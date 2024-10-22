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Россия может передать КНДР ядерные технологии в обмен на военных, - посол Южной Кореи Хванг

Джонкук Хванг

За участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ, об этом во время выступления в Совете Безопасности ООН заявил постоянный представитель Южной Кореи Джонкук Хванг.

"За участие своих подразделений Северная Корея будет ожидать щедрой платы от Москвы. Речь может идти как о финансовом, так и о военном содействии. Это могут быть также и технологии, связанные с ядерным оружием", - заявил посол.

По его словам, Северная Корея, вероятно, уже вскоре станет "активным участником" войны России против Украины.

Напомним, Южная Корея может отправить военный и разведывательный персонал в Украину после того, как КНДР отправила войска в поддержку России.

Также читайте: США вместе с союзниками изучают ситуацию относительно военных Северной Корее в РФ, - Белый дом

Автор: 

КНДР (1226) россия (96192) ядерная безопасность (500)


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Топ комментарии
+7
Жуйте соплі далі довбойоби, скоро буде по південній кореї летіти ******* - герань - шахед
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22.10.2024 07:13 Ответить
+7
Такими темпами, скоро КНДР начнет ЯО поставлять в РФ...
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22.10.2024 07:20 Ответить
+5
Вони що, з анабіозу вийшли?
Кретини, просніться, ви обі-ралися, і вже давно....
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22.10.2024 07:29 Ответить
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Та це ж акт не в'є бєнного відчяю!!!
Фатальна ескалація, як не як.
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22.10.2024 07:08 Ответить
А ще не передала? Звідки в них ЯЗ?
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22.10.2024 07:09 Ответить
шонібудь від сцикливих південо-корейців. в подібних заявах полюбому має бути "ядернатехнологія", хоча всі знають що півне-корейці володіють ядерною зброєю
цирк на дроті
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22.10.2024 12:34 Ответить
Жуйте соплі далі довбойоби, скоро буде по південній кореї летіти ******* - герань - шахед
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22.10.2024 07:13 Ответить
Такими темпами, скоро КНДР начнет ЯО поставлять в РФ...
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22.10.2024 07:20 Ответить
Вони що, з анабіозу вийшли?
Кретини, просніться, ви обі-ралися, і вже давно....
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22.10.2024 07:29 Ответить
може. Роздупляйтесь скоріше.
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22.10.2024 07:36 Ответить
та, які в сраку технології?
тут, в тіктоку новини про кейпопських зірок.

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22.10.2024 08:15 Ответить
Вже...
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22.10.2024 08:19 Ответить
и обязательно передаст...пока цивилизованный мир будет сопли жевать
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22.10.2024 08:28 Ответить
А може навпаки. Північна Корея дасть. І зараз більша загроза не від ядерки, а від бактеріологічної зброї. Ковід нам у приклад. І це ще не кінець.
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22.10.2024 08:33 Ответить
А ви що можете?
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22.10.2024 08:36 Ответить
Лошки, то китай розплатиться з кімом південною кореєю.
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22.10.2024 09:01 Ответить
А вы побольше озабоченности выпускайте. Как и США и Европа продолжают заглядывать ***** в очко и скоро у каждого бабуина будет росийское ядерное оружие.
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22.10.2024 09:06 Ответить
Очень ценная техническая документация "Сармата" - ее первой и передадут! 👌
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22.10.2024 12:34 Ответить
 
 