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Союзникам Украины не хватает денег на помощь в 2025 году, поставки оружия под угрозой, - Bloomberg

Постачання зброї в Україну на 2025 рік під загрозою: союзникам бракує грошей

Поставка военной помощи Украине в следующем году оказалась под угрозой, поскольку некоторые союзники имеют проблемы с получением финансирования, а другие страны отказываются увеличивать помощь Киеву.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, Украина пытается убедить западных союзников выполнить свои обещания, поскольку предстоящая зима станет уже третьей с момента вторжения России в 2022 году.

Военная машина Москвы, наоборот, опережает способность Киева приобрести крайне необходимые боеприпасы, ракеты и другое оборудование для отражения атак.

По словам одного из источников издания, динамика такова, что экономика России находится в состоянии войны, в отличие от союзников Украины.

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В чем проблема?

Агентство сообщает, что значительная часть военной поддержки Украины в 2025 году связана с соглашением "Большой семерки" о предоставлении кредитов на сумму 50 миллиардов долларов из прибыли, полученной от замороженных активов России.

Но союзники все еще обсуждают окончательные детали этого соглашения - США требуют гарантий, что Венгрия не будет блокировать европейские санкции против российских активов. В результате окончательная сумма кредитов может оказаться меньше - €35 миллиардов.

Союзникам України бракує грошей на допомогу в 2025 році

Однако даже $50 миллиардов недостаточно Украине для еще одного года войны, союзникам придется выйти за пределы этого финансирования.

"По словам источников, надвигающийся финансовый кризис среди союзников наступает в опасный для Украины момент и может заставить Киев начать переговоры с позиции слабости", - сообщает Bloomberg.

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2025 год - решающий

Также издание отмечает, что следующий год будет особенно решающим, поскольку в 2026 году экономика РФ может столкнуться с растущим давлением. Эта динамика может подорвать веру Путина в то, что время на его стороне, по оценке одного европейского правительства.

В то же время Москва, чье производство поддерживается поставками из Ирана и Северной Кореи, продолжает вкладывать бюджетные средства в военные нужды, европейские союзники Украины сталкиваются с ограничениями.

Россия планирует потратить 142 млрд войну в 2025 году, что составит 6,2% от валового внутреннего продукта.

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Автор: 

финансирование (1801) помощь и поддержка (872)


