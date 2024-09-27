Союзникам України бракує грошей на допомогу у 2025 році, постачання зброї під загрозою, - Bloomberg

Постачання військової допомоги Україні в наступному році опинилося під загрозою, оскільки деякі союзники мають проблеми з отриманням фінансування, а інші країни відмовляються збільшувати допомогу Києву.

Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, Україна намагається переконати західних союзників виконати свої обіцянки, оскільки майбутня зима стане вже третьою з моменту вторгнення Росії у 2022 році.

Військова машина Москви, навпаки, випереджає здатність Києва придбати вкрай необхідні боєприпаси, ракети та інше обладнання для відбиття атак.

За словами одного з джерел видання, динаміка така, що економіка Росії перебуває в стані війни, на відміну від союзників України.

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У чому проблема?

Агентство повідомляє, що значна частина військової підтримки України у 2025 році пов’язана з угодою "Великої сімки" про надання кредитів на суму 50 мільярдів доларів з прибутку, отриманого від заморожених активів Росії.

Але союзники все ще обговорюють остаточні деталі цієї угоди - США вимагають гарантій, що Угорщина не блокуватиме європейські санкції проти російських активів. У результаті остаточна сума кредитів може виявитися меншою - €35 мільярдів.

Однак навіть $50 мільярдів недостатньо Україні для ще одного року війни, союзникам доведеться вийти за межі цього фінансування.

"За словами джерел, фінансова криза, що насувається серед союзників, настає в небезпечний для України момент і може змусити Київ почати переговори з позиції слабкості", - повідомляє Bloomberg.

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2025 рік - вирішальний

Також видання наголошує на тому, що, наступний рік буде особливо вирішальним, оскільки у 2026 році економіка РФ може зіткнутися зі зростаючим тиском. Ця динаміка може підірвати віру Путіна в те, що час на його боці, за оцінкою одного європейського уряду.

Водночас Москва, чиє виробництво підтримується постачаннями з Ірану та Північної Кореї, продовжує вкладати бюджетні кошти у військові потреби, європейські союзники України стикаються з обмеженнями.

Росія планує витратити 142 млрд війну у 2025 році, що становитиме 6,2% від валового внутрішнього продукту.

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