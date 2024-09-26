У західних союзників майже не залишилося зброї після озброєння України, - The Times

Країнам Заходу слід зосередитися на необхідності нарощування виробництва зброї, оскільки на їх складах її майже не залишилося.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The Times, про це напередодні зустрічі у штаб-квартирі Організації Об'єднаних Націй в Нью-Йорку заявив міністр збройних сил Великої Британії Люк Поллард.

"Я думаю, що більшість західних країн передали Україні більшу частину ресурсів, які вони мали на озброєнні... тому ми бачимо, як формуються більш тісні торговельні відносини", – сказав він під час виступу на заході в рамках Лейбористської конференції.

Водночас він не став говорити про те, наскільки виснаженими є запаси озброєнь у Великій Британії.

"Нам потрібно не лише поповнити наші запаси, нам потрібне надійне постачання їх в Україну для продовження боротьби", - наголосив він.

Джерела в українському оборонному відомстві раніше також висловлювали побоювання, що Великій Британії "нема чого запропонувати Україні".

Поллард зазначив, що рішення надати Києву якомога більше зброї було абсолютно правильним.

"Ми вичерпали наші власні запаси для того, щоб зробити це", – додав міністр.

Міністр оборони Британії Джон Гілі, у свою чергу, припустив, що Україні також бракує військових, яких вона може відправити на захід для навчання.

Міністерство оборони вважає, що Україна повинна мати можливість швидко укладати контракти з британськими оборонними компаніями, а також отримати підтримку, необхідну для збільшення виробництва всередині країни.

Звіт Національного аудиторського офісу цього місяця показав, що британські військові запаси є настільки виснаженими, що уряд в середині минулого року був змушений скоротити допомогу Україні.

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Джерела в українському оборонному відомстві раніше також висловлювали побоювання, що Великій Британії "нема чого запропонувати Україні".

Поллард зазначив, що рішення надати Києву якомога більше зброї було абсолютно правильним.

"Ми вичерпали наші власні запаси для того, щоб зробити це", – додав міністр.

Нагадаємо, напередодні міністерство оборони США оголосило про надання додаткової допомоги у сфері безпеки, щоб забезпечити Україну інструментами, необхідними для перемоги у боротьбі з російською агресією.

Також за повідомлення агенства Reuters, США планують оголосити про військову допомогу Україні на суму понад 8 мільярдів доларів у четвер під час візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона.