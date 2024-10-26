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Новости Война
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Часть северокорейских войск может быть развернута в районе Курска, - Белый дом

армія північної кореї

В Белом доме считают, что северокорейские военные могут появиться в Курской области РФ.

Об этом заявил советник Белого дома по вопросам коммуникаций в сфере нацбезопасности Джон Кирби, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки.

При этом Кирби отметил, что США неизвестно, что именно военные КНДР там будут делать.

"Возможно, даже вероятно, что по крайней мере некоторые из этих северокорейских войск могут быть развернуты в районе Курска. Но в каком качестве, с какой целью, это пока остается непонятным", - заявил представитель Белого дома.

Также читайте: Зеленский заслушал доклад Сырского: Первые военные КНДР зайдут в зоны боевых действий 27–28 октября

Днем ранее Кирби также заявлял, что США не знают, как солдат КНДР будут задействовать в войне против Украины.

"Мы знаем, что есть по крайней мере несколько тысяч северокорейских солдат на, кажется, трех военных тренировочных базах на востоке России. Чему именно их обучают, мы не знаем, будут ли и каким образом они будут задействованы в этой войне против Украины, мы также этого не знаем", - отметил чиновник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Участие солдат КНДР в войне против Украины свидетельствует об отчаянии России, - Пентагон

Участие военных КНДР в войне России против Украины

17 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия готовит десять тысяч северокорейских военных для войны в Украине, в том числе пехоту.

Ранее издание Washington Post писало, что несколько тысяч солдат из КНДР проходят обучение в России и могут быть отправлены на фронт в Украину.

Напомним, в начале октября министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен заявил, что КНДР могла направить своих военных во временно оккупированные территории Украины в поддержку войны России против нашей страны.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что информация о якобы подготовке Россией солдат из КНДР к отправке на фронт в Украину не соответствует действительности.

15 октября СМИ сообщили, что на базе 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупационной армии РФ россияне начали формировать так называемый "особый бурятский батальон". Он будет укомплектован гражданами Северной Кореи.

Впоследствии глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что почти 11 тысяч солдат из Северной Кореи сейчас проходят подготовку на востоке России, чтобы воевать против Украины. К боевым действиям они будут готовы уже с 1 ноября.

В то же время глава Пентагона Ллойд Остин заявлял, что США пока не подтверждают отправку Северной Кореей военных в Россию.

Южная Корея вызвала посла РФ в Сеуле из-за участия КНДР в войне против Украины.

Сообщалось, что с позиций армии РФ на границе Украины с Брянской и Курской областями уже сбежали восемнадцать военнослужащих Северной Кореи. Впоследствии стало известно, что их задержали.

Постоянный представитель Южной Кореи в Совете Безопасности ООН Джонкук Хванг сообщил, что за участие военных Северной Кореи в войне против Украины, Россия может расплатиться ядерными вооруженными технологиями.

А издание The Guardian написало, что Россия может отправить военных Северной Кореи на захват Покровска в Донецкой области или на зимние штурмы других важных участков на восточном фронте Украины.

Впоследствии Пентагон подтвердил, что военные КНДР прибыли в РФ.

Автор: 

КНДР (1232) США (27182) Кирби Джон (452) Курск (1153)


