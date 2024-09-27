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Новини Допомога Україні
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Україну треба поставити в кращу переговорну позицію, варто збільшити допомогу, - депутат Бундестагу Рот

Міхаель Рот закликав збільшити допомогу Україні

Голова Комітету Бундестагу у закордонних справах Міхаель Рот закликав збільшити допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

"Зокрема великі європейські країни повинні зробити значно більше у військовому плані, щоб гарантувати, що Україна залишиться вільною та демократичною країною", - зазначив він.

За словами Рота, збільшення оборонної підтримки потрібне для забезпечення кращої переговорної позиції України.

"Зараз настав час нарешті мобілізувати всі сили, щоб поставити Україну в найкращу позицію для можливих переговорів", - сказав депутат.

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"Якщо ви хочете якомога швидше закінчити війну, ви повинні дати Україні те, що їй потрібно. ... Росія буде готова до переговорів лише тоді, коли Путін буде переконаний, що перемога над Україною неможлива", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина і надалі залишатиметься лідером у наданні допомоги Україні в Європі.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що курс федерального уряду з надання військової допомоги Україні у війні проти РФ буде продовжено.

Читайте: Німецький парламент збільшив військову допомогу Україні на 400 мільйонів євро

Автор: 

Німеччина (7379) допомога (8371)


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Міхаелю Роту за позицію та здоровий глузд-респект...
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27.09.2024 09:54 Відповісти
Дуже дивно ( вам не здається??) , що чомусь українськи(??) політики, посадовці, діпломати забули про Будапештський меморандум, який був підписаний президентами великих держав, і який гарантував Україні безпеку.
А зараз всі розоповібдають нам про щиру допомогу країн - союзників..
Начебто вони нам роблять якусь послугу((:
Допомога і гарантія безпеки ( за віддану Україною ЯЗ) - це зовсім різні речи👈
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27.09.2024 10:00 Відповісти
Ета война будет длиться до тех пор пока дебилы будут верить в переговоры и что с нацистом ****** можно договориться
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27.09.2024 10:14 Відповісти
Ну добре, якщо всі повірять, що переговори неможливі, але зброї все одно не дадуть, ***** відповзе назад?
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27.09.2024 10:31 Відповісти
Кращу для кого? В колінно-локтьову?
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27.09.2024 10:16 Відповісти
Нас уже в такие позиции ставила жизнь, что и в Камасутре таких позиций не придумали ещё
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27.09.2024 11:43 Відповісти
Рот дело говорит!
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27.09.2024 12:44 Відповісти
 
 