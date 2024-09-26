УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9715 відвідувачів онлайн
Новини Війна
7 792 75

У західних союзників майже не залишилося зброї після озброєння України, - The Times

велика,британія,гаубиця
Фото: express.co.uk

Країнам Заходу  слід зосередитися на необхідності нарощування виробництва зброї, оскільки на їх складах її майже не залишилося.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Times, про це напередодні зустрічі у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку заявив  міністр збройних сил Великої Британії Люк Поллард.

"Я думаю, що більшість західних країн передали Україні більшу частину ресурсів, які вони мали на озброєнні... тому ми бачимо, як формуються більш тісні торговельні відносини", – сказав він під час виступу на заході в рамках Лейбористської конференції.

Водночас він не став говорити про те, наскільки виснаженими є запаси озброєнь у Великій Британії.

"Нам потрібно не лише поповнити наші запаси, нам потрібне надійне постачання їх в Україну для продовження боротьби", - наголосив він.

Джерела в українському оборонному відомстві раніше також висловлювали побоювання, що Великій Британії "нема чого запропонувати Україні".

Поллард зазначив, що рішення надати Києву якомога більше зброї було абсолютно правильним.

"Ми вичерпали наші власні запаси для того, щоб зробити це", – додав міністр.

Міністр оборони Британії Джон Гілі, у свою чергу, припустив, що Україні також бракує військових, яких вона може відправити на захід для навчання.

Міністерство оборони вважає, що Україна повинна мати можливість швидко укладати контракти з британськими оборонними компаніями, а також отримати підтримку, необхідну для збільшення виробництва всередині країни.

Звіт Національного аудиторського офісу цього місяця показав, що британські військові запаси є настільки виснаженими, що уряд в середині минулого року був змушений скоротити допомогу Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Стубб закликав зняти обмеження на далекобійні удари України по РФ: Путін повинен програти

Джерела в українському оборонному відомстві раніше також висловлювали побоювання, що Великій Британії "нема чого запропонувати Україні".

Поллард зазначив, що рішення надати Києву якомога більше зброї було абсолютно правильним.

"Ми вичерпали наші власні запаси для того, щоб зробити це", – додав міністр.

Нагадаємо, напередодні міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги у сфері безпеки, щоб забезпечити Україну інструментами, необхідними для перемоги у боротьбі з російською агресією.

Також за повідомлення агенства  Reuters, США планують оголосити про військову допомогу Україні на суму понад 8 мільярдів доларів у четвер під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона.

 

Автор: 

