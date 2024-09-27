Союзникам України бракує грошей на допомогу у 2025 році, постачання зброї під загрозою, - Bloomberg
Постачання військової допомоги Україні в наступному році опинилося під загрозою, оскільки деякі союзники мають проблеми з отриманням фінансування, а інші країни відмовляються збільшувати допомогу Києву.
Про це пише Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, Україна намагається переконати західних союзників виконати свої обіцянки, оскільки майбутня зима стане вже третьою з моменту вторгнення Росії у 2022 році.
Військова машина Москви, навпаки, випереджає здатність Києва придбати вкрай необхідні боєприпаси, ракети та інше обладнання для відбиття атак.
За словами одного з джерел видання, динаміка така, що економіка Росії перебуває в стані війни, на відміну від союзників України.
У чому проблема?
Агентство повідомляє, що значна частина військової підтримки України у 2025 році пов’язана з угодою "Великої сімки" про надання кредитів на суму 50 мільярдів доларів з прибутку, отриманого від заморожених активів Росії.
Але союзники все ще обговорюють остаточні деталі цієї угоди - США вимагають гарантій, що Угорщина не блокуватиме європейські санкції проти російських активів. У результаті остаточна сума кредитів може виявитися меншою - €35 мільярдів.
Однак навіть $50 мільярдів недостатньо Україні для ще одного року війни, союзникам доведеться вийти за межі цього фінансування.
"За словами джерел, фінансова криза, що насувається серед союзників, настає в небезпечний для України момент і може змусити Київ почати переговори з позиції слабкості", - повідомляє Bloomberg.
2025 рік - вирішальний
Також видання наголошує на тому, що, наступний рік буде особливо вирішальним, оскільки у 2026 році економіка РФ може зіткнутися зі зростаючим тиском. Ця динаміка може підірвати віру Путіна в те, що час на його боці, за оцінкою одного європейського уряду.
Водночас Москва, чиє виробництво підтримується постачаннями з Ірану та Північної Кореї, продовжує вкладати бюджетні кошти у військові потреби, європейські союзники України стикаються з обмеженнями.
Росія планує витратити 142 млрд війну у 2025 році, що становитиме 6,2% від валового внутрішнього продукту.
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2. Вартість праці в рашці на порядок менша за західну, подекуди - безкоштовна, отже, продуктивність з одного доляра на порядок вища.
+ реально економіка заходу набагато міцніша ніж в рашки. Треба буде - знайдуть гроші. Поза всяким сумнівом.
Або штампують додаткові.
У першому випадку буде погано пересічним, а це не можна, бо пересічні відіграються на наступних виборах, а то і взагалі відставки уряду доб'ються.
У другому випадку буде гірше економіці, отже, гірше пересічним, але не одразу, згодом.
Не можна брати у борг нескінченно.
Просто рано чи пізно хтось більше не зможе давати.
Та можу сказати, що коли у держави борг, це погано. Коли він увесь час росте - ще гірше.
Україна + Рамштайн 50+ країн +G7 і т.п. проти росії+іран+п.корея
результат очевидний
плюс
Байден вимовив слово "перемога" з закона про 61млрд
Камала нарешті хоч щось сказала, хоча й без слова перемога, та відновлення територій
Ще вчора склади для надання PDA були пусті, тому надавалось по 250-500млн в місяць,
за допомогою слова "я використаю 5.8млрд до кінця каденції" знову стали повні
що ще треба окрім доброго слова?
Как раз помощь союзникам через лендлиз стимулировало развитие ВПК
А сейчас не могут даже определиться, склады пустые или полные
В одном случае дають мало, говоря что склады пустые
а теперь обещают много, намекая что склады полные
Много имеется ввиду, по отношению что давали в 2024
т.к. в сравнении с 2022-2023 даже этого будет мало
А в паРаші, Ірані, Кореї і Хитаї диктатури!
Кінець війни буде коли паРаша щезне, Але якщо Україні будуть допомагати такими дозами, то швидше Україна щезне, а не паРаша і СО°!
Так в нас і війни не оголошено, в кабаках гуляють з музикою.
Може ми чогось не знаємо?