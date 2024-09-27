Украину нужно поставить в лучшую переговорную позицию, стоит увеличить помощь, - депутат Бундестага Рот

Председатель Комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Рот призвал увеличить помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

"В частности крупные европейские страны должны сделать значительно больше в военном плане, чтобы гарантировать, что Украина останется свободной и демократической страной", - отметил он.

По словам Рота, увеличение оборонной поддержки нужно для обеспечения лучшей переговорной позиции Украины.

"Сейчас настало время наконец мобилизовать все силы, чтобы поставить Украину в наилучшую позицию для возможных переговоров", - сказал депутат.

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"Если вы хотите как можно скорее закончить войну, вы должны дать Украине то, что ей нужно. ... Россия будет готова к переговорам только тогда, когда Путин будет убежден, что победа над Украиной невозможна", - подытожил он.

Напомним, ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия и в дальнейшем будет оставаться лидером в оказании помощи Украине в Европе.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что курс федерального правительства по оказанию военной помощи Украине в войне против РФ будет продолжен.

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