та IRIS-T SLM, ракети до них

ракети Sea Sparrow.

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Берлін також надав:

шість самохідних гаубиць Panzerhaubitze 2000 із запчастинами

24 тисячі боєприпасів калібру 155 мм та інше.

Нагадаємо, 11 жовтня Німеччина разом із Бельгією, Данією та Норвегією оголосили, що готують великий пакет військової допомоги для України на суму 1,4 млрд євро. Допомогу планують надати до кінця 2024 року.

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