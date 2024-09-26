У западных союзников почти не осталось оружия после вооружения Украины, - The Times

Странам Запада следует сосредоточиться на необходимости наращивания производства оружия, поскольку на их складах его почти не осталось.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times, об этом накануне встречи в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке заявил министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард.

"Я думаю, что большинство западных стран передали Украине большую часть ресурсов, которые они имели на вооружении... поэтому мы видим, как формируются более тесные торговые отношения", - сказал он во время выступления на мероприятии в рамках Лейбористской конференции.

В то же время он не стал говорить о том, насколько истощены запасы вооружений в Великобритании.

"Нам нужно не только пополнить наши запасы, нам нужны надежные поставки их в Украину для продолжения борьбы", - подчеркнул он.

Источники в украинском оборонном ведомстве ранее также высказывали опасения, что Великобритании "нечего предложить Украине".

Поллард отметил, что решение предоставить Киеву как можно больше оружия было абсолютно правильным.

"Мы исчерпали наши собственные запасы для того, чтобы сделать это", - добавил министр.

Министр обороны Британии Джон Гили, в свою очередь, предположил, что Украине также не хватает военных, которых она может отправить на запад для обучения.

Министерство обороны считает, что Украина должна иметь возможность быстро заключать контракты с британскими оборонными компаниями, а также получить поддержку, необходимую для увеличения производства внутри страны.

Отчет Национального аудиторского офиса в этом месяце показал, что британские военные запасы настолько истощены, что правительство в середине прошлого года было вынуждено сократить помощь Украине.

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Источники в украинском оборонном ведомстве ранее также высказывали опасения, что Великобритании "нечего предложить Украине".

Поллард отметил, что решение предоставить Киеву как можно больше оружия было абсолютно правильным.

"Мы исчерпали наши собственные запасы для того, чтобы сделать это", - добавил министр.

Напомним, накануне министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности, чтобы обеспечить Украину инструментами, необходимыми для победы в борьбе с российской агрессией.

Также по сообщению агентства Reuters, США планируют объявить о военной помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов в четверг во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.