Велика Британія (5608) зброя (7472) допомога (8371)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Північнокорейський підсвинок регоче з НАТи.
показати весь коментар
26.09.2024 08:25
+11
як же задовбала, ця тупа маячня від таймс.
це ж та продажна газєтьонка, де єрмачина себе восхваляє.
показати весь коментар
26.09.2024 08:23
+8
Мда... Кацапи чудово знали коли напасти
показати весь коментар
26.09.2024 08:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дупель пусто? - а як Китаи нападе?
показати весь коментар
26.09.2024 08:21 Відповісти
Висловлять занепокоєння та обурення
показати весь коментар
26.09.2024 08:23 Відповісти
Менше слухайте, а головне не сприймайте всерйоз різні гівновкиди.
показати весь коментар
26.09.2024 08:34 Відповісти
ця стаття для лохів!!! шоб багато не просили. У них зброї повно: в Америці всі пустелі абрамсами заставленні. а що до напраду Китаю - нема жодної країни здатної перекинути велику армію через океан і там її забезпечувати. Крім США (колись могла, зараз не факт)
показати весь коментар
26.09.2024 08:37 Відповісти
Носіів зброі в них хватає - снарядів . ракет обмаль
показати весь коментар
26.09.2024 08:40 Відповісти
хто це тобі сказав)))?
показати весь коментар
26.09.2024 08:42 Відповісти
Ви шо тут шуткуєте - обіцяли 1млн снарядів - де він? - вчора прес - офіцер 72 - гоі бригади - вони по нас 10 снарядів - ми ім 1
показати весь коментар
26.09.2024 08:46 Відповісти
я не жартую, а з вас сміюсь, бо ви на третєму році війни, поводите себе як дитина!!! А те що у 72-ої немає снарядів, то це не тому що їх немає в наших "союзників".
показати весь коментар
26.09.2024 09:04 Відповісти
Вони ж обіцяли допомагати - за язик іх ніхто не тягнув
показати весь коментар
26.09.2024 09:08 Відповісти
Зуб дали
показати весь коментар
26.09.2024 09:14 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2024 09:29 Відповісти
Москалі теж обіцяли нас любити і не чепати, якщо ядрьону бімбу віддамо.
показати весь коментар
26.09.2024 09:20 Відповісти
Ядерку самии перед в нас США видирали
показати весь коментар
26.09.2024 09:22 Відповісти
Та невже!!! А чому ж тоді наша «ядерка» опинилась в оскалів, а не в америкосів?
показати весь коментар
26.09.2024 15:48 Відповісти
Тому шо ключ до ядерки був у москві а амери ім довіряли
показати весь коментар
26.09.2024 15:54 Відповісти
як же задовбала, ця тупа маячня від таймс.
це ж та продажна газєтьонка, де єрмачина себе восхваляє.
показати весь коментар
26.09.2024 08:23 Відповісти
Північнокорейський підсвинок регоче з НАТи.
показати весь коментар
26.09.2024 08:25 Відповісти
показати весь коментар
26.09.2024 09:01 Відповісти
Мда... Кацапи чудово знали коли напасти
показати весь коментар
26.09.2024 08:25 Відповісти
Ну ось і знайшлося пояснення. Ще треба, щоб таку саму заяву зробив бідон, і картина буде завершеною...
показати весь коментар
26.09.2024 08:27 Відповісти
нехай позичуть в Північній Кореї та Ірану
показати весь коментар
26.09.2024 08:27 Відповісти
От тільки не треба брехати. Суцільна брехня.
показати весь коментар
26.09.2024 08:29 Відповісти
західним союзникам варто було би молитися на Україну, не засовувати голову у пісок (як дехто) і тішитися, що ***** не напало, наприклад, спершу на країни Балтії чи Польщу, і увесь удар прийняла на себе Україна..
*****, певно, вже тисячі раз пошкодувало про те, що спочатку напало на Україну..
показати весь коментар
26.09.2024 08:31 Відповісти
Українці йому якраз для цього й були потрібні, не расіянцями ж воювати проти нати. Типова імперська поведінка.
показати весь коментар
26.09.2024 09:19 Відповісти
о це вся могутність нати ? за 2,5 роки можно було наробити зброї , але вони розраховують домовитись з ****** .
показати весь коментар
26.09.2024 08:34 Відповісти
Это просто какой-то позор! СССР повалили, а тут кишка тонка.
показати весь коментар
26.09.2024 08:35 Відповісти
Світ зійшов з розуму.Всяка бомжота типу КНДР ліпить мільйонами все що може,а ці щось там думають,закликають,занепокоюються,і тд
показати весь коментар
26.09.2024 08:40 Відповісти
А ці мільйонами ліплять фаллоімітатори різних калібрів, форм і кольорів - ось це і є вся потужність теперішнього Заходу
показати весь коментар
26.09.2024 08:59 Відповісти
Воробець
Не "зійшов з розуму" а -"збожеволів".
показати весь коментар
26.09.2024 11:37 Відповісти
Обіцяли 1млн снарядів - і нема - ВВП Заходу 60 трильионів - рашки - 2
показати весь коментар
26.09.2024 08:35 Відповісти
Видимо на Западе воруют даже больше чем на рашке. Просто на Западе красиво воруют. 99% денег уходит на саммиты и болтовню. Даже в США Трамп воет что из-за передачи даже тех несчастных крох, сами США остались голыми. И ето при ежегодных выделениях на оборону почти на триллион.
показати весь коментар
26.09.2024 08:41 Відповісти
Доляри неможливо зарядити в гармати, зроблені з долярів.
показати весь коментар
26.09.2024 08:59 Відповісти
Совсем очумели? А как же вы с Китаем, северной кореей и ираном собираетесь воевать, которые еще даже не расчехляли свои запасы?
показати весь коментар
26.09.2024 08:38 Відповісти
Так не будуть воювати. Це ж дикість і варварство. Будуть домовлятися - як і належить цивілізованим людям.

