Часть северокорейских войск может быть развернута в районе Курска, - Белый дом
В Белом доме считают, что северокорейские военные могут появиться в Курской области РФ.
Об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.
При этом Кирби отметил, что США неизвестно, что именно военные КНДР там будут делать.
"Возможно, даже вероятно, что по крайней мере некоторые из этих северокорейских войск могут быть развернуты в районе Курска. Но в каком качестве, с какой целью, это пока остается непонятным", - заявил представитель Белого дома.
Днем ранее Кирби также заявлял, что США не знают, как солдат КНДР будут задействовать в войне против Украины.
"Мы знаем, что есть по крайней мере несколько тысяч северокорейских солдат на, кажется, трех военных тренировочных базах на востоке России. Чему именно их обучают, мы не знаем, будут ли и каким образом они будут задействованы в этой войне против Украины, мы также этого не знаем", - отметил чиновник.
Участие военных КНДР в войне России против Украины
17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.
Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.
Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.
Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.
15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.
Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.
В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.
Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.
Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи. Впоследствии стало известно, что их задержали.
Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.
А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.
Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.
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Тепер підходимо до обох Корей... Порівняння північно- та південнокорейців ще більш разюче : різниця в зрості новобранців уже перевершує 20 см!!! Системне (з народження) хронічне недоїдання північнокорейців видно "неозброєним оком"... От тобі й "північнокорейський спецназ"...
По данным Всемирного справочника ЦРУ, в Северной Корее суммарный коэффициент рождаемости, то есть, число рождений в расчёте на одну женщину в течение её жизни, составляет 1,89
Уровень рождаемости в Южной Корее составляет 0,72 ребенка на одну женщину и является самым низким в мире.
Не в корень пошли эти 20 см. Не в корень. Если только Ын не репрессиями рожать заставляет
.https://www.cemaat.media/ua/article/yak-rosiya-mozhe-vikoristovuvati-pivnichnih-koreyciv-u-viyni-proti-********?fbclid=IwY2xjawGH3I1leHRuA2FlbQIxMQABHTPx5DCCv-***********-*************************************************************** ..нароссіі радісне пожвавлення з приводу прибуття північнокорейських солдатів, які тільки бров піднімуть - і Україна одразу все зрозуміє. Ну тобто, звісно ж, вяліка русська армія і сама б легко впоралася, причому ще в перші три дні, але якщо вже корейці таки понаїхали, найкращим головам Кремля доводиться вигадувати, куди б їх прилаштувати так, щоб над непереможною та легендарною русською армією поменше ржали.
І такі варіанти є...
6) Мовний бар'єр стане дуже важливим запобіжником від неуставних стосунків русських воїнів-інтернаціоналістів з північними корейцями. Корейці досить швидко вивчать головні військові терміни на кшталт "чурка *******" ("шановний пане"), "чмо узкоглазоє" ("товариш рядовий, шикуйсь"), "гніда желтожопая" ("уперед, в атаку на клятих ворогів комунізма і особисто товариша Кім Чен Ина!") тощо. Таким чином, їх подальша служба буде простою, зрозумілою і короткою.
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1) З якого матеріалу шита національна форма північнокорейських солдатів?
2) Чи знають північнокорейські солдати, якою вогненебезпечною є російська форма, пошита з синтетики (в яку їх переодягають)?
При масовому застосуванні, з обох сторін, дронів з вибухово-запалювальною сумішшю, процент обгорілих кацапів набагато перевершує кількість обгорілих воїнів ЗСУ. Кацапи горять, як смолоскипи... А синтетика ще й "вплавлюється" в тіло, додаючи до опіків і хімічне отруєння продуктами розпаду тієї синтетики...