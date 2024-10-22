Росія може передати КНДР ядерні технології в обмін на військових, - посол Південної Кореї Хванг
За участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ, про це під час виступу в Раді Безпеки ООН заявив постійний представник Південної Кореї Джонкук Хванг.
"За участь своїх підрозділів Північна Корея очікуватиме щедрої плати від Москви. Може йтися як про фінансове, так і про військове сприяння. Це можуть бути також і технології, повʼязані із ядерною зброєю", - заявив посол.
За його словами, Північна Корея, вірогідно, вже незабаром стане "активним учасником" війни Росії проти України.
Нагадаємо, Південна Корея може відправити військовий і розвідувальний персонал в Україну після того, як КНДР відправила війська на підтримку Росії.
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