Ось так бабло і переможе зло.

За їхньою версією...
показати весь коментар
26.09.2024 08:41 Відповісти
маячня
показати весь коментар
26.09.2024 23:07 Відповісти
З яким Іраном воювати?
В Європі процент мусульман зашкалює
показати весь коментар
26.09.2024 08:42 Відповісти
Ну значит уже проиграли. Надоговаривались, дебилы. И зря они думают что с мусульманами вместе теперь будут жить. Мусульмане не потерпят возле себя иноверцев. Сначала они расплодятся как крысы а потом будут выдавливать европейцев в океан.
показати весь коментар
26.09.2024 08:49 Відповісти
А чим буде Північна Корея чи Іран воювати, якщо у них вся електроніка в зброї вироблена із західних компонентів. Вони взагалі не противники заходу, сильно від того залежні, в тому числі в плані продажу ресурсів.

А Китай немає власних технологічних ліній по виготовленню чіпів, все купляє в голондської компанії. Та і проти них починають технологічно розвивати, ніби супротивника Індію, зараз багато американських компаній електроніки переносять туди виробництво.
показати весь коментар
26.09.2024 09:07 Відповісти
Зачем волку залезать в хлев и вырезать всех овец если он их не сьест? Вы ищите логики у безумцев. Они так далеко не мыслят. Их глаза видят а руки тянутся, чтобы все забрать себе. А что дальше будет то не для ихнего ума. Они даже не знают что написано в своем же Коране, где истинным верующим мусульманам запрещено убивать, насиловать и нападать на чужие страны. К тому же у всех етих бабуинов есть то чего нету на Западе- куча дешового мяса для мясных штурмов, как ето делает рашка.
показати весь коментар
26.09.2024 09:42 Відповісти
украинцами они собрались воевать!
показати весь коментар
26.09.2024 11:28 Відповісти
Ну от шо це? Цинічна брехня, чи справжнє положення справ? Якщо брехня то для чого її розповсюджують? А якщо правда, то чи існує НАТО взагалі?
показати весь коментар
26.09.2024 08:47 Відповісти
НАТО існує лише для освоєння багатомільярдних бюджетів їх країн учасниць - там корупція, що нам навіть не снилась
показати весь коментар
26.09.2024 09:01 Відповісти
Отакої, і це ''потужне'' нато. Якби *уйло поліз на нато то вже точно багато захопив би
показати весь коментар
26.09.2024 08:49 Відповісти
Міністр оборони Британії Джон Гілі дає зрозуміти рашисту-"прутін" можеш і дальше воювати з Україною а згодом перейти захоплювати і країни НАТО.В НАТО на складах .зброї не має, і лопат теж не має"
показати весь коментар
26.09.2024 08:49 Відповісти
Час русні йти на НАТО.
показати весь коментар
26.09.2024 08:57 Відповісти
Так і скажіть, хочется аж свербить вливання коштів в власні впк та дуже довгих та вартісних контрактів для лоббійованих виробників зброї та наближеним міністрам і іншим політикам. А те що там в Украіну йде як з капельниці і зброї нема на нові бригади та й мабуть проблеми з заміщенням вибитої техніки то таке, головне щоб подвоїли чи потроїли темпи мобілізації та готувалися до контрнаступу
показати весь коментар
26.09.2024 08:58 Відповісти
Три підсанкційні країни спокійно клепають зброю в шаленій кількості, а могутнє НАТО обезброїлось, навіть не повоювавши.
показати весь коментар
26.09.2024 08:58 Відповісти
А Україна дозволила прокачку рашистської нафти своєю трубою для того шоб путін заробляв гроші на свою армію. Гарно, нє?! Потужно!
показати весь коментар
26.09.2024 09:01 Відповісти
Фото тисяч шт техніки що гниє на складах і яку утилізують по трохи то фотомонтаж.

