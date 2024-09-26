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Новости Война
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У западных союзников почти не осталось оружия после вооружения Украины, - The Times

велика,британія,гаубиця
Фото: express.co.uk

Странам Запада следует сосредоточиться на необходимости наращивания производства оружия, поскольку на их складах его почти не осталось.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The Times, об этом накануне встречи в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке заявил министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард.

"Я думаю, что большинство западных стран передали Украине большую часть ресурсов, которые они имели на вооружении... поэтому мы видим, как формируются более тесные торговые отношения", - сказал он во время выступления на мероприятии в рамках Лейбористской конференции.

В то же время он не стал говорить о том, насколько истощены запасы вооружений в Великобритании.

"Нам нужно не только пополнить наши запасы, нам нужны надежные поставки их в Украину для продолжения борьбы", - подчеркнул он.

Источники в украинском оборонном ведомстве ранее также высказывали опасения, что Великобритании "нечего предложить Украине".

Поллард отметил, что решение предоставить Киеву как можно больше оружия было абсолютно правильным.

"Мы исчерпали наши собственные запасы для того, чтобы сделать это", - добавил министр.

Министр обороны Британии Джон Гили, в свою очередь, предположил, что Украине также не хватает военных, которых она может отправить на запад для обучения.

Министерство обороны считает, что Украина должна иметь возможность быстро заключать контракты с британскими оборонными компаниями, а также получить поддержку, необходимую для увеличения производства внутри страны.

Отчет Национального аудиторского офиса в этом месяце показал, что британские военные запасы настолько истощены, что правительство в середине прошлого года было вынуждено сократить помощь Украине.

Также читайте: Стубб призвал снять ограничения на дальнобойные удары Украины по РФ: Путин должен проиграть

Источники в украинском оборонном ведомстве ранее также высказывали опасения, что Великобритании "нечего предложить Украине".

Поллард отметил, что решение предоставить Киеву как можно больше оружия было абсолютно правильным.

"Мы исчерпали наши собственные запасы для того, чтобы сделать это", - добавил министр.

Напомним, накануне министерство обороны США объявило о предоставлении дополнительной помощи в сфере безопасности, чтобы обеспечить Украину инструментами, необходимыми для победы в борьбе с российской агрессией.

Также по сообщению агентства Reuters, США планируют объявить о военной помощи Украине на сумму более 8 миллиардов долларов в четверг во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон.

 

Автор: 

Великобритания (4977) оружие (10221) помощь (7817)