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Топ комментарии
+34
совісті їм бракує...і яєць
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27.09.2024 11:30
+19
А рашці грошеи не бракує -- ВВП Заходу 60 трильионів - рашки - 2
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27.09.2024 11:31
+16
Значить будуть самі воювати з кацапськими орками.
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27.09.2024 11:32
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совісті їм бракує...і яєць
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27.09.2024 11:30 Ответить
і ця НАТА збираеться воювати з рашкой і китаем-піздоболи.
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27.09.2024 11:50 Ответить
Добре шо в зеленого вони є , яйця. Погано шо замість мізків.
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27.09.2024 12:39 Ответить
Є, по 17 грн за штуку, резніков придбав. Ще скумбрія пр 8 грн за кг є. В нього взагалі все добре
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27.09.2024 16:03 Ответить
Нехай тоді у китайців позичають👈
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27.09.2024 11:30 Ответить
У кацапів окрім всього ще закладені витрати на просування пасквілів,подібних цьому.
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27.09.2024 11:31 Ответить
А рашці грошеи не бракує -- ВВП Заходу 60 трильионів - рашки - 2
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27.09.2024 11:31 Ответить
pora vže načati baņiti kacapskie laino vbrosi v zapadnu pressu.
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27.09.2024 11:37 Ответить
1. У ВВП Заходу допомога нам - це навіть не один відсоток, коли рашка половину ВВП так чи інакше витрачає на війну.
2. Вартість праці в рашці на порядок менша за західну, подекуди - безкоштовна, отже, продуктивність з одного доляра на порядок вища.
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27.09.2024 12:00 Ответить
Путін має можливість хоч всі гроші Росії на війну спрямувати. Захід такої можливості немає, бо політиків тупо не перевиберуть на наступний термін.
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27.09.2024 15:58 Ответить
Значить будуть самі воювати з кацапськими орками.
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27.09.2024 11:32 Ответить
То витрачайте кацапські 300 млрд.
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27.09.2024 11:33 Ответить
kto voobše piše cei bred ? ce dļa debilov ?
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27.09.2024 11:35 Ответить
Добре що північній кореї де всі голодають,і чукчам з ірану нічого не бракує!Ну що вам сказати еуропейці готуйтесь, з такими підходами до справи -ви наступні.Не хочеш пита каву за 10 евро будеш пити дешеві російські помиї десь на сахаліні безкоштовно!
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27.09.2024 11:35 Ответить
Не все вимірюється грошима. В Штатах на зберіганні тисячі танків, бмп, літаків, тисячі тонн ***********, які Україні ще не передають. На все це не треба витрачати гроші. Я думаю якщо Європа "по сусєкам поскрєбьот" то теж багато чого наберуть.
+ реально економіка заходу набагато міцніша ніж в рашки. Треба буде - знайдуть гроші. Поза всяким сумнівом.
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27.09.2024 11:38 Ответить
Гроші не знаходять, їх звідкись забирають.
Або штампують додаткові.
У першому випадку буде погано пересічним, а це не можна, бо пересічні відіграються на наступних виборах, а то і взагалі відставки уряду доб'ються.
У другому випадку буде гірше економіці, отже, гірше пересічним, але не одразу, згодом.
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27.09.2024 12:37 Ответить
США може штампувати стільки грошей, скільки хоче. Така зараз фінансова система в світі. Все, шо ви описали, справедливе для всіх інших країн, окрім США.
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27.09.2024 13:05 Ответить
Наштампувати можна, а далі що? Інфляція.
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27.09.2024 13:06 Ответить
Знову - це в усіх інших країнах інфляція. Але не в США. Вони ж не штампують, вони "беруть в борг"
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27.09.2024 13:08 Ответить
І виникає отой самий улюблений руснею госдолг.
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27.09.2024 13:09 Ответить
Так, він є. І він величезний. І всім на це похєр, весь світ всеодно продовжує нести в США вільне бабло під пів відсотка річних (чи скільки там). Включаючи рашку донедавна.
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27.09.2024 13:14 Ответить
Такий дисбаланс не може тривати вічно, хоча триває вже дуже багато років (зо двадцять, мабуть, якщо не більше). І розрішитися може дефолтом, або іншим потрясінням.
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27.09.2024 13:20 Ответить
Долар став світовою валютою в 1944 році. В 1968 долар перестав забезпечуватися золотом. Яка вам дата більше подобається - з такої і рахуйте скільки років така ситуація .
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27.09.2024 13:24 Ответить
У русні є приказка сколько вєрьовочкє нє віться...
Не можна брати у борг нескінченно.
Просто рано чи пізно хтось більше не зможе давати.
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27.09.2024 13:28 Ответить
Звичайно. Через 100 мільонів років наше Сонце витратить весь запас водню, всім на Землі прийде каюк і не буде кому давати США в борг. Але ми маємо всі шанси не дожити до цієї події.
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27.09.2024 13:31 Ответить
Добре, якщо це не станеться, але цей борг - додатковий елемент нестабільності держави. Як прихована інфекція, яка спить в організмі, поки він не переохолодиться.
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27.09.2024 13:32 Ответить
І знову - все правильно, але не для США . Вони не будуть віддавати цей борг і всі прекрасно про це знають .
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27.09.2024 13:33 Ответить
Щоб розуміти, як це працює, треба знати економіку.
Та можу сказати, що коли у держави борг, це погано. Коли він увесь час росте - ще гірше.
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27.09.2024 13:50 Ответить
Чи погано для економіки, коли весь світ дає гроші, які не треба віддавати?
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27.09.2024 13:51 Ответить
Стосовно "не треба віддавати" - спірне питання. Але я не економіст.
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27.09.2024 13:54 Ответить
І інфляція, то така хитра штука. Економісти розкажуть правильніше, але 1) відсутність інфляції (девляція) - це дуже погано для економіки, невелика інфляція має бути. 2) інфляція (знецінення грошей) розкручується коли грошей багато, а товарів та послуг, шоб їх забезпечити - не вистачає. Саме така ситуація щас в рашці. ***** вливає свіжонадруковане бабло, а виробничтво не виробляє стільки, щоб нарід міг свої фантіки витратити. В США до такого далеко. Вони можуть виробляти набагато більше, тільки давай бабло.
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27.09.2024 13:12 Ответить
* відсутність інфляції - дефляція. промазав по кнопці
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27.09.2024 13:15 Ответить
Дивно воно якось. Рашка має вірних друзів, а в нас так собі, ні риба, ні м'ясо. І що ми знайшли такого в них, якщо нас так підставлять уже 11 рік?
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27.09.2024 11:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lqsorsqYceI ..но, позвольте, как же НАТА собиралАсь защищать заспаных бюргеров стран НАТы..?.. и без Геройской Козацкой Украины? ..
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27.09.2024 11:43 Ответить
тількі рашці нічого не бракує.... така собі економіка, але грошей не бракує на війну... хоч 100 років воюй... й населення не скаржиться, все в них є й потужні санкції якось не діють вже 3 рік..., а в Європи та Америці чомусь бракує кількох лярдів на допомогу...
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27.09.2024 11:43 Ответить
Бо за Україною стоять такі бідні країни третього світу, як Сполучені Штати, Британія, Канада, Німеччина, Франція, Австралія, Японія тощо. Інша справа лаптєстан, у них союзники мега круті: Іран і Північна Корея, оце блін сила! Іще є Ерітрея і Зімбабве, але то взагалі космос
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27.09.2024 11:53 Ответить
Так, в нас якісь нищеброди.
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27.09.2024 16:18 Ответить
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27.09.2024 12:03 Ответить
Але ж пірімога все одно буде... Не ясно ким і чим... але ж буде!
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27.09.2024 12:21 Ответить
Не може такого бути

