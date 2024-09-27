Союзникам Украины не хватает денег на помощь в 2025 году, поставки оружия под угрозой, - Bloomberg
Поставка военной помощи Украине в следующем году оказалась под угрозой, поскольку некоторые союзники имеют проблемы с получением финансирования, а другие страны отказываются увеличивать помощь Киеву.
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, Украина пытается убедить западных союзников выполнить свои обещания, поскольку предстоящая зима станет уже третьей с момента вторжения России в 2022 году.
Военная машина Москвы, наоборот, опережает способность Киева приобрести крайне необходимые боеприпасы, ракеты и другое оборудование для отражения атак.
По словам одного из источников издания, динамика такова, что экономика России находится в состоянии войны, в отличие от союзников Украины.
В чем проблема?
Агентство сообщает, что значительная часть военной поддержки Украины в 2025 году связана с соглашением "Большой семерки" о предоставлении кредитов на сумму 50 миллиардов долларов из прибыли, полученной от замороженных активов России.
Но союзники все еще обсуждают окончательные детали этого соглашения - США требуют гарантий, что Венгрия не будет блокировать европейские санкции против российских активов. В результате окончательная сумма кредитов может оказаться меньше - €35 миллиардов.
Однако даже $50 миллиардов недостаточно Украине для еще одного года войны, союзникам придется выйти за пределы этого финансирования.
"По словам источников, надвигающийся финансовый кризис среди союзников наступает в опасный для Украины момент и может заставить Киев начать переговоры с позиции слабости", - сообщает Bloomberg.
2025 год - решающий
Также издание отмечает, что следующий год будет особенно решающим, поскольку в 2026 году экономика РФ может столкнуться с растущим давлением. Эта динамика может подорвать веру Путина в то, что время на его стороне, по оценке одного европейского правительства.
В то же время Москва, чье производство поддерживается поставками из Ирана и Северной Кореи, продолжает вкладывать бюджетные средства в военные нужды, европейские союзники Украины сталкиваются с ограничениями.
Россия планирует потратить 142 млрд войну в 2025 году, что составит 6,2% от валового внутреннего продукта.
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2. Вартість праці в рашці на порядок менша за західну, подекуди - безкоштовна, отже, продуктивність з одного доляра на порядок вища.
+ реально економіка заходу набагато міцніша ніж в рашки. Треба буде - знайдуть гроші. Поза всяким сумнівом.
Або штампують додаткові.
У першому випадку буде погано пересічним, а це не можна, бо пересічні відіграються на наступних виборах, а то і взагалі відставки уряду доб'ються.
У другому випадку буде гірше економіці, отже, гірше пересічним, але не одразу, згодом.
Не можна брати у борг нескінченно.
Просто рано чи пізно хтось більше не зможе давати.
Та можу сказати, що коли у держави борг, це погано. Коли він увесь час росте - ще гірше.
Україна + Рамштайн 50+ країн +G7 і т.п. проти росії+іран+п.корея
результат очевидний
плюс
Байден вимовив слово "перемога" з закона про 61млрд
Камала нарешті хоч щось сказала, хоча й без слова перемога, та відновлення територій
Ще вчора склади для надання PDA були пусті, тому надавалось по 250-500млн в місяць,
за допомогою слова "я використаю 5.8млрд до кінця каденції" знову стали повні
що ще треба окрім доброго слова?
Как раз помощь союзникам через лендлиз стимулировало развитие ВПК
А сейчас не могут даже определиться, склады пустые или полные
В одном случае дають мало, говоря что склады пустые
а теперь обещают много, намекая что склады полные
Много имеется ввиду, по отношению что давали в 2024
т.к. в сравнении с 2022-2023 даже этого будет мало
А в паРаші, Ірані, Кореї і Хитаї диктатури!
Кінець війни буде коли паРаша щезне, Але якщо Україні будуть допомагати такими дозами, то швидше Україна щезне, а не паРаша і СО°!
Так в нас і війни не оголошено, в кабаках гуляють з музикою.
Може ми чогось не знаємо?