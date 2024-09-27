Союзникам Украины не хватает денег на помощь в 2025 году, поставки оружия под угрозой, - Bloomberg

Поставка военной помощи Украине в следующем году оказалась под угрозой, поскольку некоторые союзники имеют проблемы с получением финансирования, а другие страны отказываются увеличивать помощь Киеву.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Украина пытается убедить западных союзников выполнить свои обещания, поскольку предстоящая зима станет уже третьей с момента вторжения России в 2022 году.

Военная машина Москвы, наоборот, опережает способность Киева приобрести крайне необходимые боеприпасы, ракеты и другое оборудование для отражения атак.

По словам одного из источников издания, динамика такова, что экономика России находится в состоянии войны, в отличие от союзников Украины.

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В чем проблема?

Агентство сообщает, что значительная часть военной поддержки Украины в 2025 году связана с соглашением "Большой семерки" о предоставлении кредитов на сумму 50 миллиардов долларов из прибыли, полученной от замороженных активов России.

Но союзники все еще обсуждают окончательные детали этого соглашения - США требуют гарантий, что Венгрия не будет блокировать европейские санкции против российских активов. В результате окончательная сумма кредитов может оказаться меньше - €35 миллиардов.

Однако даже $50 миллиардов недостаточно Украине для еще одного года войны, союзникам придется выйти за пределы этого финансирования.

"По словам источников, надвигающийся финансовый кризис среди союзников наступает в опасный для Украины момент и может заставить Киев начать переговоры с позиции слабости", - сообщает Bloomberg.

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2025 год - решающий

Также издание отмечает, что следующий год будет особенно решающим, поскольку в 2026 году экономика РФ может столкнуться с растущим давлением. Эта динамика может подорвать веру Путина в то, что время на его стороне, по оценке одного европейского правительства.

В то же время Москва, чье производство поддерживается поставками из Ирана и Северной Кореи, продолжает вкладывать бюджетные средства в военные нужды, европейские союзники Украины сталкиваются с ограничениями.

Россия планирует потратить 142 млрд войну в 2025 году, что составит 6,2% от валового внутреннего продукта.

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