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Новини
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Росія може передати КНДР ядерні технології в обмін на військових, - посол Південної Кореї Хванг

Джонкук Хванг

За участь військових Північної Кореї у війні проти України, Росія може розплатитися ядерними збройними технологіями

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням Укрінформ, про це під час виступу в Раді Безпеки ООН заявив постійний представник Південної Кореї Джонкук Хванг.

"За участь своїх підрозділів Північна Корея очікуватиме щедрої плати від Москви. Може йтися як про фінансове, так і про військове сприяння. Це можуть бути також і технології, повʼязані із ядерною зброєю", - заявив посол.

За його словами, Північна Корея, вірогідно, вже незабаром стане "активним учасником" війни Росії проти України.

Нагадаємо, Південна Корея може відправити військовий і розвідувальний персонал в Україну після того, як КНДР відправила війська на підтримку Росії.

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Автор: 

КНДР (1252) росія (66080) ядерна безпека (570)


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Топ коментарі
+7
Жуйте соплі далі довбойоби, скоро буде по південній кореї летіти ******* - герань - шахед
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22.10.2024 07:13 Відповісти
+7
Такими темпами, скоро КНДР начнет ЯО поставлять в РФ...
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22.10.2024 07:20 Відповісти
+5
Вони що, з анабіозу вийшли?
Кретини, просніться, ви обі-ралися, і вже давно....
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22.10.2024 07:29 Відповісти
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Та це ж акт не в'є бєнного відчяю!!!
Фатальна ескалація, як не як.
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22.10.2024 07:08 Відповісти
А ще не передала? Звідки в них ЯЗ?
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22.10.2024 07:09 Відповісти
шонібудь від сцикливих південо-корейців. в подібних заявах полюбому має бути "ядернатехнологія", хоча всі знають що півне-корейці володіють ядерною зброєю
цирк на дроті
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22.10.2024 12:34 Відповісти
Жуйте соплі далі довбойоби, скоро буде по південній кореї летіти ******* - герань - шахед
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22.10.2024 07:13 Відповісти
Такими темпами, скоро КНДР начнет ЯО поставлять в РФ...
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22.10.2024 07:20 Відповісти
Вони що, з анабіозу вийшли?
Кретини, просніться, ви обі-ралися, і вже давно....
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22.10.2024 07:29 Відповісти
може. Роздупляйтесь скоріше.
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22.10.2024 07:36 Відповісти
та, які в сраку технології?
тут, в тіктоку новини про кейпопських зірок.

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22.10.2024 08:15 Відповісти
Вже...
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22.10.2024 08:19 Відповісти
и обязательно передаст...пока цивилизованный мир будет сопли жевать
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22.10.2024 08:28 Відповісти
А може навпаки. Північна Корея дасть. І зараз більша загроза не від ядерки, а від бактеріологічної зброї. Ковід нам у приклад. І це ще не кінець.
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22.10.2024 08:33 Відповісти
А ви що можете?
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22.10.2024 08:36 Відповісти
Лошки, то китай розплатиться з кімом південною кореєю.
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22.10.2024 09:01 Відповісти
А вы побольше озабоченности выпускайте. Как и США и Европа продолжают заглядывать ***** в очко и скоро у каждого бабуина будет росийское ядерное оружие.
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22.10.2024 09:06 Відповісти
Очень ценная техническая документация "Сармата" - ее первой и передадут! 👌
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22.10.2024 12:34 Відповісти
 
 