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Топ комментарии
+15
Північнокорейський підсвинок регоче з НАТи.
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26.09.2024 08:25
+11
як же задовбала, ця тупа маячня від таймс.
це ж та продажна газєтьонка, де єрмачина себе восхваляє.
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26.09.2024 08:23
+8
Мда... Кацапи чудово знали коли напасти
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26.09.2024 08:25
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Правила форума Совет форумчан
Дупель пусто? - а як Китаи нападе?
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26.09.2024 08:21 Ответить
Висловлять занепокоєння та обурення
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26.09.2024 08:23 Ответить
Менше слухайте, а головне не сприймайте всерйоз різні гівновкиди.
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26.09.2024 08:34 Ответить
ця стаття для лохів!!! шоб багато не просили. У них зброї повно: в Америці всі пустелі абрамсами заставленні. а що до напраду Китаю - нема жодної країни здатної перекинути велику армію через океан і там її забезпечувати. Крім США (колись могла, зараз не факт)
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26.09.2024 08:37 Ответить
Носіів зброі в них хватає - снарядів . ракет обмаль
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26.09.2024 08:40 Ответить
хто це тобі сказав)))?
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26.09.2024 08:42 Ответить
Ви шо тут шуткуєте - обіцяли 1млн снарядів - де він? - вчора прес - офіцер 72 - гоі бригади - вони по нас 10 снарядів - ми ім 1
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26.09.2024 08:46 Ответить
я не жартую, а з вас сміюсь, бо ви на третєму році війни, поводите себе як дитина!!! А те що у 72-ої немає снарядів, то це не тому що їх немає в наших "союзників".
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26.09.2024 09:04 Ответить
Вони ж обіцяли допомагати - за язик іх ніхто не тягнув
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26.09.2024 09:08 Ответить
Зуб дали
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26.09.2024 09:14 Ответить
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26.09.2024 09:29 Ответить
Москалі теж обіцяли нас любити і не чепати, якщо ядрьону бімбу віддамо.
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26.09.2024 09:20 Ответить
Ядерку самии перед в нас США видирали
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26.09.2024 09:22 Ответить
Та невже!!! А чому ж тоді наша «ядерка» опинилась в оскалів, а не в америкосів?
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26.09.2024 15:48 Ответить
Тому шо ключ до ядерки був у москві а амери ім довіряли
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26.09.2024 15:54 Ответить
як же задовбала, ця тупа маячня від таймс.
це ж та продажна газєтьонка, де єрмачина себе восхваляє.
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26.09.2024 08:23 Ответить
Північнокорейський підсвинок регоче з НАТи.
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26.09.2024 08:25 Ответить
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26.09.2024 09:01 Ответить
Мда... Кацапи чудово знали коли напасти
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26.09.2024 08:25 Ответить
Ну ось і знайшлося пояснення. Ще треба, щоб таку саму заяву зробив бідон, і картина буде завершеною...
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26.09.2024 08:27 Ответить
нехай позичуть в Північній Кореї та Ірану
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26.09.2024 08:27 Ответить
От тільки не треба брехати. Суцільна брехня.
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26.09.2024 08:29 Ответить
західним союзникам варто було би молитися на Україну, не засовувати голову у пісок (як дехто) і тішитися, що ***** не напало, наприклад, спершу на країни Балтії чи Польщу, і увесь удар прийняла на себе Україна..
*****, певно, вже тисячі раз пошкодувало про те, що спочатку напало на Україну..
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26.09.2024 08:31 Ответить
Українці йому якраз для цього й були потрібні, не расіянцями ж воювати проти нати. Типова імперська поведінка.
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26.09.2024 09:19 Ответить
о це вся могутність нати ? за 2,5 роки можно було наробити зброї , але вони розраховують домовитись з ****** .
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26.09.2024 08:34 Ответить
Это просто какой-то позор! СССР повалили, а тут кишка тонка.
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26.09.2024 08:35 Ответить
Світ зійшов з розуму.Всяка бомжота типу КНДР ліпить мільйонами все що може,а ці щось там думають,закликають,занепокоюються,і тд
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26.09.2024 08:40 Ответить
А ці мільйонами ліплять фаллоімітатори різних калібрів, форм і кольорів - ось це і є вся потужність теперішнього Заходу
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26.09.2024 08:59 Ответить
Воробець
Не "зійшов з розуму" а -"збожеволів".
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26.09.2024 11:37 Ответить
Обіцяли 1млн снарядів - і нема - ВВП Заходу 60 трильионів - рашки - 2
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26.09.2024 08:35 Ответить
Видимо на Западе воруют даже больше чем на рашке. Просто на Западе красиво воруют. 99% денег уходит на саммиты и болтовню. Даже в США Трамп воет что из-за передачи даже тех несчастных крох, сами США остались голыми. И ето при ежегодных выделениях на оборону почти на триллион.
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26.09.2024 08:41 Ответить
Доляри неможливо зарядити в гармати, зроблені з долярів.
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26.09.2024 08:59 Ответить
Совсем очумели? А как же вы с Китаем, северной кореей и ираном собираетесь воевать, которые еще даже не расчехляли свои запасы?
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26.09.2024 08:38 Ответить
Так не будуть воювати. Це ж дикість і варварство. Будуть домовлятися - як і належить цивілізованим людям.

Ось так бабло і переможе зло.

За їхньою версією...
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26.09.2024 08:41 Ответить
маячня
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26.09.2024 23:07 Ответить
З яким Іраном воювати?
В Європі процент мусульман зашкалює
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26.09.2024 08:42 Ответить
Ну значит уже проиграли. Надоговаривались, дебилы. И зря они думают что с мусульманами вместе теперь будут жить. Мусульмане не потерпят возле себя иноверцев. Сначала они расплодятся как крысы а потом будут выдавливать европейцев в океан.
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26.09.2024 08:49 Ответить
А чим буде Північна Корея чи Іран воювати, якщо у них вся електроніка в зброї вироблена із західних компонентів. Вони взагалі не противники заходу, сильно від того залежні, в тому числі в плані продажу ресурсів.

А Китай немає власних технологічних ліній по виготовленню чіпів, все купляє в голондської компанії. Та і проти них починають технологічно розвивати, ніби супротивника Індію, зараз багато американських компаній електроніки переносять туди виробництво.
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26.09.2024 09:07 Ответить
Зачем волку залезать в хлев и вырезать всех овец если он их не сьест? Вы ищите логики у безумцев. Они так далеко не мыслят. Их глаза видят а руки тянутся, чтобы все забрать себе. А что дальше будет то не для ихнего ума. Они даже не знают что написано в своем же Коране, где истинным верующим мусульманам запрещено убивать, насиловать и нападать на чужие страны. К тому же у всех етих бабуинов есть то чего нету на Западе- куча дешового мяса для мясных штурмов, как ето делает рашка.
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26.09.2024 09:42 Ответить
украинцами они собрались воевать!
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26.09.2024 11:28 Ответить
Ну от шо це? Цинічна брехня, чи справжнє положення справ? Якщо брехня то для чого її розповсюджують? А якщо правда, то чи існує НАТО взагалі?
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26.09.2024 08:47 Ответить
НАТО існує лише для освоєння багатомільярдних бюджетів їх країн учасниць - там корупція, що нам навіть не снилась
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26.09.2024 09:01 Ответить
Отакої, і це ''потужне'' нато. Якби *уйло поліз на нато то вже точно багато захопив би
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26.09.2024 08:49 Ответить
Міністр оборони Британії Джон Гілі дає зрозуміти рашисту-"прутін" можеш і дальше воювати з Україною а згодом перейти захоплювати і країни НАТО.В НАТО на складах .зброї не має, і лопат теж не має"
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26.09.2024 08:49 Ответить
Час русні йти на НАТО.
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26.09.2024 08:57 Ответить
Так і скажіть, хочется аж свербить вливання коштів в власні впк та дуже довгих та вартісних контрактів для лоббійованих виробників зброї та наближеним міністрам і іншим політикам. А те що там в Украіну йде як з капельниці і зброї нема на нові бригади та й мабуть проблеми з заміщенням вибитої техніки то таке, головне щоб подвоїли чи потроїли темпи мобілізації та готувалися до контрнаступу
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26.09.2024 08:58 Ответить
Три підсанкційні країни спокійно клепають зброю в шаленій кількості, а могутнє НАТО обезброїлось, навіть не повоювавши.
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26.09.2024 08:58 Ответить
А Україна дозволила прокачку рашистської нафти своєю трубою для того шоб путін заробляв гроші на свою армію. Гарно, нє?! Потужно!
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26.09.2024 09:01 Ответить
Фото тисяч шт техніки що гниє на складах і яку утилізують по трохи то фотомонтаж.