Україна + Рамштайн 50+ країн +G7 і т.п. проти росії+іран+п.корея
результат очевидний

плюс
Байден вимовив слово "перемога" з закона про 61млрд
Камала нарешті хоч щось сказала, хоча й без слова перемога, та відновлення територій
Ще вчора склади для надання PDA були пусті, тому надавалось по 250-500млн в місяць,
за допомогою слова "я використаю 5.8млрд до кінця каденції" знову стали повні

що ще треба окрім доброго слова?
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27.09.2024 12:25 Ответить
Багато ********. Не обов'язково зброєю.
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27.09.2024 12:38 Ответить
почему во время 2 мировой денег у союзников на всё хватало,чтобы обеспечить ссср всем необходимым,а сейчас вдруг хватать перестало?! сливаете по тихому Украину,так ведь,мрази?!
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27.09.2024 12:33 Ответить
Вони самі під маргіналів та ісламістів зливаються, що ви від них хочете?
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27.09.2024 12:40 Ответить
В США вначале 40х годах, оружия было мало и устаревшее
Как раз помощь союзникам через лендлиз стимулировало развитие ВПК

А сейчас не могут даже определиться, склады пустые или полные
В одном случае дають мало, говоря что склады пустые
а теперь обещают много, намекая что склады полные

Много имеется ввиду, по отношению что давали в 2024
т.к. в сравнении с 2022-2023 даже этого будет мало
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27.09.2024 13:11 Ответить
Петушня. Нет слов
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27.09.2024 16:30 Ответить
Так але чомусь КНДР і Ірану які під вашими "санкціями" вже десятиліття грошей і ресурсів не бракує і зброя надходить до кацапів тоннами і в надійному режимі...лицемірні західні покидьки
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27.09.2024 16:47 Ответить
Ну так дерьмократія ж!
А в паРаші, Ірані, Кореї і Хитаї диктатури!
Кінець війни буде коли паРаша щезне, Але якщо Україні будуть допомагати такими дозами, то швидше Україна щезне, а не паРаша і СО°!
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27.09.2024 17:14 Ответить
Треба херачити кацапські НПЗ щогодини - це швидко покращить прогнози і реалії.
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27.09.2024 22:10 Ответить
А хто Україні заважав стати на військові рейки?
Так в нас і війни не оголошено, в кабаках гуляють з музикою.
Може ми чогось не знаємо?
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28.09.2024 00:53 Ответить
 
 