Постійно є повідомлення що союзники утилізовують бронемашини та інші речі але нам не передають. Канада, Австралія, США.
показати весь коментар
26.09.2024 09:02 Відповісти
Просто подумайте, сукупний бюджет країн учасниць НАТО 1,3 трлн доларів, бюджет воюючих України і раші 60 і 110 млрд відповідно. Ви розумієте в яких масштабах там розкрадаються гроші? Просто вони не возять їх сумками в багажниках як наші телепні, а крисо списують через різні самміти, конференції і так далі
показати весь коментар
26.09.2024 09:07 Відповісти
А потім і виходить ракета з бойовою частиною 3 кг дальністю 8 км і ціною 300 тис долл.
показати весь коментар
26.09.2024 09:20 Відповісти
Подивіться фільм голівуду про двох торговців зброєю для Пентагону, не памятаю точно назву але він в топ 100 на сайтах, його художньо спотворили але він знятий на основі реальних подій.

Тоді стає все на свої місця в плані цінника 12 млрд. на логістику.
показати весь коментар
26.09.2024 09:20 Відповісти
Хлопці зі стволами?
показати весь коментар
26.09.2024 11:04 Відповісти
Та вона.
показати весь коментар
26.09.2024 11:12 Відповісти
Правильно, только согласно официальным данным на 2024год бюджет у Украины- 42 млрд. баксов, у Раши- 379 млр.баксов.
показати весь коментар
26.09.2024 09:23 Відповісти
Як? Як одне речення "розмазюкали" на цілу статтю?
показати весь коментар
26.09.2024 09:14 Відповісти
чи здатна Україна озброїти сама себе?

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cy0lyzezd24o
показати весь коментар
26.09.2024 09:19 Відповісти
Таке враження ,шо озброювавши Україну ,всі західні заводи зупиниляся водночасі ..."всьо" зброю не виготовляють , чекають голі ,босі, підперезані ,на московію з з китаєм, на своїх землях ...Захід ,історичні ,хронічні пі* дуни ...
показати весь коментар
26.09.2024 09:22 Відповісти
таки металобрухт закінчився, то може час надати ЗБРОЮ, бо відпетляти не вийде, кацапстан з китайозами самі по собі не розсосуться
показати весь коментар
26.09.2024 09:25 Відповісти
Так что не нада гнать бочку на зельку. Он они видимо тоже свое оружие в асфальт закатали, раз у них запасы так быстро кончились. Как они вообще собирались воевать?
показати весь коментар
26.09.2024 09:28 Відповісти
Маккартні
Ха! Так у 2015-2020 роках у ЗМІ від різних авторів зявлялась цифра у 3-4 місяці. Саме на такий період у ЗСУ вистачило би власного боєзапасу на випадок реальної війни. Як не дивно, прогноз виявився близьким до істини.
показати весь коментар
26.09.2024 11:56 Відповісти
Після такої публікації з'являється враження що НАТО тепер дійсно не готове до якоїсь війни...їх ресурсів вистачило лише на три роки..?!
показати весь коментар
26.09.2024 09:42 Відповісти
The Times - це чиє видання?
показати весь коментар
26.09.2024 09:53 Відповісти
Знову ж таки, залежність від виборів в іншій країні - це плата за втрату нашої суб'єктності завдяки Зе і його шоблі мародерів. Який просрав наші кордони, гроші, зброю, захист України.
Ми не можем всім подобатись - республіканцям, полякам, всістися всім на голову і безкінечно доїти платників податків інших країн.
Своє треба мати, дорослішайте вже.
А то з однієї сторони толеруєм відвертого ворога на чолі України, з іншої, нам всі винні
показати весь коментар
26.09.2024 10:17 Відповісти
На Заході немає зброї для такої війни. Якби не китайські дрони давно настав би повний *******. А Європа це просто смішно. Виявляється вони "передали всю зброю" якої у неї ніколи не було. Хіба що для парадів.
показати весь коментар
26.09.2024 10:30 Відповісти
Єдине що я бачу з Європи на війні, це поліцейські броньовані машини.
показати весь коментар
26.09.2024 10:32 Відповісти
Ну і звичайно радянський мотлох.
показати весь коментар
26.09.2024 10:34 Відповісти
Брехня. У Європи може і немає, але те що зброї для України немає в США я ніколи не повірю. У США зброї повно.
показати весь коментар
26.09.2024 11:18 Відповісти
 
 