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Топ комментарии
+4
..
6) Мовний бар'єр стане дуже важливим запобіжником від неуставних стосунків русських воїнів-інтернаціоналістів з північними корейцями. Корейці досить швидко вивчать головні військові терміни на кшталт "чурка *******" ("шановний пане"), "чмо узкоглазоє" ("товариш рядовий, шикуйсь"), "гніда желтожопая" ("уперед, в атаку на клятих ворогів комунізма і особисто товариша Кім Чен Ина!") тощо. Таким чином, їх подальша служба буде простою, зрозумілою і короткою.
..
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26.10.2024 03:46 Ответить
+3
собак шкода....
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25.10.2024 23:59 Ответить
+3
Точно , будуть питатися тощіми корейцями
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26.10.2024 00:09 Ответить
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собак шкода....
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25.10.2024 23:59 Ответить
Точно , будуть питатися тощіми корейцями
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26.10.2024 00:09 Ответить
Чесно кажучи, на відео вони не виглядають *********. Можливо це дійсно інженерні війська, про які і раніше повідомляли.
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26.10.2024 00:57 Ответить
Ти любиш історію? Розкажу тобі одну цікаву річ: був колись у Японії такий собі імператор Мейдзі... При ньому Японія була феодальною державою, а армія складалася з загонів самураїв, озброєних мечами та луками. Додавалась ще піхота зі списами бамбуковими... Але це вже було ХІХ століття! І вирішив Мейдзі швидко догнать прогрес. Почав з армії. Став створювать війська європейського типу та озброювать їх європейською зброєю тогочасного типу. Але виявилося, що солдати японські - слабосилі та миршаві. Бо їх основною їжею були рис, овочі та трохи морепродуктів... Тому їм було важко справляться з європейською зброєю. Імператор пішов на безпрецедентний крок - в НАКАЗНОМУ ПОРЯДКУ він звелів підданим розводить домашніх тварин та ввести в раціон більше м"яса. Через 20 років середній зріст новобранців став більшим на 11 см. Але навіть через століття японська армія продовжувала користуваться "полегшеними" видами зброї (До 1945-го основним видом стрілецької зброї японської армії була гвинтівка Арісака, калібром 6,5 мм - тоді як європейські калібри були не нижчі 7, 62 мм)
Тепер підходимо до обох Корей... Порівняння північно- та південнокорейців ще більш разюче : різниця в зрості новобранців уже перевершує 20 см!!! Системне (з народження) хронічне недоїдання північнокорейців видно "неозброєним оком"... От тобі й "північнокорейський спецназ"...
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26.10.2024 06:06 Ответить
Для воспроизводства населения суммарный коэффициент рождаемости должен быть не ниже 2,1
По данным Всемирного справочника ЦРУ, в Северной Корее суммарный коэффициент рождаемости, то есть, число рождений в расчёте на одну женщину в течение её жизни, составляет 1,89
Уровень рождаемости в Южной Корее составляет 0,72 ребенка на одну женщину и является самым низким в мире.
Не в корень пошли эти 20 см. Не в корень. Если только Ын не репрессиями рожать заставляет
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26.10.2024 13:27 Ответить
Черговий перл від наших "друзів"-млже бути розміщено... А може й не може..
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26.10.2024 01:39 Ответить
Василь Рибніков

.https://www.cemaat.media/ua/article/yak-rosiya-mozhe-vikoristovuvati-pivnichnih-koreyciv-u-viyni-proti-********?fbclid=IwY2xjawGH3I1leHRuA2FlbQIxMQABHTPx5DCCv-***********-*************************************************************** ..нароссіі радісне пожвавлення з приводу прибуття північнокорейських солдатів, які тільки бров піднімуть - і Україна одразу все зрозуміє. Ну тобто, звісно ж, вяліка русська армія і сама б легко впоралася, причому ще в перші три дні, але якщо вже корейці таки понаїхали, найкращим головам Кремля доводиться вигадувати, куди б їх прилаштувати так, щоб над непереможною та легендарною русською армією поменше ржали.

І такі варіанти є...
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26.10.2024 03:45 Ответить
..
6) Мовний бар'єр стане дуже важливим запобіжником від неуставних стосунків русських воїнів-інтернаціоналістів з північними корейцями. Корейці досить швидко вивчать головні військові терміни на кшталт "чурка *******" ("шановний пане"), "чмо узкоглазоє" ("товариш рядовий, шикуйсь"), "гніда желтожопая" ("уперед, в атаку на клятих ворогів комунізма і особисто товариша Кім Чен Ина!") тощо. Таким чином, їх подальша служба буде простою, зрозумілою і короткою.
..
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26.10.2024 03:46 Ответить
Кур. курсь..., тьху ***, Корейська дуга від х..ла, рюзьге ніхто ще так не ганьбив
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26.10.2024 05:38 Ответить
Мене більше всього цікавлять дві речі:
1) З якого матеріалу шита національна форма північнокорейських солдатів?
2) Чи знають північнокорейські солдати, якою вогненебезпечною є російська форма, пошита з синтетики (в яку їх переодягають)?
При масовому застосуванні, з обох сторін, дронів з вибухово-запалювальною сумішшю, процент обгорілих кацапів набагато перевершує кількість обгорілих воїнів ЗСУ. Кацапи горять, як смолоскипи... А синтетика ще й "вплавлюється" в тіло, додаючи до опіків і хімічне отруєння продуктами розпаду тієї синтетики...
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26.10.2024 06:18 Ответить
Путін від безпорадності замовив Корейцев. Значить чим більше корейців воює на параші, тим безпорадніша армія кацапів, а чим менше корейців тим вона потужніша. Чисто математично так виходить.
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26.10.2024 09:37 Ответить
Била Хата в упор не видит кореянцев в параше - не решила как реагировать на факт?
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26.10.2024 10:34 Ответить
 
 