Україну треба поставити в кращу переговорну позицію, варто збільшити допомогу, - депутат Бундестагу Рот

Голова Комітету Бундестагу у закордонних справах Міхаель Рот закликав збільшити допомогу Україні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv.

"Зокрема великі європейські країни повинні зробити значно більше у військовому плані, щоб гарантувати, що Україна залишиться вільною та демократичною країною", - зазначив він.

За словами Рота, збільшення оборонної підтримки потрібне для забезпечення кращої переговорної позиції України.

"Зараз настав час нарешті мобілізувати всі сили, щоб поставити Україну в найкращу позицію для можливих переговорів", - сказав депутат.

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"Якщо ви хочете якомога швидше закінчити війну, ви повинні дати Україні те, що їй потрібно. ... Росія буде готова до переговорів лише тоді, коли Путін буде переконаний, що перемога над Україною неможлива", - підсумував він.

Нагадаємо, раніше канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина і надалі залишатиметься лідером у наданні допомоги Україні в Європі.

Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок заявила, що курс федерального уряду з надання військової допомоги Україні у війні проти РФ буде продовжено.

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