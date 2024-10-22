Россия может передать КНДР ядерные технологии в обмен на военных, - посол Южной Кореи Хванг

За участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ, об этом во время выступления в Совете Безопасности ООН заявил постоянный представитель Южной Кореи Джонкук Хванг.

"За участие своих подразделений Северная Корея будет ожидать щедрой платы от Москвы. Речь может идти как о финансовом, так и о военном содействии. Это могут быть также и технологии, связанные с ядерным оружием", - заявил посол.

По его словам, Северная Корея, вероятно, уже вскоре станет "активным участником" войны России против Украины.

Напомним, Южная Корея может отправить военный и разведывательный персонал в Украину после того, как КНДР отправила войска в поддержку России.

Также читайте: США вместе с союзниками изучают ситуацию относительно военных Северной Корее в РФ, - Белый дом