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Новости Помощь Украине
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Украину нужно поставить в лучшую переговорную позицию, стоит увеличить помощь, - депутат Бундестага Рот

Міхаель Рот закликав збільшити допомогу Україні

Председатель Комитета Бундестага по иностранным делам Михаэль Рот призвал увеличить помощь Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на n-tv.

"В частности крупные европейские страны должны сделать значительно больше в военном плане, чтобы гарантировать, что Украина останется свободной и демократической страной", - отметил он.

По словам Рота, увеличение оборонной поддержки нужно для обеспечения лучшей переговорной позиции Украины.

"Сейчас настало время наконец мобилизовать все силы, чтобы поставить Украину в наилучшую позицию для возможных переговоров", - сказал депутат.

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"Если вы хотите как можно скорее закончить войну, вы должны дать Украине то, что ей нужно. ... Россия будет готова к переговорам только тогда, когда Путин будет убежден, что победа над Украиной невозможна", - подытожил он.

Напомним, ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия и в дальнейшем будет оставаться лидером в оказании помощи Украине в Европе.

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что курс федерального правительства по оказанию военной помощи Украине в войне против РФ будет продолжен.

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Автор: 

Германия (6979) помощь (7820)


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Міхаелю Роту за позицію та здоровий глузд-респект...
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27.09.2024 09:54 Ответить
Дуже дивно ( вам не здається??) , що чомусь українськи(??) політики, посадовці, діпломати забули про Будапештський меморандум, який був підписаний президентами великих держав, і який гарантував Україні безпеку.
А зараз всі розоповібдають нам про щиру допомогу країн - союзників..
Начебто вони нам роблять якусь послугу((:
Допомога і гарантія безпеки ( за віддану Україною ЯЗ) - це зовсім різні речи👈
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27.09.2024 10:00 Ответить
Ета война будет длиться до тех пор пока дебилы будут верить в переговоры и что с нацистом ****** можно договориться
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27.09.2024 10:14 Ответить
Ну добре, якщо всі повірять, що переговори неможливі, але зброї все одно не дадуть, ***** відповзе назад?
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27.09.2024 10:31 Ответить
Кращу для кого? В колінно-локтьову?
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27.09.2024 10:16 Ответить
Нас уже в такие позиции ставила жизнь, что и в Камасутре таких позиций не придумали ещё
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27.09.2024 11:43 Ответить
Рот дело говорит!
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27.09.2024 12:44 Ответить
 
 