Постійно є повідомлення що союзники утилізовують бронемашини та інші речі але нам не передають. Канада, Австралія, США.
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26.09.2024 09:02 Ответить
Просто подумайте, сукупний бюджет країн учасниць НАТО 1,3 трлн доларів, бюджет воюючих України і раші 60 і 110 млрд відповідно. Ви розумієте в яких масштабах там розкрадаються гроші? Просто вони не возять їх сумками в багажниках як наші телепні, а крисо списують через різні самміти, конференції і так далі
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26.09.2024 09:07 Ответить
А потім і виходить ракета з бойовою частиною 3 кг дальністю 8 км і ціною 300 тис долл.
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26.09.2024 09:20 Ответить
Подивіться фільм голівуду про двох торговців зброєю для Пентагону, не памятаю точно назву але він в топ 100 на сайтах, його художньо спотворили але він знятий на основі реальних подій.

Тоді стає все на свої місця в плані цінника 12 млрд. на логістику.
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26.09.2024 09:20 Ответить
Хлопці зі стволами?
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26.09.2024 11:04 Ответить
Та вона.
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26.09.2024 11:12 Ответить
Правильно, только согласно официальным данным на 2024год бюджет у Украины- 42 млрд. баксов, у Раши- 379 млр.баксов.
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26.09.2024 09:23 Ответить
Як? Як одне речення "розмазюкали" на цілу статтю?
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26.09.2024 09:14 Ответить
чи здатна Україна озброїти сама себе?

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cy0lyzezd24o
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26.09.2024 09:19 Ответить
Таке враження ,шо озброювавши Україну ,всі західні заводи зупиниляся водночасі ..."всьо" зброю не виготовляють , чекають голі ,босі, підперезані ,на московію з з китаєм, на своїх землях ...Захід ,історичні ,хронічні пі* дуни ...
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26.09.2024 09:22 Ответить
таки металобрухт закінчився, то може час надати ЗБРОЮ, бо відпетляти не вийде, кацапстан з китайозами самі по собі не розсосуться
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26.09.2024 09:25 Ответить
Так что не нада гнать бочку на зельку. Он они видимо тоже свое оружие в асфальт закатали, раз у них запасы так быстро кончились. Как они вообще собирались воевать?
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26.09.2024 09:28 Ответить
Маккартні
Ха! Так у 2015-2020 роках у ЗМІ від різних авторів зявлялась цифра у 3-4 місяці. Саме на такий період у ЗСУ вистачило би власного боєзапасу на випадок реальної війни. Як не дивно, прогноз виявився близьким до істини.
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26.09.2024 11:56 Ответить
Після такої публікації з'являється враження що НАТО тепер дійсно не готове до якоїсь війни...їх ресурсів вистачило лише на три роки..?!
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26.09.2024 09:42 Ответить
The Times - це чиє видання?
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26.09.2024 09:53 Ответить
Знову ж таки, залежність від виборів в іншій країні - це плата за втрату нашої суб'єктності завдяки Зе і його шоблі мародерів. Який просрав наші кордони, гроші, зброю, захист України.
Ми не можем всім подобатись - республіканцям, полякам, всістися всім на голову і безкінечно доїти платників податків інших країн.
Своє треба мати, дорослішайте вже.
А то з однієї сторони толеруєм відвертого ворога на чолі України, з іншої, нам всі винні
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26.09.2024 10:17 Ответить
На Заході немає зброї для такої війни. Якби не китайські дрони давно настав би повний *******. А Європа це просто смішно. Виявляється вони "передали всю зброю" якої у неї ніколи не було. Хіба що для парадів.
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26.09.2024 10:30 Ответить
Єдине що я бачу з Європи на війні, це поліцейські броньовані машини.
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26.09.2024 10:32 Ответить
Ну і звичайно радянський мотлох.
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26.09.2024 10:34 Ответить
Брехня. У Європи може і немає, але те що зброї для України немає в США я ніколи не повірю. У США зброї повно.
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26.09.2024 11:18 Ответить
 
 